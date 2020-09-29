Duvar Kağıdı Modelleri - Çocuk, Genç Odası Ve Tv Ünitesi Arkası Duvar Kağıtları (2020)

Tv ünitesi arkası duvar kağıtları Yeni trend tv ünitesi fonu olarak kullanılan duvar kağıtları! Evin belli bir köşesinde tablo görevi üstlenen bu duvar kağıdı modelleriyle, gün içinde dikkatlerin üzerinde olduğu televizyonunuza harika bir stil katabilirsiniz. Daha çok yaprak desenlerin ve çizgilerin kullanıldığı yüksek kalitede duvar kağıtları, canlı bir ev dekorasyonunun artık neredeyse vazgeçilmez bir parçası.