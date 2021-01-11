Çin Burçları ve Özellikleri

'Doğu'nun Astrolojisi' olarak bilinen ve Ay takvimi üzerine kurulan Çin burçları, 12 hayvandan oluşuyor ve 12 yıllık bir döngüde her yıla bir hayvan atıyor. Peki siz Çin burcunuzu ve özelliklerini biliyor musunuz?
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1
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Çin Astrolojisi ve Feng Shui Uzmanı Ceren Sakin, Çin burçlarını ve özelliklerini anlatıyor.
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Fare
Fare 12 burcun içinde en zekisi ve yetenekli olanıdır. Hoş, baştan çıkarıcı, en olmadık durumlarda bile zafer yolunu bulan olağanüstü yeteneklere sahiptir. Sosyal ortamların aranan karizmatik kişiliğidir çünkü gün ağarana kadar parti yapma yeteneğine sahiptir. Onun mizah anlayışına karşı gelmek zordur.
Muhataplarını nasıl rahat hissettireceklerini mükemmel bilen fareler, sınırlı bir tartışma çerçevesi içinde bir güç dengesi kurmaktan kaçınırlar. Hatta o kadar zekidirler ki muhataplarına şiddetle karşılık vermek ya da gözdağı dahi vermeye ihtiyaç duymazlar.
İnanılmaz derecede dinamik ve pozitif bir kişilikleri vardır. Bu erdemler, kendilerine hırslı yaşam hedefleri belirlemelerine yardım eder. Kendisinden bir şey çalınırsa, ondan intikam almayı ve aradığını elde etmek için en belirsiz hileleri kullanmaktan çekinmezler.
Aşk hayatında ister sevgili ister evli olsun çok tutkuludur. Ancak aldatılma ya da ihmal edilme durumunda duygularını durduramaz ve duyguları tarafından yönetilir. Aşk acısı çeken fare devamlı acitasyon içinde yaşayabilir. Ancak uzun süre yalnız kalamayacağı için hemen düzelir ve sahalara geri döner.
3
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Öküz
Özgüvenli ve hedeflerini çok iyi bilir. Güçlü ve dengeli olan öküzler zor zamanlarda bile her daim tekrar ayağa kalkacak gücü bulurlar. Çok yük taşımayı bilirler, her düşüşleri daha iyi bir kalkış/ çıkış içindir. Azim ve sebat etmek öküzlerin erdemidir. Bu erdemleri sayesinde zor koşullarda sevdiklerini korumak için her şeyi yapabilmelerini sağlar.
Ailesine o kadar düşkündür ki onlarsız bir hayat düşünemez. Bölgesi konusunda çok emindir ve bölgesine giren olursa kıskançlık gösterir. Bazen bu davranışları bağımlılıklara da yol açar.
Genellikle kemik yapıları güçlü ve sağlamdır. Geniş omuzlu olmaları muhtemeldir. Yemeğe düşkündür. O kadar disiplinlidir ki bazen hayallerden aşırı uzaklaşabilir. Sözüne güvenilir biridir ancak esneklikten uzak olduğu için bu konuyu geliştirmesi gerekir.
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Kaplan
Kaplanlar 12 burç içinde en karizmatik olmakla ünlülerdir. Bu sayede etrafındakilerin ilgisini ve sempatisini hızlıca üzerine çeker. Asil, gururlu, sadık ve cömert olan kaplan burçları, içlerindeki tükenmek bilmeyen enerjiyi harcamak için yoğun bir ihtiyaçları vardır. Tek düzelikten çok korkan ve risk alan kaplanlar, anında karar değiştirip, risk almayı seçerler.
Stabil olmayan isteklerine karşılık verebilen aşkı bulana kadar etrafta gezinirler. Aradılarını buldukları zaman da aynı yoğunlukta ilgi ve alakayı aldıkları sürece onlara karşı sadık ve yol gösterici olurlar. Ancak ilişki çıkmaza girdiğinde kaplan burçları bu ilişkiyi de ilk bitiren kişiler olur. Ancak bunu yaparken bile karizmaları ve duruşları sabit kalır.
İş yerindeki liderlik yetenekleri, cesaretleri ve azimleri onları diğer çalışanlardan ayırır. Ancak bu lider ruhluları işyerinde en iyi verimi alabilmek için özgür bırakmalı ve iş hiyerarşisinden uzak tutmalıdır. İş yerinde zorlu bir rakiptir, egolarına yenik düşmez ve sabırlıdırlar. Doğal iç güdüleri onları hep doğru yönlendirir. Çok iyi konuşmacı olan kaplanlar genelde birden çok dil bilirler.
