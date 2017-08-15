Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden

Sağlıklı olanın sıkıcı olma tabusunu yıkan avokado artık sadece diyet listelerinde kalmıyor.



Güney Amerika'dan gelme bu şekersiz ve mucize meyve artık renkli salatalardan sağlıklı tostlara, ölü hücrelerde kurtaran peelinglerden nemlendirici maskelere kadar her yerde kurtarıcımız. Üstelik kocaman çekirdeğiyle de diğer meyvelerden çok daha eğlenceli.



Avokadoyu henüz denemeyenlerden ya da yıldızı barışmayanlardansanız daha fazla şey kaybetmeden avokadonun faydalarına göz atın ve avokadonun yeni bağımlılığınız olmasına izin verin!



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