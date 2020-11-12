Çin Astrolojisi ve 2021 Çin Burç Yorumları!

Çin astrolojisi ve Feng Shui dendiğinde iki farklı kategori ortaya çıkar: burçlar olarak nasıl etkileneceğiz ve yaşam alanlarımız nasıl etkilenecek? Peki 2021 yılında Çin burcumuza göre neler olacak ve bizler nasıl etkileneceğiz? Çin Astrolojisi ve Feng Shui Uzmanı Ceren Sakin, Çin Astrolojisi'ne göre 2021 yılını ve tek tek burçların nasıl etkileneceğini anlatıyor...
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1
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Burçlar olarak baktığımızda; 2021 toprak senesi olan öküz yılı olacaktır. Bu öküz burçları için iyi bir haber değildir. Çin astrolojisi iki tane yan yana gelen burçları ne yazık sevmez ve önlem alınması gerekir. Gelin 2021 yılı Çin burç yorumlarına bakalım...
2
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ÖKÜZ
Yılın Tai Su yani yöneticisi dediğimiz enerjiye sahipsiniz. Yani bunu nasıl yöneteceğinizi bilerseniz size faydası olurken, yönetemezseniz size saldırısı olur. Çin inancına göre kötülük yoktur, sadece bizi yoluna sokmaya çalışan enerjiler vardır. Olmanız gereken yolda olmazsanız enerjiler oraya gitmeniz için tokat da atar döver de ama işler sakin ve akışta ise o zaman doğru yoldasınız demektir.
Bu yıl mutlaka üzerinizde fare sembolü taşıyın ve onun yönlendirmelerine iç güdülerinizle kulak vererek hareket edin. Bu sene iç güdülerinizi kullanmak diğer senelerden çok daha önemli olacak. Yeni arkadaş gruplarına girip yeni network ler kazanacaksınız ve sizi götürmek istedikleri yeni yollar keşfedeceksiniz. Yenilik ve değişime direnmeden bu yollarda yürüyün. Kısa vadeli zevkler ve sizi ilerlemekten korkutan alışkanlıklardan kurtulun çünkü sizin için inanılmaz kapılar açılmış durumda.
3
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KAPLAN
Ne yazık ki hala zenginlikten yana enerjiler açılmadı ama gizli bereketler yıl içinde sizleri bekliyor. Kaplan burcu şansın başlangıcı ve taşıyıcısıdır, o yüzden sadece kaplanlar değil kaplanlarla iş birliği yapanlar da refaha ulaşır. Tutku’yla bir işe giriştiniz mi size tutabilecek güç yoktur. Bu yüzden tutkulu olduğunuz şeyleri bulmak 2021’de sizleri doğru yönde yönlendirecektir.
Hemen başarı beklemeyin, sizi, içinizi, ruhunuzu harekete geçiren şeyleri bulun ve o yolda ilerleyin. O duyguyu yakaladığınız şey üzerinde hareket etmeye başladığınızda her şeyinizi verin ve zamanla bir tohum ekmiş olduğunuzu ve hasat zamanında gelecek olduğunu göreceksiniz.
4
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TAVŞAN
Bu sene aşk ve flört seneniz! Evlenmek, yeni ilişkiye başlamak için süper ideal bir sene sizleri bekliyor. Koruyucu melek de sizden yana olduğu için bu sene insanların size hep yardım ettiğine tanıklık edeceksiniz, bu yüzden başkalarının ve yeni tanıştıklarınızın önerilerini ve yardımlarını reddetmeyin.
Doğru kişilerle kuracağınız ortaklıklar bu sene başarıya giden rotanızı da hızlandıracak. Üstesinden gelmeniz gereken sıkıntılar bu sene de yok değil ne yazık ki ama bir 2020 gibi de kesinlikle değil. İç güdünüz çok kuvvetli olduğu için kurban rolü oynamadığınız sürece size hizmet edecektir bu kötü zamanlarda da. Kararlı kalın ve geçici aksaklıkların sizi yıldırmasına izin vermeyin.
