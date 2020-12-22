Bu Besinler Akciğerleri Güçlendiriyor!

İdeal kilonuzu koruyun Bireyler ideal ağırlıkta olmalı ve bu ağırlığını korumalıdır. Fazla kilo, kalp için fazladan yük demektir. Bu da akciğerin daha fazla oksijen harcamasına yol açar. Fazla kilonun diyaframda oluşturduğu fazla yağlar da akciğerlerin genişlemesini engelleyebilir. Normal kilomum altında olmak da aşırı kilo kadar sıkıntılıdır. Çok zayıf olmak solunum kasları dahil tüm kasları zayıflatır. Ayrıca vücudun enfeksiyonlara karşı dayanma gücünü de azaltır. Fazla kilolu veya çok zayıf olmak zararlı olduğundan ideal kiloya ulaşılmalıdır.