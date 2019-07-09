Emily Ratajkowski’nin Güzellik ve Beslenme Sırları

Emily Ratajkowski, son zamanların en popüler isimlerinden. Kusursuz fiziği ve her zaman fit olmasıyla yakından takip edilen Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.



Güzellik ve beslenme sırları en çok merak edilen ünlülerin başında gelen Emily, güzel görünmek için aslında sandığımız kadar çok çaba sarf etmiyor.



Peki Emily Ratajkowski’nin beslenme ve güzellik reçetesinde neler var?