5
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Tavşan
Zeki, gerçekçi, temkinli ve dipsiz olan tavşanlar, hayalperest değildir ve aşırı yaratıcıdır. Ancak mutlulukları gittiği zaman gerçeklikten hemen bağları kopabilir. Tavşan, kişisel memnuniyetinin peşinde koşmaktan yanadır. Ancak zor ve virajlı yollardan kaçar. Ekstrem durumlarda, tavşanlar dünya ile ilişkilerini kesmeyi, zorlu yolda gitmeye tercih ederler.
Tavşanlar, stabil hayatı, rahatı, okumayı, gelişmeyi, sanatı, sosyal hayatı tercih ederler. Ancak tavşanları yanlış zamanlarında rahatsız etmekten veya kişisel alanlarına girmekten çekinmenizi tavsiye ederim çünkü tavşanlar tartışmaya girmekten çekinmezler.
Yetenekli, sağduyulu ve duygusal olan tavşanlar, en entelektüel burçtur. Bu sayede söz yetenekleri en iyi olan burç olarak anılırlar. En arkadaş canlısı, dinleyici ve anlayışlı olan tavşanlar aynı zamanda inatçı ve dokunaklıdırlar. Bu inat ve dokunaklı tarafları onların aniden öfke patlamalarına sebep olabilir. İş yerinde, tavşanlar çok iyi strateji kuranlardır. Çok hassas durumlarda sabrı ve eşsiz yetenekleri ile kendi avantajlarına çevirebilirler. Tavşanlar, nezaketini naiflikle karıştıranlara asla çok uzun süre tahammül edemezler.
6
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Ejderha
Çin burçlarında hiç kimse Ejderha gününde doğan bir kişiden daha fazla çarpıcı ve gösterişli olamaz. Işıltılı partilerden zevk alan, zengin ve konforlu bir yaşam tarzını benimseyen Ejderhalar için İyi şans ve talih genellikle gülümser. Çin astrolojisine göre Ejderha gününde doğan bir kişinin parlak bir enerjisi vardır. Gururlu ve asil görünüşü insanları öyle bir etkiler ki karşısındakinde kıskaçlıktan çok hayranlık hissi uyandırır.
Ejderhalar zengin bir iletişim kabiliyetine, güçlü bir moda zevkine ve ailesine karşı koşulsuz bir sevgiye sahiptir, ancak gerektiğinde yalnızlıkla nasıl başa çıkabileceğini de bilir. Çevresine karşı dikkatli bir gözlemci aynı zamanda da son derece bireyseldir. Ejderha burcu estetik içgüdülerine sahip olduğundan, elinden geldiği sürece bir sanat eseri koleksiyonuna yatırım yapmak için tereddüt etmez.
İnkar edilemez bir dürüstlüğe sahip Ejderhanın yargıları her zaman açık ve objektiftir. Söylemleri çok net ve dürüstlük içerir. İfade ettiği duygularının samimiyeti, duygusal yönünün çok güçlü olmasının yanı sıra takdir edilesi hitabet becerisinden de kaynaklanmaktadır. Ejderha, karakterinin bu yönünü doğru kullandığında sıklıkla izleyicilerine karşı başarısız olması imkansızdır fakat kusursuz güven verici bu özelliği fazla sömürüldüğünde, kötüye kullanıldığında veya abartıldığında aleyhine dönebilir.
İstemeden de olsa kendi kendisine bu şekilde zarar veren bir Ejderha en kısa zamanda bir aydınlanma yaşayarak bu döngüden kurtulmazsa herkesin gözünde öfkeli ve otoriter bir karakter haline gelir dahası kendini sorgulayarak gerçeklerle yüzleşemez. Son derece çekici ve karizmatik olan Ejderha karşısındakini tahrik etmeyi baştan çıkarmayı sever. Fark edilmekten, alkışlanmaktan ve kendisine hayran olunmasından çok hoşlanır. Herkesin arasında, farklı giyim tarzından ya da gururla sergilediği sıra dışı bir aksesuarından bir ejderhayı çok kolay fark edebilirsiniz. Fakat eğer bu çabası karşısındakiler tarafından yeterince takdir edilmezse bir anda alıngan ve somurtkan bir ruh haline bürünebilir. Ejderhanın bir konuyla ilgili eksikliğini düşünseniz bile ciddi konularda ona karşı çıkmaya ve son sözü söylemeye çalışmayın.
