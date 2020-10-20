Balık Hakkında: Nasıl Pişmeli, Tazeliği Nasıl Anlaşılır, Mevsim Balıkları Nelerdir?

Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur.