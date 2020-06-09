En İyi Aile Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aile Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

3- Meet The Parents: Türkiye'de Zor Baba ismiyle gösterime girmiş olan filmde kızının evlenmesini istemeyen bir baba ve yaptıkları mizahi bir dille anlatılıyor. Baba rolündeki Robert De Niro, üst düzey bir oyunculuk sergilerken Ben Stiller ve Teri Polo da sergiledikleri performanslarla göz dolduruyor. Zor Baba çok sevildiği için 2004 ve 2010 yıllarında devam filmleri çekildi.