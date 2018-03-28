Balın Birbirinden İlginç 10 Faydası
Bal, vücudumuz için gerekli olan birçok maddeyi bünyesinde barındıran mucizevi bir gıda maddesidir. Biz de sizler için bu mucize gıdanın birbirinden farklı 10 faydasını bir araya getirdik.
Mutfaklarımızın vazgeçilmez besini balın birbirinden ilginç 10 faydası...
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Kas Ağrılarını Giderir
Özellikle sporcularda meydana gelen kas ağrılarında etkili bir çözüm yöntemi olarak kullanılan balın ağrı azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Kas bitkinlikleri halinde de kullanılan bu çözüm yöntemi, içeriğindeki früktoz ve glikoz bileşiklerinden ötürü sağlığa da oldukça faydalıdır.
Kan Şekerini Düzenler
Bal, doğal olduğu sürece şeker hastalarını rahatlıkla tercih edebilecekleri bir gıdadır. İçerdiği bileşenleri dolayısıyla kan şekerini düzenleyici bir özelliği de bulunmaktadır. Özellikle tip 1 olarak adlandırılan şeker hastalarına bu sebeple doktorlar günde 1 kaşık kadar bal tüketmelerini önermektedirler.
Öksürüğü Tedavi Eder
Reçetesiz satılan birçok ilaca göre balın öksürüğü tedavi etme gücü daha yüksektir. Güçlü bir anti bakteriyel olan bal, öksürüğü yok etmek için düzenli olarak tüketilebilir. Tamamen doğal olan bu yöntem sayesinde kimyasal ilaçlardan daha kısa sürede verim alabilirsiniz.
Cildi Güzelleştirir
Birçok kozmetik ve güzellik ürünlerinde de karşımıza çıkan bal, özellikle maske olarak cilde uygulandığında cildinizi parlak ve sağlıklı bir görünüme eriştirecektir. Çilli bir yüz yapısına sahipseniz ve cildinizdeki lekelenmelerden şikayetçiyseniz ballı maskeleri tercih edebilirsiniz.
Uykusuzluğu Önler
Uykusuzluk problemi günümüz insanlarının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunun da çözüm yolu bala çıkıyor. Bal, içeriğinde bulunan tripofan sayesinde uykunuzun gelmesini sağlayacaktır. Yatmadan hemen önce bir bardak süte bir kaşık bal karıştırıp içmek size rahat ve konforlu bir uykuya eriştirebilir.
Yanıkları Tedavi Eder
Bal, küçük yanık tedavilerinde de sıklıkla tercih edilen bir antioksidandır. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği sayesinde mikrop oluşumlarını önler ve ortadan kaldırır. Balı yanıklarınıza krem şeklinde uygulayabilirsiniz. Sürdüğünüz bölge üzerinde kaşıntı hissi varsa bir süre içerisinde bu kaşıntı hissinden bal sayesinde kurtulabilirsiniz.
Sindirime Faydalıdır
Mikropları yok edici bir etkisi bulunan bal, sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir gıda maddesidir. Mide ve bağırsak problemleri yaşayan kişiler için en doğal çözümlerinden biri olan bal sayesinde sindiriminizi düzene sokabilirsiniz. Saydığımız tüm faydalarıyla balı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
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