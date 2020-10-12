Diş Macunu Seçerken Bu 5 Maddeye Dikkat!

Diş hassasiyetiniz var mı? Dişin mine tabakasının altında kanallar içeren dentin tabakası vardır. Dentin kanalları sağlıklı bir dişte mine tarafından örtülüdür. Çeşitli sebeplerden ötürü açığa çıkan dentin tabakası soğuk, sıcak, ekşi, tatlı gibi uyaranlar ile hassasiyete sebep olur.