En İyi Basketbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Basketbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Rebound: The Legend of Earl "The Goat" Manigault (1996) Amerikan sokak basketbolunun efsanelerinden Earl Manigault (The Goat)’un hayatından kesitler sunuluyor. Efsanevi oyuncuyu Don Cheadle canlandırıyor. Earl inanılmaz zıplama yeteneğine sahiptir. Pota üstünden para toplama, ters smaç rekorlarıyla şov yapmaktadır. Fakat NBA yolunda bir engeli vardır. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için NBA kariyeri tehlikededir.