Duvar Kağıdı Modelleri - Çocuk, Genç Odası Ve Tv Ünitesi Arkası Duvar Kağıtları (2020)
Ev dekorasyonunda klasik badana, yerini yeniden duvar kağıtlarına bırakıyor. Gün geçtikçe yeni desenler, renkler ve üç boyutlu özelliklerle karşımıza çıkan duvar kağıtları, leke tutmayan özelliğiyle de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Duvarlarınızda tablo etkisi yaratan bu dekorasyon fikri, televizyon ünitelerinde fon olarak kullanılmasının yanı sıra, çocuk odalarına da ayrı bir renk katıyor. Ayrıca evinizdeki küçük alanları, iki farklı desen ve renkteki duvar kağıtlarıyla daha geniş göstermeniz mümkün. Odadaki geniş duvarları düz desenli kağıtlarla kaplarken, dar olan kısımlarda ise desenli veya çizgilileri tercih etmeniz iyi bir yöntem olabilir. Haberimizde evinizi değiştirecek en güzel duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.
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1
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Tv ünitesi arkası duvar kağıtları
Yeni trend tv ünitesi fonu olarak kullanılan duvar kağıtları! Evin belli bir köşesinde tablo görevi üstlenen bu duvar kağıdı modelleriyle, gün içinde dikkatlerin üzerinde olduğu televizyonunuza harika bir stil katabilirsiniz. Daha çok yaprak desenlerin ve çizgilerin kullanıldığı yüksek kalitede duvar kağıtları, canlı bir ev dekorasyonunun artık neredeyse vazgeçilmez bir parçası.
2
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Çocuk odası duvar kağıtları
Çocuklara safari keyfi yaşatan figürlü duvar kağıtları, renkli dekorasyon düşünenler için iyi bir fikir olabilir. Aynı zamanda eğitici özelliği olan bu kağıtlarla, farklı etkinlikler düzenleyebilir ve eğlencenin bir parçası haline getirebilirsiniz.
3
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Genç odası duvar kağıdı modelleri
Bu yıl evin her köşesinde etkisini gösteren çizgili duvar kağıtları çok moda! Duvarın bir köşesinde kullanılan bu tarz dekorasyonlar, genellikle küçük ve kalabalık olan odaları olduğundan daha büyük göstermenin en iyi yolu.