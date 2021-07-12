Civanperçemi Neye İyi Gelir, Nasıl İçilir? İşte, Civanperçeminin Faydaları ve Zararları

Civanperçemi çayı tarifi Beslenme Uzmanı Ender Saraç, menopoz dönemine rahatlamanızı sağlayacak ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çay tarifi verdi.



Malzemeler



Yarım tatlı kaşığı anason



Bir tutam civanperçemi



Hazırlanışı



Bir fincan sıcak suyun içine anason ve civanperçemini koyun, bir süre demlenmeye bırakın.



Akşamüstü ile akşam saatleri arasında 2 fincan içilmesi gerekiyor. Ayrıca gündüz saatlerinde de 2 fincan ada çayı içerseniz daha etkili olur. Her iki çay da doğal fito östrojenler içerdikleri için menopoz çağındaki kadınlara doğal destek olarak rahatlatıcı etki gösterir. Özellikle civanperçemi ve anason sıcak basmalarını önlemeye ve gece rahat uyumaya yardımcı olur.