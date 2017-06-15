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Haberler >Mahmure >Eğlence>Aynı Adama Aşık Oldular!
Eğlence

Aynı Adama Aşık Oldular!

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1
Selena Gomez ile Miley Cyrus, aynı TV kanalı sayesinde üne kavuştu. İkili bir dönem de çok iyi arkadaştı.
Kaynak Fotoğraflar: Google yeniden kullanım
2
Bu iki arkadaşın farklı zamanlarda ilişki yaşadığı kişi ise Nick Jonas'tı. Ancak Jonas yüzünden "sen nasıl arkadaşının eski sevgilisiyle flört edersin" sorusu ortaya çıktı ve Gomez ile Cyrus'ın arkadaşlığı bitti.
3
Nikki Reed ve Ashley Greene gösteri dünyasının iki ünlü arkadaşı. Farklı zamanlar da aynı adamla aşk yaşadılar. Eşi Reese Witherspoon'dan boşanan Ryan Philippe önce Nikki Reed ile birlikte oldu.
4
Ama bu ilişki uzun sürmedi. Reed'den ayrılan Philippe aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Ashley Greene birlikte oldu.
5
Cameron Diaz ve Kate Hudson bir dönem iki yakın arkadaştı. Farklı zamanlarda aynı adamla aşk yaşadılar. Diaz ve Hudson'ın sırayla aşık olduğu kişi rugby oyuncusu Alex Rodriguez.
6
Rodriguez ve Diaz ilişkisi daha fazla ses getirdi.
7
Jennifer Aniston ile Courteney Cox, Friends dizisinin setinde sıkı fıkı arkadaş oldu. Gün geldi onlar da farklı zamanlarda aynı adama aşık oldular. Önce Aniston Duritz ile romantik biri ilişki yaşadı. Ama bu uzun ömürlü olmadı.
8
Bu ilişkinin bitmesinden sonra Duritz. bu kez Cox ile yakınlaştı. Hatta Cox için bir şarkı yazdı ve bu da kesinlikle işe yaradı. Duritz ile Cox kısa bir süre romantik ilişki yaşadı.
9
Selena Gomez ile Taylor Swift de farklı zamanlarda aynı kişiyle aşk yaşadı.
10
Onların ortak aşkı ise Taylor Lautner oldu.
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