Çin Burçları ve Özellikleri

Ejderha Çin burçlarında hiç kimse Ejderha gününde doğan bir kişiden daha fazla çarpıcı ve gösterişli olamaz. Işıltılı partilerden zevk alan, zengin ve konforlu bir yaşam tarzını benimseyen Ejderhalar için İyi şans ve talih genellikle gülümser. Çin astrolojisine göre Ejderha gününde doğan bir kişinin parlak bir enerjisi vardır. Gururlu ve asil görünüşü insanları öyle bir etkiler ki karşısındakinde kıskaçlıktan çok hayranlık hissi uyandırır.



Ejderhalar zengin bir iletişim kabiliyetine, güçlü bir moda zevkine ve ailesine karşı koşulsuz bir sevgiye sahiptir, ancak gerektiğinde yalnızlıkla nasıl başa çıkabileceğini de bilir. Çevresine karşı dikkatli bir gözlemci aynı zamanda da son derece bireyseldir. Ejderha burcu estetik içgüdülerine sahip olduğundan, elinden geldiği sürece bir sanat eseri koleksiyonuna yatırım yapmak için tereddüt etmez.



İnkar edilemez bir dürüstlüğe sahip Ejderhanın yargıları her zaman açık ve objektiftir. Söylemleri çok net ve dürüstlük içerir. İfade ettiği duygularının samimiyeti, duygusal yönünün çok güçlü olmasının yanı sıra takdir edilesi hitabet becerisinden de kaynaklanmaktadır. Ejderha, karakterinin bu yönünü doğru kullandığında sıklıkla izleyicilerine karşı başarısız olması imkansızdır fakat kusursuz güven verici bu özelliği fazla sömürüldüğünde, kötüye kullanıldığında veya abartıldığında aleyhine dönebilir.



İstemeden de olsa kendi kendisine bu şekilde zarar veren bir Ejderha en kısa zamanda bir aydınlanma yaşayarak bu döngüden kurtulmazsa herkesin gözünde öfkeli ve otoriter bir karakter haline gelir dahası kendini sorgulayarak gerçeklerle yüzleşemez. Son derece çekici ve karizmatik olan Ejderha karşısındakini tahrik etmeyi baştan çıkarmayı sever. Fark edilmekten, alkışlanmaktan ve kendisine hayran olunmasından çok hoşlanır. Herkesin arasında, farklı giyim tarzından ya da gururla sergilediği sıra dışı bir aksesuarından bir ejderhayı çok kolay fark edebilirsiniz. Fakat eğer bu çabası karşısındakiler tarafından yeterince takdir edilmezse bir anda alıngan ve somurtkan bir ruh haline bürünebilir. Ejderhanın bir konuyla ilgili eksikliğini düşünseniz bile ciddi konularda ona karşı çıkmaya ve son sözü söylemeye çalışmayın.



Aslında sıradan görünen bir sohbet sırasında bile böyle bir hamlede bulunduğunuzda Ejderhanın kızgın alevlerine maruz kalma riskini de almış olursunuz. Sonuç olarak kendisi tüm samimiyetiyle kabul etmedikçe onunla rekabet etmektense işlerini onun yapmasına izin vermek en iyisidir. Aksi halde zaten kimsenin bu gösteriyi çalmasına izin vermeyecektir. Prestij sahibi inatçı olduğu kadar koruyucu da olan gerçek bir Ejderha fikirlerine son derece sabit bir şekilde tutunur. Neyse ki, eğer bir proje ya da durum onun istediği şekilde ilerlemiyorsa Ejderhanın içinde istediği her şeyi istediği zaman zihninden tamamen silme ve hayatına parlak yeni hedefler koyarak asla pişman olmadan devam etme yeteneği vardır.



Eğer güzel giden günlerinin birinde bir Ejderhayla tanışma şansınız olursa küllerinden doğan anka kuşu gibi zarif ve görkemli bir şekilde göz kamaştırıcı enerjisinin ve samimiyetinin keyfini çıkarmanıza memnuniyetle izin verecektir.Sonuç olarak, Ejderhayı saran güçlü gurur, adalet ve sanat zırhının altında, sevdikleriyle her zaman cesur ve duygusal olan zeki bir kişiliğin de gizlediğini unutmamak gerekir.