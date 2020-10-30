En İyi Başarı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Başarı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Başarı insanları hırslandırır. Başarı daha fazlasını isteme duygusunun ortaya çıkış nedenidir. Özellikle de başkalarının başarısı insanları durdukları konumdan rahatsız olmaya ve daha fazlası için çabalamaya iten asil bir gerçektir. İşte, en iyi başarı filmleri listesi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Motive edici yapımları izledikten sonra hayata karşı bakış tarzınız tamamıyla değişecek. Zorlukların üzerinden gelerek bizleri gaza getiren bu yapımlar, bir de gerçek hikayelerden esinlenilmiş durumda ise, işte o zaman takipçilerinin de en iyileri içerisine girmeyi başarıyorlar.
2
Abone Ol
Dalgalara Karşı (Soul Surfer)
Sean McNamara imzalı 2011 yılının en başarılı motive edici yapımlarından olan Dalgalara Karşı (Soul Surfer); Bethany Hamilton ismindeki genç bir kadının 2004 senesinde yayımlanan biyografisinden uyarlanmıştır.
3
Abone Ol
Steve Jobs
2015 senesinin merakla beklenen yapımlarından biri olan ve Aaron Sorkin aracılığıyla yazılıp, Danny Boyle aracılığıyla yönetilen Steve Jobs filmiyle listeye devam ediyoruz. Son senelerin teknoloji devi Apple firmasının kurucusu Steve Jobs, özellikle de dalda yer alan genç yatırımcılar için bir rol model haline gelmeyi başardı.
4
Abone Ol
Tatlı Bela (Erin Brockovich)
Yıllık geliri en yüksek starlardan biri bulunan Julia Roberts’ın başrolünde oynamış olduğu 2000 yapımı Tatlı Bela (Erin Brockovich) yapımı, bu ünlü kişiye En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını vermişti.
5
Abone Ol
Tehlikeli Yürüyüş (The Walk)
Yükseklik çekincesi olanlar özellikle filmin ardına doğru gözler önüne serilmiş olan sahneleri izlemeyin. Yapay olmaya sahneleriyle adeta baş döndüren ve fazlasıyla bir azmin hikayesini anlatan 2015 sensi imzalı Tehlikeli Yürüyüş (The Walk); Fransız şarkıcı Philippe Petit’nin İkiz Kuleler içerisindeki akıl almaz yürüyüşünü takipçileriyle buluşturuyor.
6
Abone Ol
Aydaki Adam (Man on the Moon)
1984 senesinde hayata gözlerini yummuş olan Andy Kaufman’ın ABD’nin en ünlü isimlerinden biri olma yolundaki başarı temasını konu edildiği Aydaki Adam (Man on the Moon) yapımıyla listemize devam ediyoruz.
7
Abone Ol
Özgürlüğün Şarkısı (Amazing Grace)
John Newton yapımı Amazing Grace ulusal marşın ortaya çıkmasını ve 1797 yılında William Wilberforce ismindeki genç bir siyasetçinin ırkçılığa ve köleliğe karşı vermiş olduğu mükemmel mücadeleyi gözler önüne sermekte olan 2006 yapımı Özgürlüğün Şarkısı (Amazing Grace) yapımıyla listeye devam ediyoruz.
8
Abone Ol
Son Kalan (Lone Survivor)
Dünyanın en ünlü poker oyuncularından biri bulunan Dan Bilzerian’ın oyuncu ekibinde bulunduğu ilk yapımlardan olan 2013 senesinde Son Kalan (Lone Survivor); Mark Wahlberg, Emile Hirsc, Eric Bana, Taylor Kitsch ve Ben Foster gibi ünlü oyunculardan oluşan başrol ekibiyle de beğeni kazanıyor.
9
Abone Ol
Kazanma Sanatı (Moneyball)
2011 senesi Kazanma Sanatı (Moneyball) filminde; eski bir beysbol profesyoneli olan ve antrenörlük hayatında da olağanüstü başarılara imza atmış olan Billy Bane’in başında bulunduğu Oakland Athletics ekibini yeniden ayağa kaldırması tema alınıyor. Bennett Miller aracılığıyla yönetilen bu yapım en iyi başarı filmleri listesine de adını yazdırmayı hak ediyor. Bu motive edici yapım, Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt ve Philip Seymour Hoffman tarzında güçlü kişilerden oluşan oyuncu ekibi ile de fark yaratıyor.
10
Abone Ol
Sosyal Ağ (The Social Network)
Steve Jobs gibi yaşlı adamadan sonra, dijital dünyanın genç milyarderi Mark Zuckerberg’in ilham vermiş olan hikayesiyle listeye devam ediyoruz. Zuckerberg’in öğrencilik senelerinde temellerini attığı ve bugünün en büyük sosyal ağlarından biri haline gelen Facebook, David Fincher yapımında Sosyal Ağ (The Social Network) filmiyle tekrardan inşa ediliyor.
11
Abone Ol
Efsane Adam (The World’s Fastest Indian)
Eğer gerçek bir motosiklet takipçisiyseniz, Burt Munro’nun azmi ve takdiri sizlere de ilham verebilir. Hayatını Indian marka motosikletleri modifiye etmeye paylaşmış olan Munro, ilerleyen hayatına rağmen, meydana getirdiği 1000 cc’lik 1920 model Indian Scout marka motoruyla 68 yaşında hız rekorunu kırmayı hayal etti.