5
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EJDERHA
2021’de inanılmaz bir potansiyele sahip! Büyük hayallerin peşinden gidebileceğiniz bir yıl. Bu senenin enerjilerinden birine sahipsiniz ve sizi çok daha hızlı uçmanıza yardımcı olacak. Durup odaklanmak için Pagoda heykelciğini her daim yanınızda bulundurmak iyi olabilir çünkü o kadar hızlısınız ki ufak tefek ayrıntılar kaçmaya müsait ki bunlar da birer potansiyel taşıyor olacaklar.
Birçok yeni proje ve fırsatlarla karşılaşacaksınız 2021’de. Ancak hepsine birden yetişmeye çalışırsanız sağlığınızı zorlarsınız, ona da aman dikkat. Birkaçına sadece odaklanmak hepsini yarım yapmaktan daha iyidir hem sağlık hem de sonuç açısından o yüzden bu sene size diyeceğimiz tek nasihat birini bitirmeden diğer yolculuğa atlamayın.
6
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YILAN
Sonunda çok daha iyi bir yıl geldi size de! Bu sene kesinlikle bereket konuları sizde aktif. Doğurganlığınız ve yaratıcılığınız sonunda patlayacak ve size hizmet eder hale gelecek. Kutunun dışında düşünmeye gayret etmeye devam edin çünkü bu sizin en büyük erdeminiz ve sizi bu günlere getiren beceriniz. Bu yüzden yine yaratıcı, yenilikçi ve çözüm odaklı değişimler sizi güzel yerlere getirecek.
Geçmişte olanlar ve diğer insanların yaşadığı sıkıntılar sizi durdurmasın, unutmayın burada herkes kendi yolunda gider. Bu sene güçlü olduğunuz ve her konuda beklenmedik pozitif sonuçların doğduğu bir yıl olacak sizlere. Engelleri olağanüstü fırsatlara çevirmek hem sizin elinizde hem de size gelen enerjide.
7
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AT
Sizlerde bu sene bir değil iki tane bereketli yıldız belirmiş durumda. 2020’de yaşadıklarınızdan sonra bunu en çok sizler hak ettiniz. Önünüze çıkan fırsatları hemen bulup, görüp işleme geçirme yılınız. Adete bu sene size fırsatlar gökten zembille ya da altın tepside sunuluyor. Bazı fikirlere sabitlenmek yerine (at gözlüğü takmak yerine), bilinmeyenin çok potansiyel taşıdığını görme zamanı. Geçmişte sizin için çok önemli olan şeyler artık önemini yitirmiş olarak gözüküyor. O yüzden yeniliğe ve bereketle büyümeye şaha kalkın ve bu yıl sizin yılınız olsun.
8
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KEÇİ
Bu yıl, yılın burcu olan öküz ile kavga içindesiniz. Sinirlerinize ve inadınıza yenik düşebileceğiniz bir sene gibi duruyor. Öncelikle bu kavga durumundan kurtulmak için bir adet fare sembolü taşımalısınız ve ekstrem spor ve hareketlerden uzak durmalısınız. Lakin sizin gizli gücünüz ve en yakın arkadaşınız olan at burcu da size destekte.
At insanları ile vakit geçirmek ve ortaklıklar yapmak bu sene sizin de işinizde daha çok uyumun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İçinizdeki öfkeyi susturmak için de atlar size hizmet etmeye hazırlar. Öfkenizin sizi yenmesine izin vermeyin. Her dövüşü kazanmanız gerekmez, bazen büyük başarılar için bir iki raund yenilmek gerekebilir. Barışı korumak ve güçlü ilişkiler sürdürmek sizi bu sene sonunda büyük kazanımlara açacaktır.
