Bağışıklık Sistemini Zayıflatan 10 Beslenme Hatası!

Beslenme örüntümüzün dengeli ve vitamin ile minerallerden zengin olması, güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir öneme sahip. Ayrıca öğünlerimizin hazır gıdalardan uzak olması, mevsimine uygun besin seçimlerinin yapılması ve besin hijyeni için tüketilen yiyeceklerin evde pişirilmesi de çok önemli.