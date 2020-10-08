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Koleksiyonlar MAHMURE ÖZEL / Fotoğraflar: Backgrid UK

Dolce & Gabbana 2021 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu

Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları Milano Moda Haftası’nda, her biri farklı beyaz tondan oluşan parçalar açılışa ev sahipliği yaptı. Pandeminin en erken ve en sert darbelerinden biri olan bu şehir, vaka sayısı hali hazırda sabit olsa da 2021 baharı için, ileri dönük minimalizme büyük ölçüde yer verdi. Ve sonunda podyumda sıra Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nındı.