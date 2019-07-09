Emily Ratajkowski’nin Güzellik ve Beslenme Sırları
Instagram’ın en ilgi çeken hesaplarından birine sahip olan, paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen İngiliz-Amerikalı oyuncu ve model Emily Ratajkowski’nin güzellik ve beslenme sırlarını mercek altına aldık.
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Bakın 28 yaşındaki ünlü oyuncu formunu ve güzelliğini nelere borçluymuş…
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Emily Ratajkowski, son zamanların en popüler isimlerinden. Kusursuz fiziği ve her zaman fit olmasıyla yakından takip edilen Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.
Güzellik ve beslenme sırları en çok merak edilen ünlülerin başında gelen Emily, güzel görünmek için aslında sandığımız kadar çok çaba sarf etmiyor.
Peki Emily Ratajkowski’nin beslenme ve güzellik reçetesinde neler var?
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KAHVALTI
Oyuncu, güne sert bir kahve ile başlıyor. Protein ağırlıklı kahvaltılar tercih eden Emily, haftanın 2 günü ise kahvaltıda Kouign-amann adında bir hamur işi tatlı yiyor.
Beslenmesine dikkat etse de kendini ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. O çok bayıldığı cup cake, pasta ve tatlıları kahvaltı öğününde tüketmeye dikkat ediyor.
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ÖĞLE YEMEĞİ
Emily Ratajkowski, öğle yemeğinde hafif beslenmeyi tercih ediyor. Öğle saatlerinde bir sandviç ya da salata yiyen oyuncu, yemeklerin yanında ise taze meyve suyu içmeyi seviyor. Favorileri ise pancar ve zerdeçal suyu.
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AKŞAM YEMEĞİ
Akşam yemeklerinde ise et ya da deniz ürünleri tercih ediyor. Oyuncu etini ise az pişmiş seviyor.
Yemeklerini genelde dışarıda yiyen Ratajkowski, ara sıra evde de yemek pişiriyor ve “Evde yemek pişirmenin en güzel yanı içinde ne kadar yağ, tuz ve şeker olduğunu bilmek” diyor.
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EGZERSİZ
Emily Ratajkowski, hayatını önemli bir denge üzerine kurmuş durumda. Beslenme konusunda dengeli davranan, bir öğünü fazla kaçırdığında diğerini hafif geçirerek telafi eden model, egzersiz programında da dengeyi esas alıyor.
Yoğun bir egzersiz programı yerine yavaş bir tempo uyguluyor. “Ben profesyonel bir sporcu değilim” diyen model ve oyuncu, en sevdiği sporun açık havada yoga yapmak ve yürümek olduğunu söylüyor.
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GÜZELLİK RUTİNİ
Emily, ne kadar yoğun bir gün geçirirse geçirsin cildini temizlemeden asla yatağa girmediğini söylüyor. Eskiden cilt temizliğine bu kadar önem vermediğini de belirten model, “O günleri düşündükçe hayret ediyorum” diyor. Cildini temizledikten sonra nemlendirici krem uygulamayı de ihmal etmiyor.
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YÜZ MASAJI
Öte yandan günlük hayatında çok fazla makyaj yapmıyor. Cildini doğal haliyle çok sevdiğini söyleyen Emily, haftada birkaç kez yüz masajı yaparak cildini canlı tuttuğunu söylüyor.