Bronkoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Bronkoskopi Hakkında Merak Edilenler

Bu işlemler acı verici değildir. Bronkoskopi sırasında kan basıncınız, nabız ve kandaki oksijen seviyeniz sürekli izlenecektir



Bronkoskopi sonrası boğaz bölgeniz uyuşmuş olduğundan 2 saat boyunca yemek ve sıvı gıda alınmaz.



Boğazda hafif bir ağrı hissi, ses kısıklığı olabilir ve hafif bir ateş görülebilir. Bu yakınmalar kısa sürede düzelir.



Eğer hekim aynı gün eve dönmede bir sakınca görmüyorsa mutlaka bir refakatçi bulunması ve o günü evde yatak istirahati ile geçirmeniz gereklidir.