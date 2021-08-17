Cilt Tonunuza En Çok Yakışan Giysi Renkleri

Cilt tonunu belirleme En basit test, düz beyaz bir kağıt parçası kullanır. Kağıdı yüzünüze doğru tutun ve cildinizin kağıttan farklı olarak nasıl göründüğünü karşılaştırın. Cildiniz sarımsı, yeşilimsi veya açık kahverengi görünüyorsa, muhtemelen sıcak bir cilt tonunuz vardır. Cildiniz pembe, pembe veya mavi görünüyorsa, soğuk bir cilt tonunuz var demektir. Cildiniz gri veya kül gibi görünüyorsa, nötr bir cilt tonunuz vardır. Akne, sedef gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa veya aşırı derecede bronzlaşmışsanız, bir arkadaşınızdan bu değişkenlerden etkilenme olasılığı daha düşük olan kulağınızın arkasındaki kırışık üzerinde kağıt testi kullanmasını isteyin.



Ardından, avucunuzu yukarı kaldırın ve elinizdeki ve bileğinizdeki damarlarınıza bir göz atın. Damarlarınız mavi veya mor görünüyorsa, soğuk bir cildiniz var. Yeşil görünüyorlarsa, sıcak bir cildiniz var demektir. Hangi rengi tercih ettiklerini bir şekilde söylemek zorsa, o zaman nötr bir cildiniz var.