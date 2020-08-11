Çocuk Sahibi Olmak İçin Bilmeniz Gereken 8 Kural

5. Doğurganlık ve yaş doğrudan bağlantılıdır: Doğurganlık oranı, yaş ile doğrudan bağlantılıdır. Çocuk sahibi olmak için ne kadar erken yola çıkarsanız, işiniz o kadar kolay olur ancak günümüzde bu süreçte bile destek gerekebiliyor. Çevresel faktörler, beslenme kalitesi, vitamin mineral eksiklikleri, uyku kalitesi, kimyasallar derken çok fazla faktör devreye giriyor. Yine de erken yaşlarda fark edilecek sorunların çözülmesi ile ileride çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşama riskiniz o kadar azalabilir.