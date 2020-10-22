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GeriKültür Sanat En İyi Alfred Hitchcock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Alfred Hitchcock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Alfred Hitchcock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Alfred Hitchcock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Alfred Hitchcock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Alfred Hitchcock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bütün zamanlar içinde en iyi yönetmenlerinden biri Alfred Hitchcock’tur. Cinayet ve gerilim filmlerinin ustası olan Alfred Hitchcock’un çok sayıda filmi bulunmaktadır. En iyi Alfred Hitchcock filleri hangileridir. İşte yeni ve eski en çok izlenen Alfred Hitchcock filmlerinin listesi.

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1
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Alfred Hitchcock 1980 senesinde hayata gözlerini yummuştur. Kariyeri boyunca Alfred Hitchcock 66 adet film çekmiştir. Çekmiş olduğu bu filmlerin çoğu ödül almıştır. Fakat 5 defa Oscar’a aday olmasına karşın Oscar ödülü kazanamamıştır. Kariyeri boyunca gizem ve gerilim temalı olan filmlerin üzerinde çalışmıştır. Gizem ve gerilim filmleri konusunda çok büyük başarılar yakaladı. Küresel anlamda üne sahip olan Hitchcock filmleri dünya üzerinde çeşitli sinemalarda gösterilmiştir. Hitchcock sinemaya çok sayıda yenilik getirmiştir ve halen günümüzde korku türündeki filmde kullanılmaya devam edilmektedir. Alfred Hitchcock filmleri izleyenlerde ensede ürperti hissi, tüyleri diken diken etme hissi, iç kemiren şüpheler ve güdülerin, duyguların alt üst olduğu hissedilmektedir. Hitchcock sinemada Hitchcock Tarzı ya da Hitchcockvari gibi isimler ile adlandırılan kendine has olan sinemasal dil oluşturmuştur.

239 Basamak
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39 Basamak

Tatil için İngiltere’ye gitmiş olan Richard Londra’da müzik salonunda iyi bir şov iler ve şov ardından gizli ajanlardan kaçtığını söyleyen Annabella isimli kadınla tanışır.

3Arka Pencere
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Arka Pencere

Foto muhabir olan Jefferies geçirmiş olduğu iş kazasının ardından ayağını kırar. Evden ayağı kırık olduğu için çıkamaz. Bu sebeple çok canı sıkılır ve bir zaman sonra fotoğraf makinesini kullanarak komşularını izlemeye başlar. İzlemeye devam ettiği sürece komşularının özel hayatlarıyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olur. Sürekli gördüğü komşunun birini bir süre görmediğinde bundan şüphelenir.

4Aşktan Üstün
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Aşktan Üstün

Suçu kanıtlanmış olan Nazi casusunun Amerikalı olan kızı Allicia Amerikan hükumetine çalışmakta olan Devlin tarafından görevlendirilmiştir. Fakat görevi sırasında Devlin’e aşık olmuştur.

5Cinayet Var
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Cinayet Var

Eski bir tenisçi olan Tony Wendice, zengin eşi Margot’la Londra’da yaşar. Tenis kariyerini eşinin mutsuz olmasından dolayı bitirmiştir. Tony bir gün eşinin kendisini aldattığını öğrenince intikam almaya karar vermiştir.

6Gizli Teşkilat
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Gizli Teşkilat

İki casus Roger Tornhill’in reklamcı olduğunu bilmeyip casus zannederek onu kaçırarak sorgularlar. Casus olmadığına kimseyi inandıramaz fakat işlemediği bir cinayet ise üstüne kalmıştır.

7Ölüm Kararı
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Ölüm Kararı

Philip ile Brandon aynı evde yaşamakta olan iki üniversite öğrencileridir. Üniversite hocalarının kendilerine aşıladığı Nietzche’nin yeteneği olmayan kişilerin yaşamaya hakları olmadığı anlamına gelmekte olan felsefeye inanmasıyla arkadaşlarını boğarak öldürürler. Cesedini yaşadıkları evin salonundaki sandığın içine koyarlar. Ardından kurbanın ailesi de dahil olmak üzere bir grup insanı yemeğe eve çağırırlar.

8Rebecca
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Rebecca

Yeni evlenmiş bir kadın, eşinin malikanesine geldiğinde aslında onun ilk eşi olmadığı öğrenmiştir. Kocasının ilk eşi Rebecca’dır. Ölmesinin arkasında gizli bir şeyler bulunmaktadır. Ölse dahi sanki evin kontrolü hala Rebecca’dadır.

9 Sapık
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Sapık

Marion ile sevgilisi olan Sam evlenmek isteseler de yeteri kadar paraları olmadığı için evlenemez. Marion’un patronu kendi banka hesabına yatırabilmesi için 40000 dolar verir ve Marion bu parayı çalarak Phoenix’den kaçar. O geceyi de hotelde geçirir.

10Şantaj
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Şantaj

Dedektif olan Frank Webber’in kız arkadaşı olan Alice White’la bir kafede tartışırlar. Frank Webber tartışmanın ardından kalkıp gider ve bunun üzerine gerilim tetiklenir. Frank bir zamanın ardından sevgilisini başka biriyle görünce öfkeden deliye dönecektir.

11Trendeki Yabancılar
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Trendeki Yabancılar

Trende karşılaşan iki yabancıyı konu edinmektedir. Ünlü tenisçi olan Guy şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden boşanır sevgilisi olan Anne ile birlikte olmak ister ama para sebebiyle boşanmak istemez.

12Vertigo
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Vertigo

Dedektif olan John Ferguson bir suçluyu kovalarken çatıdan düşerek hayatını kaybeden ortağı kurtaramaz ve bunun ardından yükseklikten korkar. Korku nedeniyle işinden emekli olur fakat bir gün Madeleine’i izlemek amacıyla kiralanır.

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