MAHMURE ÖZEL
Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden
Avokadonun bu faydalarını öğrendikten sonra, alışveriş sepetinizde daha fazla avokado olacak!
Sağlıklı olanın sıkıcı olma tabusunu yıkan avokado artık sadece diyet listelerinde kalmıyor.
Güney Amerika'dan gelme bu şekersiz ve mucize meyve artık renkli salatalardan sağlıklı tostlara, ölü hücrelerde kurtaran peelinglerden nemlendirici maskelere kadar her yerde kurtarıcımız. Üstelik kocaman çekirdeğiyle de diğer meyvelerden çok daha eğlenceli.
Avokadoyu henüz denemeyenlerden ya da yıldızı barışmayanlardansanız daha fazla şey kaybetmeden avokadonun faydalarına göz atın ve avokadonun yeni bağımlılığınız olmasına izin verin!
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UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
Diyet yapanlar için mükemmel bir besin. Lifli olduğu için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de bağışıklık ve sindirim sistemine yardım ediyor.
CİLDİ KORUYOR
İçerisindeki vitaminler sayesinde yaz aylarında cildi güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyor.
YARALAR VE KAŞINTILARA İYİ GELİYOR
Cildinizdeki ufak yaralar ya da kaşıntılar için de avokado püresini deneyebilirsiniz.
NEFES KOKUSU İÇİN...
Nefesinizin kötü kokmaması için de gece yatmadan önce bir dilim avokado yiyin. Sabah kalktığınızda koku olmayacak.
AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ATMAYIN
Avokadonun kocaman çekirdeğini de atmayın! Fırında kuruttuktan sonra ya da kurutmadan çekirdeği havanda ezerek, çekiçle vurarak ya da blenderdan çekerek püre gibi yapın.
Sonrasında da yiyeceklerinize veya smoothie'lerinize az miktarda ekleyerek tüketin. Yüzde 70'i antiokasidan olan avokado çekirdeği ilerleyen yaşlarda kolesterol, tansiyon ya da şeker hastası olmamanız için yardımcı oluyor. Avokado çekirdeğinin bir faydası da mantar oluşumunu engellemesi ve mikropları öldürmesi.
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