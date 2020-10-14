En İyi Asya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya üzerinde çekilmiş olan pek çok kıtanın dizi sektörü vardır. Asya dizileri de Dünya'da en çok takip edilen başyapıt dizilere ve filmlere imza atmış bir dizi sektörüdür. Bundan ötürü Asya dizileri ülkemizde de oldukça fazla takip edilen dizilerdendir. Asya dizileri gerek oyuncu kadrosu gerek senaryosu ile ilgi duyulan bir dizi sektörüdür. Peki, Asya dizilerinin en çok hangisi seyredilmektedir? En yüksek IMDb puanına ulaşmış olan Asya dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş en yüksek izlenme rekoruna ulaşan Asya dizileri hangileridir? İşte, en çok izlenen Asya dizileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Asya dizileri en çok tercih edilen diziler arasındadır. Ülkemizde de yabancı dizi sektörüne yoğun bir ilgi duyulmaktadır. Asya dizileri ülkemizde sürekli olarak tercih edilen dizilerdendir. Özellikle Güney Kore dizileri Türkiye'de bir hayli popüler olan dizilerdir. Bundan ötürü Asya dizilerinin büyük bir bölümünü Kore dizileri oluşturmaktadır. Aşk dizileri ve aksiyon dizileri Asya dizilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu yazımızda ise en çok izlenen en güzel Asya dizilerini derledik.
2
Abone Ol
49 Days
En iyi çıkış yakalayan Asya dizilerinden birisi olan 49 Days 2011 yılında gösterime girmiştir. 8.0 IMDb puanına sahip olmuştur. Reenkarnasyon'u anlatan bu dizi oldukça sürükleyici bir dizidir.
3
Abone Ol
Cheese In The Trap
2016 yılında yayınlanan bu Asya dizisi 2016 yılının en başarılı Asya dizilerinden biri oldu. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi oluştu. Bir gençlik dizisi olan Cheese In The Trap izlenilesi dizilerdendir.
4
Abone Ol
Faith
Toplamda 5 ödüle sahip olan bir Asya dizisidir Faith. Faith dizisi 2012 yılında gösterime girmiştir. Başrolünde Choi Young oynamaktadır. En çok takip edilen Asya dizilerinden biri olan Faith kısa sürede hayran kitlesini arttırmış bir dizidir.
5
Abone Ol
Introverted Boss
2017'nin en başarılı romantik komedi dizilerinden biri olan Introverted Boss dizisinin baş rolünde Park Hye Sun yer almaktadır. 7.3 IMDb puanına sahip olan bu dizi ülkemizden de takip edilen bir dizidir.
6
Abone Ol
Missing Nine
En çok izlenen Asya dizileri arasında yer alan Missing Nine dizisi bir Kore dizisidir. 2017 yapım yılı olan bu dizi 6.9 IMDb puanına sahip bir dizidir. Sadece 9 kişinin bir uçağın beklenmedik bir arızası neticesi ile olaylar gelişir.
7
Abone Ol
Oh My Ghostess
Pek çok ödüle layık görülen bir Asya dizisi de Oh My Ghostess'dir. Oh My Ghostess yayınlandığı yıl olan 2015 yılında damgasını vurmuş ve Asya'nın en popüler dizisi haline gelmiştir.
8
Abone Ol
She Was Pretty
2015 yapımlı bir Asya dizisi olan She Was Pretty Türkiye'de de uyarlanmış bir dizidir. Ülkemizden en fazla takip edilen Asya dizilerin başında yer almaktadır. 7.7'lik IMDb puanına sahip olan She Was Pretty dizisi iyi bir çıkış yakalamıştır.
9
Abone Ol
The Heirs
En çok takip edilen ve yükselişi durdurulamayan Asya dizilerinden biri de The Heirs dizisidir. Zengin ve fakir çatışmasını anlatan bu dizi Asya'nın en popüler olmuş dizilerinden bir tanesidir.
10
Abone Ol
Tomorrow With You
2011 yapımlı Tomorrow With You dizisi sevilen Asya dizilerinden bir tanesidir. Zaman gezgini olan bir gezginin hikayesini anlatmaktadır. 7.3 uluslararası puana sahiptir. Reyting rekorları yüksek olan bir Asya dizisidir.