Aslında sıradan görünen bir sohbet sırasında bile böyle bir hamlede bulunduğunuzda Ejderhanın kızgın alevlerine maruz kalma riskini de almış olursunuz. Sonuç olarak kendisi tüm samimiyetiyle kabul etmedikçe onunla rekabet etmektense işlerini onun yapmasına izin vermek en iyisidir. Aksi halde zaten kimsenin bu gösteriyi çalmasına izin vermeyecektir. Prestij sahibi inatçı olduğu kadar koruyucu da olan gerçek bir Ejderha fikirlerine son derece sabit bir şekilde tutunur. Neyse ki, eğer bir proje ya da durum onun istediği şekilde ilerlemiyorsa Ejderhanın içinde istediği her şeyi istediği zaman zihninden tamamen silme ve hayatına parlak yeni hedefler koyarak asla pişman olmadan devam etme yeteneği vardır.
Eğer güzel giden günlerinin birinde bir Ejderhayla tanışma şansınız olursa küllerinden doğan anka kuşu gibi zarif ve görkemli bir şekilde göz kamaştırıcı enerjisinin ve samimiyetinin keyfini çıkarmanıza memnuniyetle izin verecektir.Sonuç olarak, Ejderhayı saran güçlü gurur, adalet ve sanat zırhının altında, sevdikleriyle her zaman cesur ve duygusal olan zeki bir kişiliğin de gizlediğini unutmamak gerekir.
7
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Yılan
Çin burçlarının altıncısı olan yılan burcu zor bir burçtur. Yılan esrarengiz zekası, güzelliği ve duygusallığı sayesinde genellikle baştan çıkarıcı bir güce sahiptir. Ciddi, analitik ve derin düşüncelerle dolatılmış yılan, sezgilerine güvenir. Hatta yılanın altıncı hissi olduğu bile söylenir. Yılanın parlak, gizemli ve şık ruhu ona işletme, politika ve halkla ilişkiler alanlarında kariyer fırsatlarını kolayca açar. Kurnaz olan yılan her zaman söylediklerine dikkat eder, kısa ve net konuşmayı sever. Bunların yanında yılan keskin mizah anlayışıyla da bilinir fakat kendisini tehdit altında hissettiği durumlarda zihni aniden kararabilir. Öyle zamanlarda da daha alaycı, agresif ve kırıcı bir ton takınabilir.
Yılan yılında doğan bir kişi önce karşısındakinden almak şartıyla cömert, eli açık biridir. Genellikle sahiplenici ve kıskanç olan yılan, partnerinden hem çok şey bekler hem de tüm zamanını karşılanmayan beklentilerine bahaneler üreterek onu affetmekle harcar. Siyah renk ile ifade edilen derin öfkesi ve düşmanca sessizliği zamanla yıkıcı hale gelebilir. Kıskançlığı muhtemelen en güçlü kusurudur. Bu sebeple sadece partneriyle ilişkisi olumsuz etkilenmez aynı zamanda bu hırs onun kariyerini de sekteye uğratabilir. Kendi başarısının ilmeklerini sabırla örmek yerine kıskançlıkla oyalanıp zaman kaybedebilir.
Şaşmayan hayat dolu hafızasıyla esrarengiz yılan, geçmişte yaşadığı hiçbir olayı ya da söylenen hiçbir şeyi unutmaz. Her zaman gardını almıştır ve olayları kendi lehine çevirmek için derin sezgisel gücünü kullanır.Gençliğinde genellikle durum böyle olmasa da yılan yaşlandıkça cimrileşebilir. Diğer taraftan giderek daha sakin ve bilge biri haline gelir. Bu yüzden de duygusal yaşamı dışında aynı hataları tekrarlamamayı başarır.Yılan daha çok içe kapanıktır. Felsefi ve entelektüel faaliyetlere meyillidir. Ketum bir gözlemci olan Yılan burcunun ağzı sıkıdır, tanımadığı insanlarla bilgi paylaşmaktan kaçınır hatta birine güven duyduktan sonra bile o kişinin en ufak bir ihanetini affetmez.
