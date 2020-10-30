En İyi Başarı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Başarı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kazanma Sanatı (Moneyball) 2011 senesi Kazanma Sanatı (Moneyball) filminde; eski bir beysbol profesyoneli olan ve antrenörlük hayatında da olağanüstü başarılara imza atmış olan Billy Bane’in başında bulunduğu Oakland Athletics ekibini yeniden ayağa kaldırması tema alınıyor. Bennett Miller aracılığıyla yönetilen bu yapım en iyi başarı filmleri listesine de adını yazdırmayı hak ediyor. Bu motive edici yapım, Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt ve Philip Seymour Hoffman tarzında güçlü kişilerden oluşan oyuncu ekibi ile de fark yaratıyor.