Dolce & Gabbana 2021 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu

Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları Milano Moda Haftası’nda, her biri farklı beyaz tondan oluşan parçalar açılışa ev sahipliği yaptı. Pandeminin en erken ve en sert darbelerinden biri olan bu şehir, vaka sayısı hali hazırda sabit olsa da 2021 baharı için, ileri dönük minimalizme büyük ölçüde yer verdi. Ve sonunda podyumda sıra Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nındı.
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Moda haftasına evlerinden katılanlar için Instagram üzerinden, D&G'nin uzun süredir gösteri mekanı olan Metropol, podyum, duvarlar ve banklardan oluşan parlak baskı kolajlarıyla kısa bir klip yayınlandı.
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Sonrasında tasarımcılar #DGSicilianPatchwork hashtag'li bir video mesajıyla sezonun temasını detaylandırdı. Dolce,"Sicilya'dan ilham aldığımız uzun deneyimimizi göz önünde bulundurarak, böyle bir adada bulabileceğiniz her şeyi, İspanyollardan Araplara egemen olan bütün farklı kültürleri bir arada toplamak istedik" dedi. Gabbana ise, "Bize getirdikleri her şeye değer verdik" diye ekledi. “Ve hepsini bu koleksiyonda topladık.”
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Metropol pistinde yürüyen 90'lı görünüşler, patchwork desenlerinin yanı sıra, brokar, şifon, georgette ve pamuk karelerden bir araya getirilen kum saati elbiseler ve belirgin kesimli ceketler, ikilinin başarısız olamayacakları tasarımlar arasında uzun süredir yer alıyor.
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Bu koleksiyona bakan hiç kimse, puantiyeli ve çiçek karışımındaki büzgülü mini elbiseyi veya dama tahtası siyah beyaz büstiyer ve sütyenleri D&G dışında herhangi bir etiketle karıştırmaz. Tasarımcıların imzalarına hakim olmaları, başarılarının anahtarıdır.
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Bu video kaydında Dolce ve Gabbana, benzer yama çalışma tekniklerini farklı amaçlar için kullandıkları 1993'teki bir gösteriyi hatırlattı. Ve uzun zaman önce hazırlanan bu koleksiyon, 90'ların başlarında popüler bir referans olan 70'lerin bohem tarzından ilham alınarak günümüze uyarlandı.
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COVID-19 yılının moda markaları, geçen sezonda yer alan tığ işi koleksiyonlar gibi, bu sezon da daha modern görünümlü Fatta a Mano’ya vurgu yapıyor.