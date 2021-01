Çin Burçları ve Özellikleri

At At gününde doğan insanların mükemmel bir mizah anlayışı ve ilerleyen yaşlarında giderek kaybetme eğiliminde oldukları kendi kendileriyle dalga geçme konusunda nadir bir yetenekleri vardır. Atın kendisiyle eğleniyor olma yeteneği onu gündelik hayatındaki bencil tavırlarına rağmen kaliteli zaman geçirilebilen ideal bir arkadaş yapar. Arkadaşlarına karşı çok sadık olan Atın keşfedilmemiş topraklarda yeni maceralar yaşamaya olan sürekli ihtiyacı daha sakin bir hayat tarzı seçen arkadaşlarını rahatsız edebilir. Genel olarak iyi bir sporcu ve açık hava sporlarına gönül veren başarılı bir amatördür.



Aşk hayatında her zaman tutkulu ve sürprizlerle dolu olan Atı bilinmeyene yolculuktan daha fazla heyecanlandıran bir şey yoktur. Bir Atı özgürlüğünden mahrum bırakarak zapt etmeye çalışırsanız hoşgörüsüz, agresif, memnuniyetsiz bir hale gelerek tüm günü size zehir edebilir. At işinde çok hızlı ve verimlidir. Bununla birlikte, üretimin kalitesi hazırlık aşamasının ya da araştırma eksikliğinden dolayı istenildiği gibi olmayabilir. Özellikle kendi kendilerine yeterli olduklarını düşündükleri için tavsiye istemekten hoşlanmadıklarından dolayı da sonuç sizin beklediğinizden farklı olabilir. Fakat yine de ortaya çıkardığı ürün mükemmel olmasa da At kendisini samimiyetle alkışlayacak ve ikna yeteneğinin etkisiyle tebrik edecek bir seyirci bulur.



Aşkta At’ın bir gecede çantalarını toplayacak kadar düşkün olduğu bağımsızlığı yalnız bir hayatı benimsediği anlamına gelmez. Terk edilmek yerine olası bir ayrılıkta terk eden olmayı tercih eder. İyi bir aşık her zaman şehvetli ve çekici olan At, evinde barışı ve dinginliği korumak istiyorsa ölçülü ve sabırlı olmayı öğrenmelidir. At, hayatında paradansa onun hayatını dolduracak güçlü duygular arar. Kendi kendine yetebilmesine ve gizli bencilliğine rağmen ondan daha zayıf olanlara karşı şaşırtıcı derecede cömert olabilir. Nitekim asil doğası ve sınırları aşma arzusu bile onu kıskanç ya da kaba akranlarıyla kıyaslamaya girmesine engel olur.