Kötü muamele gördüğünü hissettiğinde yılan intikamcı bir yaratığa dönüşür, inatçı biri olur ve avantajı tekrardan kazanmak için uygun zamanı bekler. Yılanın düşmanı olma konusunda hiç kimsenin en ufak bir isteği olmayacağını söylemek yeterlidir çünkü o öyle mükemmel bir şekilde silahlanmıştır ki en karmaşık durumlarda bile durumu kendi avantajına çevirebilir. Yılan, hayatın karmaşık anlarında amaçlarına ulaşmak için kurnazlığını kullanmaktan çekinmez. Ayrıca yer altı dünyası, tehlike ve riskli davranışlardan etkilenir. Yılan, gençliğinde en karanlık dürtülerini başarılı bir şekilde yönlendiremezse bunlar giderek tehlikeli bir hale gelebilir ve görünür izler bırakabilir.
8
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At
At gününde doğan insanların mükemmel bir mizah anlayışı ve ilerleyen yaşlarında giderek kaybetme eğiliminde oldukları kendi kendileriyle dalga geçme konusunda nadir bir yetenekleri vardır. Atın kendisiyle eğleniyor olma yeteneği onu gündelik hayatındaki bencil tavırlarına rağmen kaliteli zaman geçirilebilen ideal bir arkadaş yapar. Arkadaşlarına karşı çok sadık olan Atın keşfedilmemiş topraklarda yeni maceralar yaşamaya olan sürekli ihtiyacı daha sakin bir hayat tarzı seçen arkadaşlarını rahatsız edebilir. Genel olarak iyi bir sporcu ve açık hava sporlarına gönül veren başarılı bir amatördür.
Aşk hayatında her zaman tutkulu ve sürprizlerle dolu olan Atı bilinmeyene yolculuktan daha fazla heyecanlandıran bir şey yoktur. Bir Atı özgürlüğünden mahrum bırakarak zapt etmeye çalışırsanız hoşgörüsüz, agresif, memnuniyetsiz bir hale gelerek tüm günü size zehir edebilir. At işinde çok hızlı ve verimlidir. Bununla birlikte, üretimin kalitesi hazırlık aşamasının ya da araştırma eksikliğinden dolayı istenildiği gibi olmayabilir. Özellikle kendi kendilerine yeterli olduklarını düşündükleri için tavsiye istemekten hoşlanmadıklarından dolayı da sonuç sizin beklediğinizden farklı olabilir. Fakat yine de ortaya çıkardığı ürün mükemmel olmasa da At kendisini samimiyetle alkışlayacak ve ikna yeteneğinin etkisiyle tebrik edecek bir seyirci bulur.
Aşkta At’ın bir gecede çantalarını toplayacak kadar düşkün olduğu bağımsızlığı yalnız bir hayatı benimsediği anlamına gelmez. Terk edilmek yerine olası bir ayrılıkta terk eden olmayı tercih eder. İyi bir aşık her zaman şehvetli ve çekici olan At, evinde barışı ve dinginliği korumak istiyorsa ölçülü ve sabırlı olmayı öğrenmelidir. At, hayatında paradansa onun hayatını dolduracak güçlü duygular arar. Kendi kendine yetebilmesine ve gizli bencilliğine rağmen ondan daha zayıf olanlara karşı şaşırtıcı derecede cömert olabilir. Nitekim asil doğası ve sınırları aşma arzusu bile onu kıskanç ya da kaba akranlarıyla kıyaslamaya girmesine engel olur.
9
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Keçi
Keçi burcu, Çin astrolojisinde sanatın, aşkın ve doğanın sembolüdür. Bu burcun anahtar kelimeleri tatlılık, huzur, zekanın yanı sıra sanat ve müziğe yatkınlıktır. Keçi, kimseyi kayıtsız bırakmayan çekici ve arkadaş canlısı bir kişidir. Efsanevi mizah yönünü sadece değer verdiği insanlarlayken ortaya çıkarır. Fakat diğer taraftan kalbinin derinliklerinde Keçi sık sık endişeli ve kararsız bir burçtur. Çekiciliğinin büyüsü, Keçi için toplumda kendini rahat hissetmesini sağlayan bir araçtır ve bu özelliğiyle de kariyeri için gerekli olan tüm etkili insanları hayatına çeker. İyi kalbi ve cömert ruhu keçinin her zaman (hatta kendisinin güvencesiz olduğu zamanlarda bile) fakirlere yardım etmesine neden olur.
