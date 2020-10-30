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GeriKültür Sanat En İyi Basketbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Basketbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Basketbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Basketbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: iStock

En İyi Basketbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Basketbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Basketbol, futboldan sonra en popüler olan spor branşıdır. Hatta bazı bölgelerde en popüler spordur. Bu sporu konu alan birçok sinema filmi bulunuyor. Basketbolu bir yaşam felsefesi haline getiren filmlerin özel izleyici kitlesi bulunuyor. Sizler için basketbol konulu en iyi filmleri derledik.

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Basketbol, Amerika’da en sevilen spor olmasına rağmen, bu tutku diğer ülkelere de sıçramıştır. Uzak doğuda dövüş tekniğiyle basketbolu harmanlayan filmler yapılmıştır. Bu filmler sayesinde birçok çocuk ve genç basketbolcu olma hayali kuruyorlar.

2Hoosiers (1986)
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Hoosiers (1986)

Hickory Lisesi, basketbola tutkulu bir kasabanın küçük lisesidir. Norman Dale (Gene Hackman) bu okulda basketbol koçu olarak göreve başlar. Fakat karşısında sorunlu bir basketbol takımı vardır. Takımın en iyi oyuncusu Jimmy, takımdan ayrılmıştır. Norman, ilk başta öğrencileri ve kasaba halkıyla sorunlar yaşar. Norman, yılmadan çalışmaya devam eder.

3He Got Game (1998)
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He Got Game (1998)

Yıldız basketbolcu Ray Allen ile Denzel Washington’un baba-oğlu canlandırdıkları spor, drama türü filmdir. Altı yıldır hapishanede yatan Jake (Denzel Washington) şartlı olarak salıverilir. Basketbola tutkulu olan vali Jake’i bir şartla serbest bırakacaktır. Oğlu Jesus (Ray Allen) ile konuşup, onun Big State Üniversitesine kayıt olmasını sağlaması lazımdır.

4Glory Road (2006)
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Glory Road (2006)

Film, 1966 NCAA Üniversite Bölümü Basketbol Şampiyonası'na giden olayları dramatik şekilde ele alıyor. Gerçek bir olaydan uyarlanan filmde Amerikan tarihinde ilk defa zenci ilk beşle oyuna başlayan bir koçun hikâyesini anlatıyor. Basketbol antrenörü Don Haskins (Josh Lucas), Texas Western College’de göreve başlar.

5Koç Carter (2005)
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Koç Carter (2005)

Ken Carter (Samuel L. Jackson), Richmond Lisesinin basketbol koçudur. Takımı, kaba ve saygısız öğrencilerden oluşuyor. Ayrıca öğrencilerin notları da düşüktür. Carter, öğrencilere sözleşmeler imzalatarak, notlarını yükseltmelerini ister. Veliler ve idare başta karşı çıkarlar. Carter, katı bir disiplinle takım çalışmalarına başlar.

6Beyazlar Beceremez (1992)
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Beyazlar Beceremez (1992)

Billy (Woody Harrelson), yetenekli bir basketbol oyuncusudur. Mafya olan borcundan dolayı para arayışı içindir. Birebir basketbol oyunlarında oynayarak, para kazanmaktadır. Bir gün bire birde Sidney Deane (Wesley Snipes)'ı yenince, birlikte iş yapmaya karar verirler. Birbirlerini dolandırınca da egolarını bir yana bırakıp, basketbol şampiyonasına katılmaya karar verirler.

7Space Jam (1996)
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Space Jam (1996)

Looney Tunes karakteriyle NBA yıldızlarını buluşturan harika bir yarı animasyon filmdir. Nerdlucks adında bir çete, Looney Tunes dünyasını ele geçirmek istemektedir. Bu nedenle Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın takımına bir basketbol maçı teklif ederler. Bugs Bunny, maçı kabul eder. Ama unuttuğu bir şey vardır. Bu yaratıkların yetenek çalma gibi özellikleri bulunuyor. Bugs Bunny de Michael Jordan’dan yardım ister.

8Blue Chips (1994)
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Blue Chips (1994)

Pete Bell (Nick Nolte), Los Angeles'taki Western University Dolphins'in basketbol koçudur. Takımının kötü durumu nedeniyle sıkıntılıdır. Kötü geçen bir sezonun ardından, okul yöneticisi takım yıldızlarını kazanmak adına diğer okulların yaptığı uygulamayı teklif eder. Koç, mecburen kabul eder. Takım içinde illegal yoldan bazı oyunculara para ve hediyeler dağıtılır.

9Rebound: The Legend of Earl The Goat Manigault (1996)
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Rebound: The Legend of Earl "The Goat" Manigault (1996)

Amerikan sokak basketbolunun efsanelerinden Earl Manigault (The Goat)’un hayatından kesitler sunuluyor. Efsanevi oyuncuyu Don Cheadle canlandırıyor. Earl inanılmaz zıplama yeteneğine sahiptir. Pota üstünden para toplama, ters smaç rekorlarıyla şov yapmaktadır. Fakat NBA yolunda bir engeli vardır. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için NBA kariyeri tehlikededir.

10Above The Rim (1994)
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Above The Rim (1994)

Kyle Watson (Duane Martin), yetenekli bir basketbolcudur. Georgetown Üniversitesine gitmek istemektedir. Annesi güvenlik görevlisi olan Shep’e (Leon Robinson) aşık olmuştur. Shep, eski bir basketbolcudur. Şimdi de okullarında takım koçu olacaktır.

11Sunset Park (1996)
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Sunset Park (1996)

Phyllis Saroka (Rhea Perlman), Sunset Park Lisesi'nin beden eğitimi öğretmenidir. Okulunun basketbol koçu aradığını duyunca, bu göreve talip olur. Görevi alır ve olaylar bundan sonra başlar.

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