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Beslenme Önerileri

Balın Birbirinden İlginç 10 Faydası

Bal, vücudumuz için gerekli olan birçok maddeyi bünyesinde barındıran mucizevi bir gıda maddesidir. Biz de sizler için bu mucize gıdanın birbirinden farklı 10 faydasını bir araya getirdik.

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Mutfaklarımızın vazgeçilmez besini balın birbirinden ilginç 10 faydası...

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay

2Enerjiyi Arttırır

Enerjiyi Arttırır

Bal, yorgunluk anlarında size en iyi gelebilecek doğal bir enerji deposudur. İçerdiği doğal şeker oranı sayesinde bal, vücuda lazım olan kaloriye kolayca ulaşmanızı sağlayacaktır. Bitkinlik ve düşük enerji sorunlarına karşı birebir gıdalardandır.

3Kas Ağrılarını Giderir

Kas Ağrılarını Giderir

Özellikle sporcularda meydana gelen kas ağrılarında etkili bir çözüm yöntemi olarak kullanılan balın ağrı azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Kas bitkinlikleri halinde de kullanılan bu çözüm yöntemi, içeriğindeki früktoz ve glikoz bileşiklerinden ötürü sağlığa da oldukça faydalıdır.

4Kan Şekerini Düzenler

Kan Şekerini Düzenler

Bal, doğal olduğu sürece şeker hastalarını rahatlıkla tercih edebilecekleri bir gıdadır. İçerdiği bileşenleri dolayısıyla kan şekerini düzenleyici bir özelliği de bulunmaktadır. Özellikle tip 1 olarak adlandırılan şeker hastalarına bu sebeple doktorlar günde 1 kaşık kadar bal tüketmelerini önermektedirler.

5Öksürüğü Tedavi Eder

Öksürüğü Tedavi Eder

Reçetesiz satılan birçok ilaca göre balın öksürüğü tedavi etme gücü daha yüksektir. Güçlü bir anti bakteriyel olan bal, öksürüğü yok etmek için düzenli olarak tüketilebilir. Tamamen doğal olan bu yöntem sayesinde kimyasal ilaçlardan daha kısa sürede verim alabilirsiniz.

6Kilo Vermeye Yardımcıdır

Kilo Vermeye Yardımcıdır

Bal içerdiği vitamin, mineral ve çeşitli aminoasitler gibi maddelerle vücuda girdiği andan itibaren yağlarınızı hedef alarak yok etmeye yönelik salgılar üretecektir. Metabolizmayı da hızlandıran bal, bu sayede size daha rahat kilo verme olanağı sunmuş olacaktır.

7Cildi Güzelleştirir

Cildi Güzelleştirir

Birçok kozmetik ve güzellik ürünlerinde de karşımıza çıkan bal, özellikle maske olarak cilde uygulandığında cildinizi parlak ve sağlıklı bir görünüme eriştirecektir. Çilli bir yüz yapısına sahipseniz ve cildinizdeki lekelenmelerden şikayetçiyseniz ballı maskeleri tercih edebilirsiniz.

8Uykusuzluğu Önler

Uykusuzluğu Önler

Uykusuzluk problemi günümüz insanlarının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunun da çözüm yolu bala çıkıyor. Bal, içeriğinde bulunan tripofan sayesinde uykunuzun gelmesini sağlayacaktır. Yatmadan hemen önce bir bardak süte bir kaşık bal karıştırıp içmek size rahat ve konforlu bir uykuya eriştirebilir.

9Yanıkları Tedavi Eder

Yanıkları Tedavi Eder

Bal, küçük yanık tedavilerinde de sıklıkla tercih edilen bir antioksidandır. Bakteri ve mantar öldürücü özelliği sayesinde mikrop oluşumlarını önler ve ortadan kaldırır. Balı yanıklarınıza krem şeklinde uygulayabilirsiniz. Sürdüğünüz bölge üzerinde kaşıntı hissi varsa bir süre içerisinde bu kaşıntı hissinden bal sayesinde kurtulabilirsiniz.

10Yara & Kesikleri İyileştirir

Yara & Kesikleri İyileştirir

Düzenli kullanımlarda bal, yara ve kesiklerin normal iyileşme hızına göre daha erken iyileşmesine olanak sağlıyor. Yaraları iyileştirmenin yanı sıra iltihaplanmaları önlemek, koku ve ağrının da ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

11Sindirime Faydalıdır

Sindirime Faydalıdır

Mikropları yok edici bir etkisi bulunan bal, sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir gıda maddesidir. Mide ve bağırsak problemleri yaşayan kişiler için en doğal çözümlerinden biri olan bal sayesinde sindiriminizi düzene sokabilirsiniz. Saydığımız tüm faydalarıyla balı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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