En İyi Alfred Hitchcock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Alfred Hitchcock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Alfred Hitchcock 1980 senesinde hayata gözlerini yummuştur. Kariyeri boyunca Alfred Hitchcock 66 adet film çekmiştir. Çekmiş olduğu bu filmlerin çoğu ödül almıştır. Fakat 5 defa Oscar’a aday olmasına karşın Oscar ödülü kazanamamıştır. Kariyeri boyunca gizem ve gerilim temalı olan filmlerin üzerinde çalışmıştır. Gizem ve gerilim filmleri konusunda çok büyük başarılar yakaladı. Küresel anlamda üne sahip olan Hitchcock filmleri dünya üzerinde çeşitli sinemalarda gösterilmiştir. Hitchcock sinemaya çok sayıda yenilik getirmiştir ve halen günümüzde korku türündeki filmde kullanılmaya devam edilmektedir. Alfred Hitchcock filmleri izleyenlerde ensede ürperti hissi, tüyleri diken diken etme hissi, iç kemiren şüpheler ve güdülerin, duyguların alt üst olduğu hissedilmektedir. Hitchcock sinemada Hitchcock Tarzı ya da Hitchcockvari gibi isimler ile adlandırılan kendine has olan sinemasal dil oluşturmuştur.