9
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MAYMUN
Bu sene birçok önemli başarıyı sergiliyor ve kazanıyor olacaksınız çünkü öküz sizi arkanızdan destekliyor. Yeni sınırlara ulaşmanız ve ün, şan, şöhrete ulaşmanız için büyük enerjiler sizinle. Küçük düşünmeyin çünkü bu sene ne isterseniz olması için uğraşacak yıldızlar sizinle. Yaşam gücünüz ve iç gücünüz, takip ettiğiniz her şey de size avantaj sağlayacak ve kendinizi kişisel hedefleriniz için ne kadar projelere dahil ederseniz o kadar da çok başarı sizinle olacak. Çok fazla enerjiniz var o yüzden çok fazlasını yapmaya çalışabilir ve bunun sonuçlarını pozitif alabilirsiniz.
10
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HOROZ
Enerji seviyeniz ziyadesiyle 2021’de geri dönüyor. Aynı maymunlar gibi size gelen güzel yıldızlar sayesinde birçok iş yapabilir ve başarabilir enerjisi ile dolusunuz. Bu dürtünün peşinden gidin ve sene sonuna kadar sakın onu bırakmayın. Geçici aksiliklerin sizi strese sokmasına izin vermeyin.
Bu sene zenginlik yıldızı sizinle yani para size doğru akacak. Bunun için hareket etmeniz yeterli. Liderlik gibi şanslar da cabası. Elinizi bir şeye attığınızda sonuçların müthiş çıkmaması elde değil. O yüzden hareket, doğurganlık, yenilik hep sizin yıl boyu mottonuz olmalı. Kesinlikle büyük düşünmeniz ve büyük hareketlerde bulunmanız gereken bir yıl.
11
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KÖPEK
Azimle bir şeyleri yapmak için bir sebebiniz varsa sonuç iyi çıkacaktır! Yani kendinize dağları yerinden oynatacak bir amaç bulun. Çalışmak sizi bir yerlere getirecek tek enerjidir. Bir şeye inanıyorsanız, kimsenin sizi bundan vaz geçirmesine izin vermeyin. Bazen “akışa ayak uydurmak” fayda sağlar, ancak bu yıl zaman zaman yerinizde durmanız gereken anlar ve değerlendirme yapıyor olmanız çok önemli. Yani temkinli gidin, tedbiri elden bırakmayın. Kendinizi rahat bırakmadığınız sürece, elde edilecek bir çok başarı var.
12
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DOMUZ
Hayata karşı mükemmel bir tutumunuz var o yüzden bu yıl sizin için hatırlanacak güzel bir yıl olacak. İrili ufaklı bereketler tarafından bu sene kuşatıldınız, hayırlı olsun. Bazı sıkıntıları gidermeniz gerekse de zihninizi ve genel enerjinizi pozitif tuttukça bereket sizinle olacak. Borsa, kumar gibi spekülatif işlerden uzak durun bunlar sizi gereksiz sıkıntıların içine çekebilir bu sene ama işinizdeki pozitif enerjileri yönetebilirseniz o zaman bereketiniz tam olacak.
13
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GELELİM SENENİN EN ŞANSLI BURCUNA: FARE
Bu sene aşk, para, sağlık ne arasanız sizde. Koşullar ne olursa olsun hayatını devam ettirebilen bir kişilik olduğunuz için sıkıntıları geride bırakıp 2021’de hasatınızı toplamaya geldiniz. Bu senenin burcu olan öküz, size her konuda dilediklerinizi elde etmeniz için sonsuz destekte olacak. Doğru zamanda doğru yerde bulunarak, büyük fırsatları açma yılınız olacak. Egonuzu susturun ve bilgeliklere açın kendinizi. Ne kadar alçakgönüllü olursanız o kadar çok kazanacaksınız 2021’de.
14
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Unutmayın, yıl burcunuzdan çok gün burcunuz sizi etkiler o yüzden ne burcu olduğunuzu öğrenmelisiniz. Gününüzde bulunan burç aşk ve sağlık konularında, ay hanesinde bulunan burç iş konusunda ve saat hanesinde bulunan burç ise çocuklarınız konusunda size konuşacaktırlar. Burçlarınızı öğrendikten sonra iş için, aşk için sizi bu sene neler bekliyor diye tekrar burçları okuyabilirsiniz. Eğer 18 yaşından küçükseniz o zaman yıl burcunuzu okumak gerekir.