8 Nisan Terazi Burcunda Dolunay! Ä°ÅŸte Burçlara Etkileri...
8 Nisan Ã‡arÅŸamba sabah 04:40'ta Terazi burcunda bir dolunay gerÃ§ekleÅŸti. OldukÃ§a zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu dÃ¶nemde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ olaylarÄ± da hepimizi fazlasÄ±yla etkiliyor. Peki bu Terazi burcu dolunayÄ±nÄ±n anlamÄ± ne? BurÃ§larÄ± nasÄ±l etkileyecek? Uzman Astrolog AydÄ±n'dan dinleyelim...
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1
8 Nisan Ã‡arÅŸamba sabah 04:40 da Terazi burcunda bir dolunay gerÃ§ekleÅŸti! Bu terazi burcunda meydana geldiÄŸinden dolayÄ± hayatÄ±nÄ±zda dengeye ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶stermektedir. Uyumlu etkileÅŸimleri ve huzurlu bir ortamÄ± engelleyen her ÅŸeyin fazlasÄ±yla farkÄ±nda olabilirsiniz. Bu dolunay Ã§evresindeki Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca, eÅŸ, partner, ortak ya da diÄŸer Ã¶nemli aile iliÅŸkileriniz bir odak noktasÄ± haline gelebilir.
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Ä°letiÅŸim becerilerinizi ortaya sunmak ve kendi adÄ±nÄ±za barÄ±ÅŸ iÃ§inde daha uzlaÅŸmacÄ± ilerlemek iÃ§in Ã¶nemli bir efor harcamanÄ±z gerekebilir. BakalÄ±m burÃ§larÄ±nÄ±za gÃ¶re hangi konularda bir efor harcamanÄ±z gerekecektir. MÃ¼mkÃ¼n oldukÃ§a Ã¶nce yÃ¼kselen burcunuza sonra kendi Ã¶z burcunuza gÃ¶re okumayÄ± tercih edin.
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KoÃ§ burcu
Kendinize yeten ama Ã§evrenize bir tÃ¼rlÃ¼ yetemeyen siz koÃ§lar artÄ±k bu dolunay da birÃ§ok insanÄ± elemiÅŸ oldunuz. Bir kere daha ne kadar yalnÄ±z olduÄŸunuzu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir sÃ¼reÃ§ iÃ§inde olabilirsiniz. Menfaatlerle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iliÅŸkiler iÃ§in aslÄ±nda bir ayna olduÄŸunuzu unutmayÄ±n. Sizler gerekli fedakarlÄ±klarÄ± hep yaptÄ±nÄ±z. Bu dolunay iÃ§inizde gizlediÄŸinizÂ rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ biraz daha arttÄ±rabilir. Sizler iÃ§in Ã§ok masum bir dolunay olmasa da kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± yÃ¶nÃ¼yle umutlarÄ±nÄ±zÄ±, hayalleriniziÂ ve aÅŸk hayatÄ±nÄ±zÄ± etkileyecektir.
Dikkatinizi, yakÄ±n iliÅŸkileriniz ve bunlara karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k veren nedenlere odaklanacaksÄ±nÄ±z. GeÃ§miÅŸteki bazÄ± konular yine gÃ¼ndem yaratabilir. Kendinizi daha duygusal ve romantik hissetmenin yanÄ± sÄ±ra, ÅŸÃ¼pheli ve savunmasÄ±zÂ hissedebilirsiniz. HayatÄ±nÄ±zdaÂ olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler yapma gÃ¼cÃ¼ne sahip olacaksÄ±nÄ±z. KiÅŸisel veya mesleki anlamda kariyerinizde Ã¶nemli bir ivme kazanabilirsiniz. SaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ve itibarÄ±nÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dolunay etkisi altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Olumlu kazanÄ±mlar eldeÂ edebilirsiniz.
