Civanperçemi Neye İyi Gelir, Nasıl İçilir? İşte, Civanperçeminin Faydaları ve Zararları
Papatya ailesinin bir üyesi olan civanperçemi çiçekli bir bitki türüdür. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerine özgüdür. Yol kenarları, çayırlar, tarlalar ve kıyı kesimleri gibi hem nemli hem de kuru bölgelerde yetişir. Çok eski zamanlarda civanperçemi, yaralardan kan akışını azaltmada kullanılırmış. Günümüzde ise soğuk algınlığından diş ağrısına pek çok hastalığa faydası ile biliniyor. Gelin bu şifalı bitkiyi yakından tanıyalım. Civanperçemi neye iyi gelir, nasıl içilir? İşte, civanperçeminin faydaları ve zararları.
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Civanperçeminin bir diğer adı da kandil çiçeğidir. Civanperçemi deniz seviyesinden 3500 metreye değin olan bölgelerde yetişebilir. Bitki mayıstan temmuza değin çiçeklenir ve birkaç ay kadar çiçekli kalır. Civanperçemi genellikle otlakların ve açık ormanların hafif bozulmuş-açılmış topraklarında bulunur. Tam olarak büyümesi ise ilkbaharda gerçekleşir.
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Civanperçemi nerede yetişir?
Civanperçemi Avrasya'ya özgüdür ve İngiltere'den Çin'e kadar olarak görülür. Türkiye'de iki alt tür görülmektedir: Millefolium, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde görülmektedir. Pannonica ise Marmara Bölgesinde ve Karadeniz Bölgesinde görülmektedir.
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Civanperçemi nasıl kullanılır?
Civanperçemi ateş, soğuk algınlığı, saman nezlesi, adet görmeme, dizanteri, ishal, iştahsızlık, gastrointestinal (GI) sistem rahatsızlığı ve terlemeye neden olmak için kullanılır. Aynı zamanda diş ağrısını gidermek için taze yaprakları çiğnenebilir.
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Hemoroid kanamasını durdurmak için cilde civanperçemi uygulanır; yaralar için ve kadınlarda ağrılı, kramp benzeri durumlar için su dolu bir küvete civanperçemi eklenerek oturulur. Diğer bitkilerle birlikte civanperçemi, şişkinlik, bağırsak gazı (şişkinlik), hafif gastrointestinal (GI) kramplar ve diğer GI şikayetleri için kullanılır.
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Yemeklerde, civanperçemi genç yaprakları ve çiçekleri salatalarda kullanılır. Civanperçemi ayrıca kozmetik bir temizleyici kullanılır. Şampuanlarda civanperçemi yağı kullanılır.
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Civanperçeminin faydaları nelerdir?
Civanperçemi, kan basıncını etkileyebilecek ve muhtemelen anti-inflamatuar etkilere sahip birçok kimyasal içerir. Bu nedenle diş eti hastalıklarında gargara şeklinde kullanıldığında fayda sağlar. Ayrıca ateş, soğuk algınlığı, saman nezlesi, ishal, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, gaz problemleri gibi şikayetlerde faydaları olduğu bilinmektedir.
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Civanperçeminin zararları nelerdir?
Bazı kişilerde civanperçemi ağız yoluyla alındığında uyuşukluğa neden olabilir ve idrara çıkmayı artırabilir. Cilde temas ettiğinde civanperçemi cilt tahrişine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.
Civanperçemi ayrıca adet döngüsünü etkileyerek düşüğe neden olabileceğinden hamilelerde kullanılmamalıdır.
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Civanperçeminin güvenilirliği hakkında yeterli bilgi olmadığından, emziren annelerin de kullanmaktan kaçınması tavsiye edilir.
Civanperçemi kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu nedenle kanama bozukluğu olan kişilerde kanama riskini artırabilir. Aynı nedenle, ameliyat sırasında ve sonrasında da civanperçemi kullanımı önerilmez.
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Civanperçemi çayı tarifi
Beslenme Uzmanı Ender Saraç, menopoz dönemine rahatlamanızı sağlayacak ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çay tarifi verdi.
Malzemeler
Yarım tatlı kaşığı anason
Bir tutam civanperçemi
Hazırlanışı
Bir fincan sıcak suyun içine anason ve civanperçemini koyun, bir süre demlenmeye bırakın.
Akşamüstü ile akşam saatleri arasında 2 fincan içilmesi gerekiyor. Ayrıca gündüz saatlerinde de 2 fincan ada çayı içerseniz daha etkili olur. Her iki çay da doğal fito östrojenler içerdikleri için menopoz çağındaki kadınlara doğal destek olarak rahatlatıcı etki gösterir. Özellikle civanperçemi ve anason sıcak basmalarını önlemeye ve gece rahat uyumaya yardımcı olur.