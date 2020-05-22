Çin Burcunuzu Biliyor Musunuz? İşte Çin Astrolojisi Hakkında Merak Edilen Her Şey...

Yang Ağaç Ağaca benzetilir. Ağaç serttir ve bükülmez. Bu yüzden Yang Ağaç, disipline bağlılığı, ödün vermemeyi ve esnek olmamayı temsil eder. Diğer bir deyişle, bu kişi inatçıdır ve baskı altında uyum sağlamayı ve teslim olmayı reddeder. Bu nedenle Yang Ağaç insanları, akıl/zihin olarak zarar görürler çünkü herkesin kaçıp gideceği bir yerde, Yang Ağaç insanı durur ve savaşmaya devam eder. Yang Ağaç, aynı zamanda kafayı da temsil ettiği için, bu kişiler aklı zorlayan baskılar yaşadığında garip davranışlar sergilemeye başlarlar.



Örneğin, tipik bir Yang Ağaç örneği olan Britney Spears, mantıksız hareketlerde bulunarak bir gün evlenip ertesi gün boşanmış, ardından sürpriz bir şekilde saçlarını kazıtmıştır. Başka bir örnek olan Nobel ödüllü John Nash de bir Yang Ağaç insanıdır ve şizofreni hastalığına yakalanmıştır. Yang Ağaç insanları genellikle yumuşak kalpli ve dürüsttür sadece bazı durumlarda daha esnek olmayı öğrenmeleri gerekir.