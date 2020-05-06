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GeriAlışveriş Anneme Ne Hediye Alsam Diyenlere: Birbirinden Güzel Hediye Önerileri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Anneme Ne Hediye Alsam Diyenlere: Birbirinden Güzel Hediye Önerileri
Alışveriş
MAHMURE ÖZEL

Anneme Ne Hediye Alsam Diyenlere: Birbirinden Güzel Hediye Önerileri

Bu yıl anneler gününü buruk geçiriyoruz. Birçoğumuz annelerimizi uzun süredir göremiyoruz. Onların sağlığı ve iyiliği için annelerimizden uzak durmak zorunda kalıyoruz. Hatta aynı evde yaşasak bile dilediğimiz gibi sarılamıyor, öpemiyoruz.

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Annelerimizden uzak kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde anneler günü belki de daha da anlam kazanıyor. Bu sene anneler gününde yanlarına gidemesek de sarılamasak da onları mutlu etmenin, değerli olduklarını hatırlatmanın, minik bir hediye ile sevindirmenin pek çok yolu var.

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Unutmayın, bu zor zamanlar elbet son bulacak. Çok daha güzel günlerde sevdiklerimizle buluşup, keyifli anların tadını çıkaracağız.

Gelelim anneler günü için hediye önerilerimize...

3Bakım kiti
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Bakım kiti

Evde olduğumuz şu günlerde bakımımızı ihmal edebiliyoruz. Özellikle annelerimiz ev işi, yemek, alışveriş derken kendileri ile ilgilenecek zaman bulamayabiliyorlar. Annenize hediye edeceğiniz bir bakım kiti ile onu kendine zaman ayırması konusunda motive edebilirsiniz.

4Puzzle
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Puzzle

Annenize evde keyifli vakit geçirmesi için puzzle hediye edebilirsiniz. 500 ya da 1000 parçalık dev bir puzzle annenizi ev işlerinin ve karantina günlerinin stresinden uzaklaştırıp kafasını dağıtmasına yardımcı olabilir.

5Boya seti/boyama kitabı
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Boya seti/boyama kitabı

Eğer ilgisi var ise boya seti ve yetişkinler için hazırlanmış boya kitapları anneniz için keyifli bir hediye alternatifi olabilir.

6Ev bitkisi
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Ev bitkisi

Hemen hepimiz annelerimizin bitkileri sevip okşadığını, onlarla konuştuğunu görmüşüzdür. Eğer anneniz bitki seviyorsa ona evinde bulunmayan bir ev bitkisi hediye edebilirsiniz. Bitkinin dallarına sevimli bir not asmayı da ihmal etmeyin!

7Ellerinizle bir şeyler pişirin
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Ellerinizle bir şeyler pişirin

Sevdiğinize sevginizi anlatmanın en özel yolu emek vermektir. Anneniz için de emek vererek bir şeyler pişirebilirsiniz. Kek, kurabiye, pasta ya da annenizin en sevdiği yemek... Ne olduğu önemli değil, önemli olan sizin ona özel olarak emek vermeniz.

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Anneniz ile aynı evde yaşıyorsanız ona güzel bir yemek hazırlayıp, şık bir sofra kurabilir, çay saatine özel sıcacık kurabiyelerinizi tatlı bir öpücük eşliğinde hediye edebilirsiniz. Annenizden uzak yaşıyorsanız hazırladığınız ürünü güzelce paketleyip bir kurye ile annenize ulaştırabilirsiniz.

9Bir kutu çikolata
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Bir kutu çikolata!

Çikolata kimi mutlu etmez ki? Hele de kocaman bir kutu ise! Uzakta olan annenize dev bir kutu çikolata gönderin ve bu çikolataları yerken stresten uzaklaşmasını temenni ettiğiniz bir not bırakmayı da unutmayın.

10Onun için alışveriş yapın
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Onun için alışveriş yapın

Anneniz için internetten alışveriş yapıp evine gönderebilirsiniz. Kıyafet, ayakkabı, çanta... Ne hediye etmek istiyorsanız online sipariş verip annenizin adına evine iletebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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