Yeteneklerini kıskanan düşmanları genellikle onu itibarsızlaştırmak için aldatıcı yöntemlere başvururlar. Fakat buna rağmen o, dürüstlüğünden ödün vermez ve çevresindeki insanlara karşı sağduyulu ve cömert olmaktan vazgeçmez. Keçiler birden fazla kişiyi samimi bir şekilde aynı anda sevebilecek kadar çabuk ve çok aşık olurlar. Belli koşullar altında ister arkadaşlık isterse de aşk olsun tek kelime söylemeden tatsız durumlara katlanabilirler. Ancak Keçi sevgisinin karşılıklı olmadığını hissettiğinde hiç zaman kaybetmeden karşısındakinin ağzının payını verip hızlı ve kıvrak bir şekilde gür otlaklara zıplar.
Keçi günlük hayatında otları yeşil ve semiz olduğu sürece doğanın kendisine verdiklerinden kolaylıkla tatmin olur. Keçinin mükemmel bir hafızası vardır. Kolay affetme karakteri Keçinin etrafında gerçekleşen olaylara karşı kör olduğu anlamına gelmez. İş hayatında, Keçi’nin doğuştan bir müzakereci olduğu söylenemez fakat o da tıpkı Maymun gibi karmaşık durumları değerlendirme de gayet iyidir. Keçi, eğer sanat veya politika kariyeri seçerse bu iki alanda da kusursuz başarıya ulaşır.
Aslında Keçiler eğer yakın çevresindeki insanların aylaklıklarının etkisi altına girerek tembelleşmezse yaşadıkları hayatı ve hayallerini sorgulayıp doğru adımlar atmak koşuluyla mucizeler gerçekleştirebilirler. İşin aslı gerçekten de özgürlüğüyle bu kadar ilgilenen Keçi, gerçek özgürlüğün bağımsızlıktan geçtiğini ve bunu elde edebilmek için uzun vadede projelerini azimle yerine getirmesi gerektiğini ve bu süreçte gereksiz masrafların cazibesinden kaçınması gerektiğini unutmamalıdır.
10
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Maymun
Maymun harika bir konuşmacıdır. Araştırmacı zihni her daim canlı ve tetiktedir. Çin burçlarının dokuzuncusu olan Maymun, becerikli bir kişiliğe sahiptir ve mutlaka her konuyla ilgili bir fikri vardır. Maymunun ayrıca olaylar gerçekleşmeden önce tespit etmek gibi özel bir yeteneği vardır. Faydalı öğretici özelliğinin yanında Maymun’un kendisini canlı hissetmesi ve günlük hayattan zevk alması için sürekli bir heyecan peşindedir. İş dünyasında herkes Maymuna’a ne söyleyeceğine dikkat etmelidir çünkü onun zihni her zaman en karmaşık durumlara bile çözüm bulmaya hazırdır. Maymun günüde doğan bir kişi saygı duyulduğunu, dinlenildiğini ve beğenildiğini hissettiği takdirde talep edilen en profesyonel tavsiyeyi verebilir. Fakat sözlerinden şüphe duyulursa Maymun bunun yerine vicdansız ve manipülatif bir karaktere bürünebilir.
Aşk hayatında, Maymun’un yeni tecrübeler için merakı ve iştahı ona sadece kısa süreli bir tatmin yaşatabilir. Paylaşılan anın yarattığı coşku ve neşeden ziyade yoğun özgürlük arzusu içinde olan Maymun burcu tek başına uçuşa geçmeyi tercih edecektir. Ancak Maymun hayatının ikinci yarısında nihayet evinde daha iyi bir denge ve istikrar bulur. İş hayatında tarif edilemez bir para sevgisi olan Maymun zenginleşmek için sürekli yeni fikirler arar. Kendine güveni, çekiciliği, ustalığı ve pratik zekası karşısına çıkan problemlerin çoğuna yaratıcı ve etkili çözümler bulmasına yardımcı olur.
