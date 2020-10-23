En İyi Ben Affleck Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ben Affleck Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Batman Süpermen’e Karşı (2016) Bu filmde ilk defa iki DC karakteri karşı karşıya geliyor. Ben Affleck Bruce Wayne karakteriyle Batman’ı canlandırıyor. Batman, Süpermen’in insanlık için bir tehlike görmektedir. Bunun için de elinden geleni yapacaktır. Lex Luthor da bu iki süper kahramanın birbirleriyle kapışmasını sağlamak için gerekli ortamı hazırlayacaktır.