Aynı Adama Aşık Oldular!
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Selena Gomez ile Miley Cyrus, aynı TV kanalı sayesinde üne kavuştu. İkili bir dönem de çok iyi arkadaştı.
Kaynak Fotoğraflar: Google yeniden kullanım
Kaynak Fotoğraflar: Google yeniden kullanım
Nikki Reed ve Ashley Greene gösteri dünyasının iki ünlü arkadaşı. Farklı zamanlar da aynı adamla aşk yaşadılar. Eşi Reese Witherspoon'dan boşanan Ryan Philippe önce Nikki Reed ile birlikte oldu.
Jennifer Aniston ile Courteney Cox, Friends dizisinin setinde sıkı fıkı arkadaş oldu. Gün geldi onlar da farklı zamanlarda aynı adama aşık oldular. Önce Aniston Duritz ile romantik biri ilişki yaşadı. Ama bu uzun ömürlü olmadı.