Bazıları Maymun’un kendine duyduğu güveni kibir olarak algılayabilir ve onun tutku dolu ruhunu ona karşı kullanmaktan tereddüt etmeyebilir. Fakat Maymun’un kırılgan bir düşünce yapısı olmadığından bu tarz teşebbüsler onun egosuna zarar vermez. Sonuç olarak onu yavaşlatmaya yönelik her türlü girişim boşa harcanan bir çabadan öteye geçemez. Maymun arkadaş canlısı bir kişiliğe sahip bir strateji uzmanıdır. Gerçekten istediğinde çekiciliği ve zekasıyla en kötü düşmanının bile kanına girerek ikna edebilir.
11
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Horoz
Zodyağın zarif ve canlı sembolü Horoz... Eğer bir gün caddede gururla yürüyen sıcak ve şık bir insan görürseniz, Horoz gününde doğmuş birine rastlamışsınızdır. Çin astrolojisinin 10. Hayvanı olan Horozun çok parlak bir kişiliği vardır. Bazen karşısındakileri utandırabilir ya da tam tersi büyüleyebilir fakat asla kimseye kendilerini önemsiz hissettirmezler. Özellikle de kendi işleri söz konusu olduğunda mükemmel yönetim becerilerine sahiptirler. Horozlar incelik ve diplomasi konusunda mükemmel olmasalar da dürüst ve sadıktırlar. Yaptıkları her şeyde çok hassastırlar, küçük detaylara çok düşkün oldukları için keskin gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Eğlence dünyasında her an bir Horozla karşılaşabilirsiniz.
Ünlü müşterisinin günlük planlamalarını titizlikle yöneten bir danışman olabilir. Horoz’un ilgisini çeken bir sanat dalında eğer kulis ortamını da severse spot ışıkları altında olma fırsatını asla kaçırmaz. Ayakları yere sağlam basan Horoz, durumu kontrol etmeyi başardığı sürece olağanüstü bir enerji ve cazibesi vardır. Horozun bu güçlü kişiliği belki karşısındakine karşı saygısız bir tavır sergileyeceği izlenimi verebilir fakat bu kesinlikle doğru değildir. Her ne kadar Horozun konuşurken dilinin kemiği olmasa konu kendisine geldiğinde söylediklerine karşı gelinmesine katlanamaz, kimsenin de onun zaaflarını suiistimal etmesine izin vermez.
Horoz tarafından gösterilen empati ve iyiliklerin ortaya konuşu genellikle sadece etrafındakileri daha iyi yönlendirmek için kullanılan zekice bahanelerdir. Horoz bu aldatıcı yönünü karşısındakini adalet duygusuna ve kusursuzluğuna inandırmak için yapar. Oysa ki derinlerde kalbi şüphelerle doludur. Karşısındakinin kendisine zarar vereceğini anlarsa sadece onlardan önce son sözü söylemek uğruna arkadaşlarının ya da partnerinin duygularını tereddüt etmeden incitecek sözleri hiç kıvırmadan söylerler.
Horozlar ilk bakışta biraz çapkın hatta laubali bile sanılabilir oysa ki aslında son derece muhafazakar ve hatta bazen de geri kafalıdırlar. Horoz burcu bir kadın özel hayatında da çocuklarının eğitimini zekice ve etkili bir şekilde organize ettiği gibi örnek bir büyükanne olma potansiyeline sahiptir. Son olarak Horoz iyi bir arkadaştır, sadıktır, yalakalığa tahammülü yoktur. Dış görünüşü ya da moda zevklerini içermediği sürece kendiyle alay edecek kadar komiktir. Duygusal yönleri çoğunlukla gururundan baskındır.
12
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Köpek
Köpek gününde doğan bir kişi sadık, arkadaş canlısı ve zekidir. Adaletsizlikten nefret eder ve ihtiyacı olan herkesin bir şekilde yanında olur ki bu da onu iyiliksever tüm hareketler için doğal bir aday yapar. Eğer köpek fazlaca dürüstse ve etrafı sevdiği insanlarla çevriliyse zevk almadığı ya da takdir etmediği insanlara karşı soğuk ve eleştirel olmaktan çekinmez. Yer yer kısa süreli öfke krizleri yaşayabilir ve böyle durumlarda özellikle de bir adaletsizlik hissettiğinde karşısındakini ısırmaktan tereddüt etmez. Dul kadınların ve yetimlerin savunucu olmaya oldukça isteklidir. Köpek için dürüstlüğün, saygının, adaletin ve çalışkanlığın önemli olduğu kadar tembellik de bir erdem olarak takdir edilir. Oburluk onların en büyük zaafıdır.
