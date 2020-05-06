MAHMURE ÖZEL
Anneme Ne Alsam Diyenlere: Birbirinden Güzel Hediye Önerileri
Bu yıl anneler gününü buruk geçiriyoruz. Birçoğumuz annelerimizi uzun süredir göremiyoruz. Onların sağlığı ve iyiliği için annelerimizden uzak durmak zorunda kalıyoruz. Hatta aynı evde yaşasak bile dilediğimiz gibi sarılamıyor, öpemiyoruz.
Annelerimizden uzak kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde anneler günü belki de daha da anlam kazanıyor. Bu sene anneler gününde yanlarına gidemesek de sarılamasak da onları mutlu etmenin, değerli olduklarını hatırlatmanın, minik bir hediye ile sevindirmenin pek çok yolu var.
Bakım kiti
Evde olduğumuz şu günlerde bakımımızı ihmal edebiliyoruz. Özellikle annelerimiz ev işi, yemek, alışveriş derken kendileri ile ilgilenecek zaman bulamayabiliyorlar. Annenize hediye edeceğiniz bir bakım kiti ile onu kendine zaman ayırması konusunda motive edebilirsiniz.
Boya seti/boyama kitabı
Eğer ilgisi var ise boya seti ve yetişkinler için hazırlanmış boya kitapları anneniz için keyifli bir hediye alternatifi olabilir.
Ellerinizle bir şeyler pişirin
Sevdiğinize sevginizi anlatmanın en özel yolu emek vermektir. Anneniz için de emek vererek bir şeyler pişirebilirsiniz. Kek, kurabiye, pasta ya da annenizin en sevdiği yemek... Ne olduğu önemli değil, önemli olan sizin ona özel olarak emek vermeniz.
Anneniz ile aynı evde yaşıyorsanız ona güzel bir yemek hazırlayıp, şık bir sofra kurabilir, çay saatine özel sıcacık kurabiyelerinizi tatlı bir öpücük eşliğinde hediye edebilirsiniz. Annenizden uzak yaşıyorsanız hazırladığınız ürünü güzelce paketleyip bir kurye ile annenize ulaştırabilirsiniz.
Bir kutu çikolata!
Çikolata kimi mutlu etmez ki? Hele de kocaman bir kutu ise! Uzakta olan annenize dev bir kutu çikolata gönderin ve bu çikolataları yerken stresten uzaklaşmasını temenni ettiğiniz bir not bırakmayı da unutmayın.
11