MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Balık Hakkında: Nasıl Pişmeli, Tazeliği Nasıl Anlaşılır, Mevsim Balıkları Nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Balık Hakkında: Nasıl Pişmeli, Tazeliği Nasıl Anlaşılır, Mevsim Balıkları Nelerdir?
İyi Yaşam
DHA

Balık Hakkında: Nasıl Pişmeli, Tazeliği Nasıl Anlaşılır, Mevsim Balıkları Nelerdir?

Balık tüketiminin önceki yıllara nazaran daha fazla yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Candan Varlık ve Prof. Dr. Kamil Bostan, balık tüketimi hakkında merak edilenleri anlatıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Pandemi sürecinde balık tüketimini arttırmak gerekiyor. Bunun içinde bol protein almak ve vitaminli, mineralli besinler tüketmek gerekiyor. Balık yerken zaten vitamin ve mineralli maddeleri soğandan, salatadan alıyorsunuz.

2Balık sindirimi en kolay yiyecektir
Abone Olgoogle-news

Balık sindirimi en kolay yiyecektir

Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolaydır. Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir. Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir. Balık kalp krizi riskini azaltır.

3
Abone Olgoogle-news

Kolay sindirildiğinden ise yanında yenen besinler insanı tok tutar. Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla.

4Balığı en sağlıklı hangi yöntemle pişiririz
Abone Olgoogle-news

Balığı en sağlıklı hangi yöntemle pişiririz?

Balığın püf noktalarından biri de sağlıklı pişirme yöntemidir. Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir.

5
Abone Olgoogle-news

Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır. Kızartmada bütün ürünler için geçerli olan bir şey vardır. O da yağın çok kızgın olması. Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini arttırır fakat tadını bozabilir.

6
Abone Olgoogle-news

Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur.

7Bu mevsimde en çok hangi tür balık tüketilir
Abone Olgoogle-news

Bu mevsimde en çok hangi tür balık tüketilir?

Balık yeni yeni yağlanmaya başladığı için şu an palamut yenir. Hamsi ve barbun henüz biraz yağsız ve kurudur. Bu balıkları yiyebilmek için Kasım’ı Aralık’ı beklemek gerekiyor. Fakat istavrit her mevsim yenir. İstavrit bu mevsimde en ucuz, en lezzetli balıktır.

8
Abone Olgoogle-news

Pahalı balık lezzetli balık demek değildir. Balık mevsime göre değişkenlik gösterir. Şu anda levrek, hatta mevsimi olmasına rağmen palamut bile çok lezzetli değildir. Balığın önce bir soğuğu yemesi gerekir.

9
Abone Olgoogle-news

Balık yağlandıkça lezzetlenir, hava soğumadan da yağlanmaz. Bir de balıklar yumurtadan yeni çıktı, yani yumurtadaki balık yağlı olmadığından bugünlerde her balıktan lezzet beklenemez.

10Taze balık nasıl anlaşılır
Abone Olgoogle-news

Taze balık nasıl anlaşılır?

Balığın üstüne bastırdığınızda bir çukur oluşuyorsa ve bu çukur bir süre öyle kalıyorsa, balığın gözleri bulanıksa ve solungaçları matlaşmışsa buzhane balığıdır. Taze balık deniz kokar.

11
Abone Olgoogle-news

Marketten donmuş balık aldıysanız poşetinde sızıntı olmamasına dikkat edin, çünkü eğer sızıntı varsa o balık taze değildir. Eğer marketlerdeki balıklar usulüne göre dondurulmuşsa ve paketlenmişse o zaman tüketilebilir. Dondurulmuş ürün en sağlıklı üründür denebilir. Besin kalitesinde çok fazla düşme olmaz.

12
Abone Olgoogle-news

Çözdürme işini de doğru yapmak gerekir. Evde balığı dondurmak çok sağlıklı değil ama dondurmak isterseniz içini temizleyip, kanını alıp dondurabilirsiniz. Besin değerini kaybetmemesi için aldığınız balığı bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekir.

13Ton balığı sağlıklı mıdır
Abone Olgoogle-news

Ton balığı sağlıklı mıdır?

Ton balıkları gayet sağlıklıdır. Sadece raf ömrüne bakmak gerekir. İçinde bol miktarda yağ vardır. Bu yağ ayçiçek ve zeytinyağı olarak ayrılır. İçinde neden bu kadar bol miktarda yağ olduğu da merak edilir.

14
Abone Olgoogle-news

Yağı özellikle koyarlar aroma versin balığın kokusunu alsın diye. Ton balığını tavsiye ediyoruz. Zaten balığa hile yapmak çok zordur. Yapılırsa hemen belli olur.

15
Abone Olgoogle-news

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi