Baba Olmak İsteyen Erkeklere 9 Öneri

Atılacak ilk adım ‘sperm tetkiki’ yaptırmak Çiftler bir yılın sonunda doğum kontrol yöntemi kullanmadıkları halde çocuk sahibi olamıyorlarsa kadınların bir jinekoloji uzmanına, erkeklerin de bir üroloji uzmanına başvurması önem taşımaktadır. İnfertilite her iki cinsiyet için de eşit oranda görülür. Ancak bazen her ikisinin de ortak olarak etkilendiği durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle yardımcı üreme teknikleri yönünden çiftlerin birlikte ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Erkekler için ilk olarak en basit olan sperm tetkiki yapılır. Hiç sperm çıkmadığı veya çok az olduğu durumlarda, öncelikle buna yönelik tedavilerin planlanması gerekir.