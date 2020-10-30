En İyi Basketbol Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Basketbol Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Space Jam (1996) Looney Tunes karakteriyle NBA yıldızlarını buluşturan harika bir yarı animasyon filmdir. Nerdlucks adında bir çete, Looney Tunes dünyasını ele geçirmek istemektedir. Bu nedenle Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın takımına bir basketbol maçı teklif ederler. Bugs Bunny, maçı kabul eder. Ama unuttuğu bir şey vardır. Bu yaratıkların yetenek çalma gibi özellikleri bulunuyor. Bugs Bunny de Michael Jordan’dan yardım ister.