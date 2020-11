Çin Astrolojisi ve 2021 Çin Burç Yorumları!

KEÇİ Bu yıl, yılın burcu olan öküz ile kavga içindesiniz. Sinirlerinize ve inadınıza yenik düşebileceğiniz bir sene gibi duruyor. Öncelikle bu kavga durumundan kurtulmak için bir adet fare sembolü taşımalısınız ve ekstrem spor ve hareketlerden uzak durmalısınız. Lakin sizin gizli gücünüz ve en yakın arkadaşınız olan at burcu da size destekte.



At insanları ile vakit geçirmek ve ortaklıklar yapmak bu sene sizin de işinizde daha çok uyumun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İçinizdeki öfkeyi susturmak için de atlar size hizmet etmeye hazırlar. Öfkenizin sizi yenmesine izin vermeyin. Her dövüşü kazanmanız gerekmez, bazen büyük başarılar için bir iki raund yenilmek gerekebilir. Barışı korumak ve güçlü ilişkiler sürdürmek sizi bu sene sonunda büyük kazanımlara açacaktır.