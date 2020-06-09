En İyi Aile Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aile Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde en çok izlenen sinema türlerinin başında aile filmleri geliyor. Aile temalı filmlerin temelini aile içindeki komik ya da dramatik olaylar oluşturur. Türkiye'de de başarılı örnekleri bulunan bu türün meraklıları için en iyi 10 aile filmini derledik.
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İlk aile filmleri 1930'lu yıllarda çekilmiştir. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra Hollywood'da popüler olmaya başlayan bu tarz filmlerin senaryolarında sık sık ailenin önemi vurgulanır. Yoğunlukla işlediği temalar arasında çocukların büyüme ve okul problemleri, eşler arasındaki anlaşmazlıklar, kuşak çatışması, maddi sorunlar yer alıyor. 80'li yıllarda yeniden yükselişe geçen aile filmleri, günümüzde de en çok izlenen yapımlar arasındadır. Türkiye'de en çok izlenen aile filmlerinin başında Neşeli Günler ve Bizim Aile geliyor.
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1- Neşeli Günler:
Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği Neşeli Günler, bugün bile tekrar tekrar izlenen filmlerin başında geliyor. 8.8 gibi yüksek bir İmdb puanına sahip olan yapım altı çocuklu fakir bir ailenin yaşamından kesitler sunuyor. Adile Naşit ve Münir Özkul'un oyunculuk performanslarıyla göz doldurduğu filmde turşu suyu tartışmaları başta olmak üzere birçok unutulmaz sahne mevcut.
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2- A Marriage Story:
'Yeni Woody Allen' olarak tanımlanan bağımsız yönetmen Noah Baumbach'ın son filmi 'Bir Evlilik Hikayesi' bir çiftin boşanma sürecine ışık tutuyor. Adam Driver ve Scarlett Johansson'un baş rollerinde olduğu film sinema eleştirmenleri tarafından çok beğenilirken 8.0 gibi iddialı bir Imdb puanına sahip.
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3- Meet The Parents:
Türkiye'de Zor Baba ismiyle gösterime girmiş olan filmde kızının evlenmesini istemeyen bir baba ve yaptıkları mizahi bir dille anlatılıyor. Baba rolündeki Robert De Niro, üst düzey bir oyunculuk sergilerken Ben Stiller ve Teri Polo da sergiledikleri performanslarla göz dolduruyor. Zor Baba çok sevildiği için 2004 ve 2010 yıllarında devam filmleri çekildi.
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4- Herkesin Keyfi Yerinde:
Aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan film 60 yaşındaki bir babanın ailesini bir araya getirmeye mücadelesini anlatıyor. Tek tek çocuklarını ziyaret eden Frank Goode karakterinin çevresinde gelişen olaylarda iletişim kopukluğu, kuşak çatışması ve modern çağ eleştirisi gibi temalar işleniyor.
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5- Tenenbaum Ailesi:
Absürt - komedi türündeki bu film orijinal senaryosu ve sıra dışı karakterleri ile klasik aile filmlerinden ayrılıyor. Gene Hackman, Owen Wilson, Ben Stiller gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo' dallarında birçok ödül almayı başardı.
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6- Babam ve Oğlum:
Bu unutulmaz yapım Türk sinema tarihinin en çok hasılat elde eden filmlerin başında geliyor. Kuşak çatışmasını üç nesil üzerinden aktaran filmin Imdb puanı ise 8.3. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği filmde Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor ve Hümeyra gibi yıldız isimler yer alıyor.
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7-Uzun Hikaye:
Mustafa Kutlu'nun aynı adlı öykü kitabından uyarlanan film, sürekli taşınmak zorunda kalan bir baba ile oğlunun sıcak hikayesini anlatıyor.
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8- Kramer Kramer'e Karşı:
1979 yılında çekilen ve unutulmaz sinema klasikleri arasında yer alan Kramer Kramerê karşı bir boşanma hikayesini çarpıcı bir şekilde anlatmayı başarıyor. Dustin Hoffman ve Merly Streep'in birbirini tamamlayan oyunculuğu filmin en büyük artılarından biri.
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9- Küçük Gün Işığım:
Katıldığı tüm festivallerden ödülle dönen Little Miss Sunshine aynı zamanda bir yol filmi. Kızlarını güzellik yarıştırmasına yetiştirmeye çalışan ailenin yolculuğu tamamen özgün bir şekilde anlatılıyor.
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10- Cinderella Man:
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Cindrella Man, ailesini geçindirmek için hem liman işçiliği hem de boksörlük yapan bir adamın dramatik hikayesini konu alıyor.