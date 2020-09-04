Anne Olmayı Ertelememek İçin 7 Önemli Neden

Rahimde bulunan patolojiler: Rahim içerisinde doğuştan ya da sonradan bulunan patolojiler, kısırlığa yol açabilir. Bu durumlara örnek olarak rahimde perde veya septum olması, miyom ya da polip gibi yapılar sayılabilir. Bu gibi yapılar her zaman için kesin olarak kısırlık sebebi değildir. Bu sebeple her polip ya da miyoma sahip kadın kısır değildir. Ancak bu yapılar gebe kalma şansını düşürebilir.