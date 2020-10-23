En İyi Ben Affleck Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ben Affleck Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ben Affleck, Hollywood’un ünlü aktörlerinden biridir. Kariyeri boyunca başarılı yapımlarda rol alan aktör, senaristlik ve yönetmenlik alanında adından söz ettiriyor. Macera ve aksiyon filmlerinin aranan yüzü olan Affleck, komedi dalında filmlerde de rol alarak, yeteneğini sergiliyor. Ben Affleck’in akıllarda kalan en iyi filmlerini sizler için derledik.
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1
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Benjamin Géza Affleck, 1972 Berkeley-Kaliforniya’da doğmuştur. Affleck, çocukluk yaşlarında oyunculuğa başlamıştır. 1988’de senaryosunu yazdığı Can Dostum filmiyle ilk ödülünü almıştır. Kariyeri başarılarla ve ödüllerle doludur.
2
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Argo (2012)
Ben Affleck, dramatik gerilim türündeki bu filmi hem yönetmiş hem de başrolünde oynamıştır. Olaylar 1979 İran İslam Devrimi sırasında geçiyor. Bu olaylar sırasında 6 Amerikalı diplomatın İran’dan kaçırılması için operasyon düzenleniyor. Operasyon için CIA uzmanı Tony Mendez (Ben Affleck) görevlendiriliyor.
3
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Armageddon (1998)
Bilim, kurgu, aksiyon türündeki film Ben Affleck’in en iyi filmleri arasında sayılıyor. Dünyaya doğru hızla yaklaşan bir meteor vardır. Dünyaya çarpmaması için bir ekip uzaya gönderilir. Ekibin kaybedecek vakti yoktur. Meteor dünyaya çarpmadan önce ikiye ayrılmasını sağlamaları gerekiyor.
4
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Batman Süpermen’e Karşı (2016)
Bu filmde ilk defa iki DC karakteri karşı karşıya geliyor. Ben Affleck Bruce Wayne karakteriyle Batman’ı canlandırıyor. Batman, Süpermen’in insanlık için bir tehlike görmektedir. Bunun için de elinden geleni yapacaktır. Lex Luthor da bu iki süper kahramanın birbirleriyle kapışmasını sağlamak için gerekli ortamı hazırlayacaktır.
5
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Can Dostum (1997)
Ben Affleck ile birlikte Matt Damon’un sinema dünyasında adlarını duyurdukları filmdir. Will Hunting (Matt Damon) Massachuset üniversitesinde hademe olarak çalışan bir gençtir. Okul profesörü, onu hayata kazandırmak için mücadele eder. Bu konuda ona en yakın arkadaşı Ben Affleck ile kız arkadaşı yardımcı olacaklardır.
6
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Devlet Oyunları (2009)
Ben Affleck’in başrolünde oynadığı en iyi politik gerilim filmlerdendir. Stephen Collins (Ben Affleck), bir siyasi partinin lideridir. Başkanlık seçimleri yaklaştığında asistanı ve sevgilisi öldürür. Araştırması için arkadaşı gazeteci Mc Caffrey (Russel Crowe)’dan yardım ister. Mc Caffrey cinayetlerin üzerindeki sır perdesini araladıkça ülkenin güç dengeleri için bir tehdit oluşturmaya başlar.
7
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Hollywoodland (2006)
Allen Coulter’in yönettiği film Amerikan neo-noir dönemi gizem filmidir. 1950’lerin Superman karakterine hayat veren George Reeves'in ( Ben Affleck ) ölümünü çevreleyen koşulların kurgusal bir anlatımı işleniyor. Georges Reeves'in şüpheli ve açıklanamaz ölümünü açığa çıkarmak işi de araştırmacı gazeteci Louis Simo’ya (Adrian Brody) düşecektir.
8
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Dogma (1999)
Ben Affleck ve Matt Damon ikilisinin efsane olmuş filmlerinden birisidir. Fantastik, komedi türündeki filmde dine yaklaşım ve eleştiriler işleniyor. Cennetten cehenneme yollanan iki meleğin yolu dünyaya düşüyor. İki melek, Azrail’le anlaşarak cennete geri dönmenin yolunu arıyorlar.
9
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Pearl Harbor (2001)
İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika savaşa katılmasa bile müttefiklerine silah ve mühimmat yardımı yapmaktadır. Japonya, Amerika’nın bu yardımlarının önünü kesmek için Pearl Harbor limanına saldırı düzenlerler. Film, saldırının perde arkasını, olaylar sırasındaki gelişmeleri gözler önüne seriyor. İzleyiciye de “bize dokunan olursa canını yakarız” mesajını veriyor.
10
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Hırsızlar Şehri (2010)
Ben Affleck’in hem yönetip hem de başrolünde oynadığı film gerilim ve aksiyon tarzı filmlerin en iyi örneklerinden biridir. Dough MacRay ve ekibi bir banka soygunu gerçekleştirirler. Soygun sırasında Dough rehin aldığı banka müdiresine karşı farklı hisler beslemeye başlar. Bu ekibi ve kendisi için hiç de iyi olmayacaktır.
11
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Kayıp Kız (2014)
David Fincher imzalı gerilim türü filmdir. Nick ile Amy 5. evlilik yıldönümleri kutlama hazırlığı içindedirler. Fakat Amy birden ortadan kaybolur. Nick, karısını aramasına rağmen bir türlü bulamaz. Ayrıca polis tarafından da baş şüpheli olarak görülmektedir.