Bronkoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Bronkoskopi Hakkında Merak Edilenler
Bronskoskopi, bazı solunum sistemi rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi için uygulanıyor. Peki bronkoskopi nedir, nasıl yapılır? Bronkoskopi hakkında merak edilenler
Bronkoskopi, bronkoskop adı verilen optik bir aletle yapılır. Ağız ya da burundan sokularak ses tellerinin arasından ilerletilir ve hava yollarının net bir şekilde görülmesi sağlanır. Erken tanı ve tedavi için önemlidir. Peki bronkoskopi nedir, nasıl yapılır?
Bronkoskopi nedir?
Bronkoskopi, alt solunum yollarının 4 tarafa dönecek şekilde hareket edebilen, ucunda kamera ve ışık kaynağı olan optik aynalardan oluşan ince bir boru ile incelenmesi işlemi.
Bronoskopi, solunum sistemi ile ilgili yakınmaların sebebinin saptanmasında, hastalıkların erken tanısında ve bazı hastalıkların takibinde kullanıldığı gibi bazen de tedavi amaçlı olarak kullanılır.
Bronoskopi, solunum sistemi ile ilgili yakınmaların sebebinin saptanmasında, hastalıkların erken tanısında ve bazı hastalıkların takibinde kullanıldığı gibi bazen de tedavi amaçlı olarak kullanılır.
Bronkoskopi nasıl yapılır?
Eğer uzman tarafından gerek görülürse, işlemden bir gün önce hastaneye yatış gerekebilir.
İşlemden 6 saat önce yemeyi ve içmeyi kesilmeli. Düzenli kullanılan ilaçlar konusunda ilgili doktora bilgi verilmeli.
Bilinen ilaç alerjisi varsa mutlaka doktora bildirilmeli.
İşlem oturur veya yatar pozisyonda burun veya ağızdan uygulanır. Soluk alış verişini engellemez, rahatça nefes alıp vermeye devam edilir.
İşlem ortalama 20-30 dakika kadar sürer. Bu sırada gerekli biyopsiler alınabilir ve daha önce anlatılan diğer işlemler yapılabilir.
İşlemden 6 saat önce yemeyi ve içmeyi kesilmeli. Düzenli kullanılan ilaçlar konusunda ilgili doktora bilgi verilmeli.
Bilinen ilaç alerjisi varsa mutlaka doktora bildirilmeli.
İşlem oturur veya yatar pozisyonda burun veya ağızdan uygulanır. Soluk alış verişini engellemez, rahatça nefes alıp vermeye devam edilir.
İşlem ortalama 20-30 dakika kadar sürer. Bu sırada gerekli biyopsiler alınabilir ve daha önce anlatılan diğer işlemler yapılabilir.
Bu işlemler acı verici değildir. Bronkoskopi sırasında kan basıncınız, nabız ve kandaki oksijen seviyeniz sürekli izlenecektir
Bronkoskopi sonrası boğaz bölgeniz uyuşmuş olduğundan 2 saat boyunca yemek ve sıvı gıda alınmaz.
Boğazda hafif bir ağrı hissi, ses kısıklığı olabilir ve hafif bir ateş görülebilir. Bu yakınmalar kısa sürede düzelir.
Eğer hekim aynı gün eve dönmede bir sakınca görmüyorsa mutlaka bir refakatçi bulunması ve o günü evde yatak istirahati ile geçirmeniz gereklidir.
Bronkoskopi sonrası boğaz bölgeniz uyuşmuş olduğundan 2 saat boyunca yemek ve sıvı gıda alınmaz.
Boğazda hafif bir ağrı hissi, ses kısıklığı olabilir ve hafif bir ateş görülebilir. Bu yakınmalar kısa sürede düzelir.
Eğer hekim aynı gün eve dönmede bir sakınca görmüyorsa mutlaka bir refakatçi bulunması ve o günü evde yatak istirahati ile geçirmeniz gereklidir.