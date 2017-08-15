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GeriBeslenme Önerileri Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden

Avokadonun bu faydalarını öğrendikten sonra, alışveriş sepetinizde daha fazla avokado olacak!

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Sağlıklı olanın sıkıcı olma tabusunu yıkan avokado artık sadece diyet listelerinde kalmıyor.

Güney Amerika'dan gelme bu şekersiz ve mucize meyve artık renkli salatalardan sağlıklı tostlara, ölü hücrelerde kurtaran peelinglerden nemlendirici maskelere kadar her yerde kurtarıcımız. Üstelik kocaman çekirdeğiyle de diğer meyvelerden çok daha eğlenceli.

Avokadoyu henüz denemeyenlerden ya da yıldızı barışmayanlardansanız daha fazla şey kaybetmeden avokadonun faydalarına göz atın ve avokadonun yeni bağımlılığınız olmasına izin verin!

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, Alamy

2ŞEKERSİZ MEYVE
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ŞEKERSİZ MEYVE

Avokadoda diğer meyvelerden farklı olarak şeker yok. Onun yerine faydalı yağ, mineral, omega 3, folik asit ve vitamin açısından zengin. Yani hemen her öğününüze ekleyerek kanserden obeziteye çoğu hastalığın da önüne geçebilirsiniz.

3UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
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UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Diyet yapanlar için mükemmel bir besin. Lifli olduğu için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de bağışıklık ve sindirim sistemine yardım ediyor.

4KANSER HÜCRELERİNİ ENGELLİYOR
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KANSER HÜCRELERİNİ ENGELLİYOR

Göz ve kalbe çok iyi geliyor, damarların genç kalmasını sağlıyor. Hatta kanser hücrelerinin büyümesine izin vermiyor.

5CİLDİ KORUYOR
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CİLDİ KORUYOR

İçerisindeki vitaminler sayesinde yaz aylarında cildi güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyor.

6CİLDİ VE SAÇLARI BESLİYOR
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CİLDİ VE SAÇLARI BESLİYOR

Avokadoyu sadece besin olarak değil ezerek püre haline getirdikten sonra güzellik rutininizde hem cilt hem de saç için kullanabilirsiniz. Avokado cildi gençleştirip nemlendirip yenilerken saçları da besliyor ve sağlıkla uzamasını sağlıyor.

7YARALAR VE KAŞINTILARA İYİ GELİYOR
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YARALAR VE KAŞINTILARA İYİ GELİYOR

Cildinizdeki ufak yaralar ya da kaşıntılar için de avokado püresini deneyebilirsiniz.

8AVOKADO MASKESİ YAPIN
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AVOKADO MASKESİ YAPIN

Şehrin kirli havasının cildinize kötü geldiğini düşünüyorsanız cildinize avokado maskesi yapın. Cildinizin dinlenmesine ve gençleşmesine avokadonun faydası olacak.

9NEFES KOKUSU İÇİN...
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NEFES KOKUSU İÇİN...

Nefesinizin kötü kokmaması için de gece yatmadan önce bir dilim avokado yiyin. Sabah kalktığınızda koku olmayacak.

10KADIN HASTALIKLARINA KARŞI AVOKADO
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KADIN HASTALIKLARINA KARŞI AVOKADO

Kadın hastalıklarının önüne geçmede de avokado tavsiye edilen bir besin. Rahim ve yumurtalıkla üzerinde avokadonun koruyucu bir etkisi var.

11AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ATMAYIN
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AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ATMAYIN

Avokadonun kocaman çekirdeğini de atmayın! Fırında kuruttuktan sonra ya da kurutmadan çekirdeği havanda ezerek, çekiçle vurarak ya da blenderdan çekerek püre gibi yapın.

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Sonrasında da yiyeceklerinize veya smoothie'lerinize az miktarda ekleyerek tüketin. Yüzde 70'i antiokasidan olan avokado çekirdeği ilerleyen yaşlarda kolesterol, tansiyon ya da şeker hastası olmamanız için yardımcı oluyor. Avokado çekirdeğinin bir faydası da mantar oluşumunu engellemesi ve mikropları öldürmesi.

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23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...

23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.

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