Melankoli, kuruntu ve evham Köpeğin kendisini izole etmesine ve kasvetli bir yalnızlığa sığınmasına itecek bir endişe kaynağı olabilir. Köpeklerin, iletişimde aktif bir bakış açısına sahip olma eğilimleri vardır. İnsanlar onlar için ya arkadaş ya da düşmandır. Bu onların hoşgörülü olmayı ya da karşılarındakine daha önce yaşadıkları hoşnutsuzluğu tekrar dile getirmeden zarafetle affetmeyi bilmedikleri anlamına gelmez. Köpek aynı zamanda mümkün olduğunca az uzaklaştığı evini ve çevresini daha iyi korumak için kullandığı geniş bir bakış açısı ve benzersiz bir gözlem kabiliyetiyle donatılmıştır.
Köpekler her zaman yeni yolculuklarda onu takip edecek arkadaşlarını ikna etmek için güven telkin eder. Aşk hayatında Köpek sadık, şehvetli çiftine ve ailesine derinden bağlıdır. Zaman zaman kıskanç ve uzlaşmaz olması kendisi hakkında çözmesi gereken kusurlarından birkaçı olabilir. Köpek, her ne kadar özel hayatı hakkında ketum ve ihtiyatlı davranmayı tercih etse de hayatının diğer alanlarında kendisini ön plana çıkaracak ilgi çekici fırsatlara asla hayır demez.
13
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Domuz
Domuz burcu doğası gereği şık, mükemmeliyetçi ve çalışkan bir burçtur. Dostları tarafından nezaketi ve cömertliği ile tanınan hoşgörülü bir insandır. Domuzun güçlü bir moda zevki vardır. Sevmeyi de sevilmeyi hissetmeyi de ister. Gerçek bir haz düşkünü olan Domuz, yaşamın zevklerine özellikle de cinsel zevklere karşı doymak bilmez bir iştaha sahiptir. Bu onun diğer insanların gözünde yüzeysel biri olarak görünmesine neden olsa da o hayattan sonuna kadar zevk alma ve ihtiyaçlarını karşılama uğruna bir servet harcamaya hazırdır.
Cesur, enerjik, gururlu fakat kıskanç olan Domuz, pratik zekası ve el becerisiyle profesyonel yaşamda sıklıkla danışılan bir kişiliktir. Düzenli olarak aile toplantılarında veya arkadaş çevrelerinde görülseler de gerçek bir Domuz özünde yalnız olmayı ve Çin astrolojisinin diğer burçları arasında önemsiz görünecek küçük zevklerin tadını çıkararak kendileriyle ilgilenmeyi severler. Domuz şehrin kabalıklarından uzakta zaman geçirmekten çok hoşlanır. Aradığı iç huzuru doğanın çağrısında bulan Domuz’un kişisel dengesi için temiz hava hayati bir gerekliliktir. Olağanüstü bir şekilde Domuzun görünüşündeki sağlamlık doğanın kasvetini örter.
Domuzdan iyilik istemek kolaydır. Hayır demeyi bilmeyen Domuz özellikle de aşk konusunda reddedildiğinde kaderci bir psikolojiye bürünür. Son derece kibar olan Domuzlar karşısındakileri kolayca affederler. Bu zeki ve şanslı karakter, sağladığı güç için değil fakat çok ihtiyaç duyduğu maddi rahatlığın gerçekleşmesini mümkün kıldığı için parayı takdir eder.
İş yerinde bazı insanlar Domuz’un nispeten yavaş olduğunu düşünür oysa ki Domuz’un bir fikri olduğunda organizasyonu en iyi şekilde yönetecek ve projeyi başarılı bir şekilde sonuca ulaştıracak tüm özelliklere sahiptir. Dürüst karakterinden ötürü haksızlıklara karşı içgüdüsel bir alerjisi vardır. Köşeye sıkıştığını hissettiğinde şüpheci, inatçı ve anlaşılması zor bir kişiliğe dönüşür ve gerçek hisleri ya da özel hayatıyla ilgili kapalı bir kutu haline gelebilir.
14
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Son olarak:
Çin astrolojisinde 5 element olduğu için her burcun beş çeşidi bulunmaktadır. Örneğin; ateş fare, toprak fare, metal fare, su fare ve ağaç faredir. Hepsinin kişilikleri biraz farklı da olsa genel özellik olarak birbirlerine benzerler.