4
BoÄŸa burcu
DeÄŸiÅŸmek ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸmek isterken bunu nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmemek sizi bu dolunayda yormuÅŸ olabilir. GÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeden ilerlemelisiniz. Yeni iliÅŸkiler kurmaya veya en azÄ±ndanÂ geÃ§miÅŸte verdiÄŸiniz sÃ¶zleri artÄ±k gerÃ§ekleÅŸtirme vakti geldi.Â EnÂ Ã¶nemlisi, kendinize ve baÅŸkalarÄ±na niyetleriniz hakkÄ±nda Ã§ok aÃ§Ä±k olun.Â Bu dolunayda ya siyah ya beyaz olun asla gri olmayÄ± tercih etmeyin.Â Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve cesaretsizliÄŸe kapÄ±lmanÄ±z durumundaÂ hayattan kaÃ§makÂ doÄŸru bir fikir olmaz.
OlaylarÄ±n Ã¼zerine gidin demiyorum ama Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelen sorunlarÄ± ertelemeden Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§inde bulunun. KararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± sorunlarÄ± yeniden gÃ¼ndeminize almanÄ±z gerekebilir. Ailenizle ilgili konularda bir adÄ±m geri de duruÅŸunuz sorumluluklardan kaÃ§manÄ±z anlamÄ±na gelmemelidir. BaÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± farklÄ± bir ÅŸekilde yorumlamanÄ±n zamanÄ± geldi. Sistem sizden daha kararlÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olmanÄ±zÄ± istiyor.
5
Ä°kizler burcu
YaÅŸamda neye Ã¶nem verdiyseniz orada hep yoruldunuz. SÃ¼rekli kendinizi savunmak durumunda kalÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± yaÅŸama karÅŸÄ± iyi niyetinizi kaybetmiÅŸ olabilirsiniz. Her ÅŸey gerÃ§ekliÄŸe kavuÅŸacak bir dÃ¼zene doÄŸru ilerliyor. Bu dolunay sizleri daha gÃ¼Ã§lendirecek ve iyi fÄ±rsatlarÄ± Ã¶nÃ¼nÃ¼ze getirecektir. HayatÄ±nÄ±zla ilgili Ã¶nemli kararlar verebileceÄŸiniz gÃ¼zel ve verimli bir sÃ¼reÃ§. KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir aÅŸamayÄ± geride bÄ±rakacaktÄ±r. DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz.
Bu dÃ¶nemde radikal kararlardan uzak durmanÄ±z gerekli daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸikliklerden rahatsÄ±z olabilirsiniz. Bu dÃ¶nemde karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan iliÅŸki fÄ±rsatlarÄ±na dikkatÂ etmelisiniz.Â GeleceÄŸe yÃ¶nelik kararlar iÃ§in henÃ¼z erken olsa da hayat sizi keyifli bir noktaya taÅŸÄ±maya hazÄ±rlÄ±yor. TÃ¼kenmiÅŸlik duygusundan Ã§Ä±kmanÄ±z gerekmektedir. Enerjinizi doÄŸru yerlere ve doÄŸru insanlara yÃ¶neltmelisiniz. Bu dÃ¶nemde sosyal medyadan kendinizi biraz izole edin ve bilgiye, online eÄŸitime zaman harcayÄ±n.
6
YengeÃ§ burcu
Siz ne kadar huzur aradÄ±ysanÄ±z sanki her ÅŸey gereÄŸinden fazla huzurunuzu kaÃ§Ä±rdÄ±. Bu terazi dolunayÄ± sizlerin gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ ortaya biraz daha fazla Ã§Ä±kartmak iÃ§in zorlayabilir. Kendinizi ifade etmekten korkmayÄ±n. Kendi kendinizi boÄŸmayÄ±n. MaddiÂ kazanÄ±mlarÄ±nÄ±zla ilgili var olan sorunlarÄ± aÅŸmak adÄ±na bazÄ± kararlar alÄ±rken altyapÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. ÅžÃ¶yle izole bir dÃ¶nemde yakalayacaÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rsatlara sizlerde ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z. Bu sÃ¼reci en aklÄ± baÅŸÄ±nda geÃ§iren kazanacaktