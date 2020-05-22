Çin Burcunuzu Biliyor Musunuz? İşte Çin Astrolojisi Hakkında Merak Edilen Her Şey...
Astrolojinin birçok çeşidi var. Bunlardan biri de Çin Astrolojisi... Çin Astrolojisi ve Feng Shui Uzmanı Ceren Sakin, Çin Astrolojisini, Çin burçlarını ve özelliklerini anlattı.
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Çin Astroloji, batı astrolojisinden farklı olarak burç özelliklerinden daha çok element özellikleri önemli oluyor. Bu sebeple şimdi tüm burçlara hem hayvan özelliği hem de elementel özelliklerine bakalım.
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Fare Burcu: Hızlı zekaları sayesinde bir çok konunun üstesinden gelir. Becerikli ve zeki olmalarının yanı sıra çok cesur değillerdir. Çok iyi gözlemci ve zengin bir hayal dünyaları vardır.
Ağaç Fare (1924, 1984 yılında doğanlar): Bağımsız, kendine güvenen, erdemli ve yetenekli, ekip çalışmasını seven
Ateş Fare (1936, 1996 yılında doğanlar): Enerjik, cesur, sessiz, arkadaş canlısı ama kendilerine çok acımasız
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Toprak Fare (1948, 2008 yılında doğanlar): Sevimli, dürüst, oldukça esnek, mütevazı, ciddi, çok güçlü öz güveni olan
Metal Fare (1960, 2020 yılında doğanlar): Akıllı, yetenekli ama çabuk parlayan, kıskanç biri olmakla beraber öz farkındalığı güçlü olan biri
Su Fare (1912, 1972 yılında doğanlar): Konuşkan, kurnaz ama muhafazakar bir bilge olarak anlatılır.
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Gördüğünüz gibi sadece burç değil hangi elementin burcu olduğunu bilmeniz sizi daha çok tanımlayacaktır. Hatta bunun bile çok az bilgi vermekte olduğunu düşünmeniz normal.
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Aynı gazetelerde klasik astroloji denilen batı astrolojisinde günlük burcunuzu okurken zaman zaman sizi tanımlaması zaman zaman tanımlamaması gibi doğu astrolojisinde de haritaya bütünsel bakılmadığında eksikler çıkmaktadır. Yani bir ucundan tutarak tüm her şeyin söylemesine imkan olamaz.
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İşte bu durumu Çin’de ilk çözen de MS 1000’li yıllarda Tang Hanedanlığında yaşayan Tzu Ping olmuştur. O tarihe kadar sadece yıl hanesine ve yılın burçları ile anlatılım yapıldığından kişiden kişiye büyük değişiklikler olduğunu ve bunun sebebini çözmek için dikkatli çalışmaları sonucu kişinin tam haritasının yıl, ay, gün, saat ve hatta hangi ülke ve şehirde olduğuna göre değiştiğini görmüşlerdir.
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Doğum tarihinizi çin sembollerine çevirdiğiniz zaman gün sütununda yukarıda olan elemente göre kişiliğimiz belirlenmeye başlamıştır. Ona göre:
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Yang Ağaç
Ağaca benzetilir. Ağaç serttir ve bükülmez. Bu yüzden Yang Ağaç, disipline bağlılığı, ödün vermemeyi ve esnek olmamayı temsil eder. Diğer bir deyişle, bu kişi inatçıdır ve baskı altında uyum sağlamayı ve teslim olmayı reddeder. Bu nedenle Yang Ağaç insanları, akıl/zihin olarak zarar görürler çünkü herkesin kaçıp gideceği bir yerde, Yang Ağaç insanı durur ve savaşmaya devam eder. Yang Ağaç, aynı zamanda kafayı da temsil ettiği için, bu kişiler aklı zorlayan baskılar yaşadığında garip davranışlar sergilemeye başlarlar.
Örneğin, tipik bir Yang Ağaç örneği olan Britney Spears, mantıksız hareketlerde bulunarak bir gün evlenip ertesi gün boşanmış, ardından sürpriz bir şekilde saçlarını kazıtmıştır. Başka bir örnek olan Nobel ödüllü John Nash de bir Yang Ağaç insanıdır ve şizofreni hastalığına yakalanmıştır. Yang Ağaç insanları genellikle yumuşak kalpli ve dürüsttür sadece bazı durumlarda daha esnek olmayı öğrenmeleri gerekir.
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Yin Ağaç
Çiçeğe benzetilir. Ilımlı, narin ve esnektir. Parmakları temsil ettiği için Yin Ağaç insanlarının parmakları hünerlidir ve ince el işçiliği gerektiren işlerde çok başarılıdırlar: Piyano çalmak, dikiş-nakışla uğraşmak, yemek yapmak gibi... Yin Ağaç insanlarının kemik sistemi çok hassastır. Yin Ağaç, vücudumuzda boynu, omurgayı ve bel kemiğini temsil eder. Bu nedenle Yin Ağaç insanlarının sırt sorunları veya kemiklerle ilgili problemleri olabilir, osteoporoz gibi.
Kişilikleri daha esnektir ve ortama uyum sağlayıp, olaylara daha uzlaşmacı yaklaşabilirler. Birçok ünlü kadın Yin Ağaç olarak doğmuştur, örneğin, Nicole Kidman, Madonna, Julia Roberts, Coco Chanel, Lady Diana ve Amy Winehouse. John Travolta ve Prens Williams da Yin Ağaç insanıdır. Kemik sıkıntıları açısından baktığımızda, Madonna 1999 yılında attan düşüp belini incitmiştir. Nicole Kidman’ın osteoporoz problemi olduğu gibi, Moulin Rouge filmi sırasında da düşüp kaburgasını kırmıştır.
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Yang Ateş
Güneşe benzetilir. Sıcak kalpli, açık ve dobradır. Genel olarak dürüst, düşünceli ve kolay arkadaş edinen insanlardır. Ancak Yang Ateş insanları çabuk parlayabilirler. Hiç düşünmeden iğneleyici ve olumsuz sözler söyleyebilir, kızgın ve sabırsız olduklarında karşılarındaki kişileri azarlayabilirler ama niyetleri asla kötü değildir. Bu davranışlarından sonra kendilerini kötü hissedip hemen pişman olurlar ve kırdıkları kişilerden özür dilerler.
Çabuk parlayabildikleri gibi çabuk sakinleşme özelliğine sahiptirler. Tipik bir örnek olan Russell Crowe da bir Yang Ateş’tir ve bir keresinde bir otelde kalırken sinirlenip otel telefonunu kırmıştır. Sharon Stone, Paris Hilton, Steve Jobs, Putin, Albert Einstein, J.J. Rowling de birer Yang Ateş insanıdır. Yang Ateş, kalp ve damar yollarını temsil eder. Yang Ateş insanları kalp ve damar hastalıkları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
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Yin Ateş
Mum ışığına benzetilir. Yin Ateş insanları çok sıcak insanlar olmakla birlikte, hassas ve duygusaldırlar. Sanki mumun titrek ışığı gibi aniden endişe ve paniğe kapılıp gerilebilirler. Yin Ateş, beyin, kalp ve sinir sistemini temsil eder. Bu bölgelerin hepsi sinir sistemi bölgeleridir, bu yüzden Yin Ateş insanları da değişken mizaçlı ve eksantriktirler.
Bu kişilerin yüksek tansiyon ve kalp sorunları yaşaması olasılığı olduğundan daha sakinleştirici özellikli egzersizlere (Tai chi, yoga gibi) ağırlık vermelidirler. Yin Ateşler, Yang Ateş’lerin aksine sıkıntılarını biriktirirler ve sonra patlarlar, bu yüzden patladıklarında Yang Ateş’ten daha tehlikeli olurlar. Boris Yeltsin en ünlü Yin Ateş insanlarından biridir. Yeltsin’in patlayan bir mizacı ve kalp problemi bulunmaktadır. Tony Blair, David Bowie, Harrison Ford ve Rob Pattinson, Yin Ateş insanlarına örnektir.
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Yang Toprak
Dağa benzetilir. Dağ gibi ağır, güçlü, sabit ve dünyevidir. Yang Ağaç kadar inatçı değildir ama baskı uygulayabilir ve esnekliği azdır. Toprak elementi olması sebebiyle, kasları ve mideyi temsil eder ve elementsel olarak da güçlü olduklarından genellikle heybetli ve kaslıdırlar. Kilolarını kontrol etmek için daha dikkatli olması gereken insanlardır. Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, David Beckham, Michael Jackson, Eric Clapton ve Natalie Portman ünlü Yang Toprak kişilerinden sadece bir kaçıdır.
