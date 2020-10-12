MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Diş Macunu Seçerken Bu 5 Maddeye Dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Diş Macunu Seçerken Bu 5 Maddeye Dikkat!
Kişisel Bakım

Diş Macunu Seçerken Bu 5 Maddeye Dikkat!

İyi bir ağız ve diş bakımı için en önemli adımlardan biri doğru diş macunu seçmektir. Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş macunu seçerken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı anlatıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Flor içeren macunları kullanın
Abone Olgoogle-news

Flor içeren macunları kullanın

Dişlerin mine yapısı kristallerden oluşur. Bu kristallerin adı hidroksiapatit kristalleridir. Diş çürüğüne sebep olan bakteriler hidroksiapatit kristallerinin çözünmesine sebep olarak dişin mine tabakasını bozarlar.

2
Abone Olgoogle-news

Flor, hidroksiapatit kristallerine bağlanarak florapatiti oluşturur. Oluşan bu yapı bakterilerin mine yapısını bozmasını zorlaştırır. Dişlerin yapısını güçlendiren ve çürümesini engelleyen, flor iyonunun kendisidir.

3
Abone Olgoogle-news

Dişin çürümesini engellediği ve başlangıç çürüklerinin geri dönmesini sağladığı için her birey flor içeren macun kullanmalıdır. Bu durumun tek istisnası diş fırçalarken diş macununu yutma riski taşıyan çocuklar ve bireylerdir.

4Diş hassasiyetiniz var mı
Abone Olgoogle-news

Diş hassasiyetiniz var mı?

Dişin mine tabakasının altında kanallar içeren dentin tabakası vardır. Dentin kanalları sağlıklı bir dişte mine tarafından örtülüdür. Çeşitli sebeplerden ötürü açığa çıkan dentin tabakası soğuk, sıcak, ekşi, tatlı gibi uyaranlar ile hassasiyete sebep olur.

5
Abone Olgoogle-news

Hassasiyet problemi olan hastalar diş macunu seçerken hassasiyet giderici olanları tercih etmelidir. Hassasiyet giderici macunların içerisinde bulunan bazı iyonlar açığa çıkan dentin kanallarını tıkayarak hassasiyeti engeller.

6Çocuklarda macun seçimine dikkat
Abone Olgoogle-news

Çocuklarda macun seçimine dikkat

Çocuklara fırçalama eğitimi küçük yaşlarda verilirse ileri ki yıllarda alışkanlık haline dönüşecektir. Çocukların öğrenme metodu göz önüne alındığında, kendisinin diş fırçalaması için ebeveynlerini diş fırçalarken görmelidir. Yani siz dişlerinizi fırçalarsanız çocuklarınız da fırçalar.

7
Abone Olgoogle-news

Çocuklar, küçük yaşlarda diş fırçalarken diş macununu yutabilirler. Bu sebeple flor oranı düşük macunlar kullanılmalıdır. Yutma tehlikesi ortadan kalktığında standart macunlara geçilebilir.

8Beyaz renkli macunları tercih etmeye özen gösterin
Abone Olgoogle-news

Beyaz renkli macunları tercih etmeye özen gösterin

Diş etindeki bir problemin hasta tarafından tespiti fırçalamadaki kanama ile anlaşılır. Renkli macunlar kan rengini gizleyebilir. Mümkün olduğunca beyaz renkli macunlar tercih edilmelidir.

9Beyazlatıcı macunlara dikkat
Abone Olgoogle-news

Beyazlatıcı macunlara dikkat

Macunun içerisindeki partiküllerin diş yüzeyini çizmeyen tipte olmasına özen gösterilmelidir. Diş yüzeyi çizilmeleri ileride diş renklenmelerine yol açar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi