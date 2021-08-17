Cilt Tonunuza En Çok Yakışan Giysi Renkleri

Bazen cildimizin ne kadar soluk göründüğünden ya da örneğin şeftali tonlarıyla ne kadar canlı hissettiğimizi söyler dururuz. İnsanların cilt tonlarına yakışan ve çatışan renklerin olmasının nedeni nedir ve hangi renklerin sizin için en iyisi olduğunu nasıl belirlersiniz? Gelin, anlatıyoruz.
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1
Kendinize çok yakıştığını düşündüğünüz bazı renklerin yanında, cansız ve soluk göründüğünüzün yorumlarını da alıyor olabilirsiniz. Çünkü her cildin ayrı ayrı yakıştığı renkler vardır. Giysilerinizi birazdan bahsedeceğimiz renklere uygun seçmeye özen gösterirseniz günlük modunuz daha da yükselecektir.
2
Ancak şunu da unutmamak gerekir ki sizin için en iyi olmayan bir rengi seviyorsanız, bu onu giymeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez! Baştan aşağı bu rengi kullanmak yerine kemer, atkı, ayakkabı veya el çantası ile vurgu rengi olarak kombinlemeyi düşünün.
3
Test edin
Gerçek cilt tonunuzu bulmak için cilt derinliğinden daha fazlasına bakmanız gerekir. Cildinizin yüzey rengi güneşe maruz kalma, ilaca verilen reaksiyonlar veya cilt hastalıkları gibi tıbbi durumlar ile değişebilse de cilt tonunuz aslında ortaya çıkan alt tonlar tarafından belirlenir. Alt tonlara karşı yüzey rengiyle ilgili bu kafa karışıklığı, bazen tüpte harika görünen ancak denediğimizde korkunç bir şekilde çatışan fondöten veya pudra seçmemizin nedenidir.
4
İlk olarak, cildinizin temiz olduğundan ve sonuçları etkileyebilecek herhangi bir kozmetik veya losyon içermediğinden emin olun. Yüzünüzü yeni yıkadıysanız, fırçalamadan kaynaklanan kızarıklık geçene kadar yaklaşık 15-30 dakika bekleyin. Yapay aydınlatma cildinizin alt tonlarının görünümünü değiştirebileceğinden, cilt tonunuzu incelemek için doğal gün ışığını kullandığınızdan emin olun.
5
Cilt tonunu belirleme
En basit test, düz beyaz bir kağıt parçası kullanır. Kağıdı yüzünüze doğru tutun ve cildinizin kağıttan farklı olarak nasıl göründüğünü karşılaştırın. Cildiniz sarımsı, yeşilimsi veya açık kahverengi görünüyorsa, muhtemelen sıcak bir cilt tonunuz vardır. Cildiniz pembe, pembe veya mavi görünüyorsa, soğuk bir cilt tonunuz var demektir. Cildiniz gri veya kül gibi görünüyorsa, nötr bir cilt tonunuz vardır. Akne, sedef gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa veya aşırı derecede bronzlaşmışsanız, bir arkadaşınızdan bu değişkenlerden etkilenme olasılığı daha düşük olan kulağınızın arkasındaki kırışık üzerinde kağıt testi kullanmasını isteyin.
Ardından, avucunuzu yukarı kaldırın ve elinizdeki ve bileğinizdeki damarlarınıza bir göz atın. Damarlarınız mavi veya mor görünüyorsa, soğuk bir cildiniz var. Yeşil görünüyorlarsa, sıcak bir cildiniz var demektir. Hangi rengi tercih ettiklerini bir şekilde söylemek zorsa, o zaman nötr bir cildiniz var.
6
Cildiniz güneşe nasıl tepki veriyor?
Yanmak yerine kolayca bronzlaşan insanlar genellikle sıcak ten rengine sahiptir. Bronzlaşmak yerine yanan insanlar genellikle soğuk cilt tonlarına sahiptir, ancak bazen yanmayan koyu abanoz tenli kadınların da soğuk alt tonları olabilir. Nötr olan kişiler bronzlaşma veya yanma açısından her iki gruba da girebilir ancak nötrlerde belirgin bir zeytin, sarı veya kırmızı ten görünümü olmayacaktır.
7
Sıcak cilt tonları için renkler
Sıcak ten rengine sahipseniz Claire Danes, Jessica Alba, Kim Kardashian ve Beyonce gibi isimlerle aynı özelliklere sahipsiniz demektir. Sizin için en güzel renkler doğanın zengin yansımalarıdır. Renk çarkının sıcak tarafında kırmızı, şeftali, mercan, turuncu, kehribar, altın ve sarıya dönmelisiniz. Zeytin, yosun, orkide ve menekşe kırmızısı gibi soğuk renklerin "daha sıcak" versiyonlarını giydiğinizde de harika görünmelisiniz. Sizin için en iyi nötrler boz kahverengi, kapuçino, krema ve mantar grisidir. Buzlu maviler gibi soğuk renklerden veya safir veya ametist gibi mücevher tonlarından kaçının çünkü bunlar sizi yıkayabilir ve cildinizin gri görünmesine neden olabilir.
8
Soğuk cilt tonları için renkler
Havalı bir cildiniz varsa, ünlüler arasında Cate Blanchett, Nicole Kidman, Mindy Kaling ve Lupita Nyong'o bulunur. En iyi renkleriniz, yelpazenin serin ucunda ve hem okyanusun derinliklerinden hem de kışın derinliklerinden ilham alıyor. Lavanta, buz mavisi veya pembenin ayaz tonlarıyla birlikte parlak maviler, zümrütler ve koyu morlar harika görünecek. Sıcak tarafta, yakut, parlak pembe kırmızı veya çok açık sarılara dönebilirsiniz. Nötrlerle soğuk gri, parlak beyaz ve lacivert tonları kullanabilirsiniz. Cildinizle tamamen çatışabilecek portakal, domates kırmızısı ve güçlü sarılardan kaçınmaya çalışın.
9
Nötr cilt tonları için renkler
Nötr renginiz sizi Julianne Moore, Angelina Jolie, Julia Roberts ve Kerry Washington ile özel bir kulübe sokuyor. Nötr olarak, genellikle daha parlak olanlar yerine rengin yumuşatılmış veya mat versiyonlarını kullanmak en iyisidir. Toz pembe, yeşim yeşili, mısır püskülü sarısı veya lagün mavisi gibi renkleri seçin. Nötr renkler için kirli beyazlara, kahveye, orta aralıktaki grilere ve siyaha dönün. Elektrik mavisi gibi aşırı doygun renkler, nötr cilt tonunuzu kapatabilir ancak bunun büyük bir istisnası var: asla parlak, gerçek bir kırmızı giymekten korkmayın. Harika görüneceksiniz!
10
Herkese yakışan renkler
Her cilt tonunda harika görünecek bir avuç renk var. Bu renkler teninizle çakışmayacak mükemmel bir sıcak ve soğuk dengesi sağlıyorlar. Örneğin, kar beyazı tüm tenlerde harika görünür. Beyaz bir giysinin üzerinize pek yakışmadığını fark ederseniz, kendinize doğal ışıkta bir göz atın ve askıda bu kadar belirgin olmayabilecek soğuk veya sıcak alt tonlara sahip olmadığından emin olun. Açık pudra pembesi her cilt tonunu aydınlatır ve yüzünüzün doğal ışıltısını ortaya çıkarır.
11
Mavi ve yeşilin mükemmel karışımına sahip deniz mavisi herkes tarafından giyilebilir ve harika bir yaz veya kış rengidir. Koyulaşmak istiyorsanız, nötr gibi bir duruş sergileyen ve cildinizi fazla zorlamadan vurgulayan patlıcan morunu deneyin.