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Yin Toprak
Bahçeye benzetilir. Büyüleyici, rahatlatıcı, huzurlu ve uyumlu bir doğaları vardır. Karizmatik, nazik, yardımsever ve entelektüeldirler. Yin Toprak insanları genelde daha zayıf görünüme sahip olurlar. Tipik Yin Toprak insanlarına örnek olarak, Barack Obama ve Abraham Lincoln verilebilir. Birçok ünlü bilim adamı Yin Toprak insanlarından çıkar çünkü insanlığa katkıda bulunmak onların hayatta bulunma amacıdır. Sigmund Freud, Leonardo Da Vinci, Michael Angelo, Jet Li gibi birçok ünlü Yin Toprak gününde doğmuştur ve hepsinin insanlığa bir katkısı bulunmaktadır.
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Yang Metal
Şövalyeye benzetilir. Aynı zamanda büyük bir silah olarak da nitelendirilir ve bunun da karşılığı olarak kılıç, Yang Metal’leri sembolize eder. Bu kişiler oldukça kaslı ve liderlik özelliklerine sahip doğarlar. Cesur ve kahramandırlar. Ayrıca adalet duyguları çok gelişmiştir. Zayıf insanlara karşı bir zaafları vardır ve görevleri onları korumaktır. Geçmişte kahramanlar ve askeriye komutanlarının çoğunun Yang Metal olduklarını görmekteyiz.
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Bugün politikada ve legal işlerde çok görev alırlar. Aynı zamanda kasları temsil etmelerinden dolayı çok iyi sporculardır. Arnold Schwarzenegger en ünlü Yang Metal insanıdır. Oynadığı filmlerde bile tüm bu özelliklerini lanse etmiştir ve politikaya da atılmıştır. Kraliçe Elizabeth 2, Tiger Woods, Maria Sharapova ve Gianni Versace Yang Metal insanlarına örnektir. Silah oldukları için yıkıcı bir özellikleri mevcuttur, bu yüzden biraz sakardırlar ve ince işleri beceremeyip, yaparken sıkılan insanlar oldukları söylenebilir.
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Yin Metal
Mücevhere benzetilir. Aynı Yang Metal gibi silah olma özelliği taşırlar ancak daha küçük bir silah olan bıçağı temsil ederler. Yin Metal insanları güzellikleriyle öne çıkar ve güzelliğiyle ünlenmiş birçok sanatçı Yin Metal gününde doğmuştur. Yin Metal insanları aynı zamanda feminen görünümlüdür ve temsil ettiği vücut bölgesi kemik, cilt ve dişlerdir. Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Jodie Foster, Lady Gaga ve Carla Bruni Yin Metal insanlarına örnektir. Yin Metal gününde doğan erkekler biraz daha çocuksu ve feminen gözükebilirler. Örneğin, David Cameron, George W. Bush ve Alexander McQueen gibi. Doğaları gereği biraz soğuk ve sert mizaçlıdırlar. Örneğin, terör saldırılarında bulunan Osama Bin Laden, Muammar Gaddafi, Cho Sheung Hui ve Behring Breivik, Yin Metal karakterlidir.
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Yang Su
Okyanus dalgasına benzetilir. Yaptırım güçleri ve enerjileri çok yüksektir hatta bazen atılgan/zorlayıcı olarak adlandırılırlar. Çok coşkulu olmalarının yanı sıra hedeflerine çok sadıktırlar, büyük bir inanç ve bağlılık içinde hedeflerinden asla şaşmazlar. Ludwig Van Beethoven, Yang Su gününde doğan ünlülerimizdendir ve müziğindeki coşku da kişiliğini çok iyi temsil eder. Diğer ünlü Yang Su insanları, Bill Gates, Warren Buffet, Dan Brown, Gwyneth Paltrow, Tom Cruise, Cameron Diaz ve Kate Middleton’dır.
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Yin Su
Su taneciğine benzetilir. Yin Su insanları ılımlı, mütevazı, sabırlı ve başkalarının isteklerini yerine getirmek için kendi isteklerinden ödün veren kişilerdir. Kavga ve gerginlik ortamlarını o kadar gereksiz bulurlar ki hemen ortamın gerginliğini almaya çalışırlar. Gizli bir yönleri de bulunur. Bu derece ılımlı ve özverili kişiler kendilerinden beklenmeyen başarılarıyla etrafındakileri çok şaşırtabilir. Zekidirler, naziktirler ve kolay arkadaş edinirler. Ünlü Yin Su insanları, Prens Charles, Stephen King, Tim Cook ve Benazir Bhutto’dur.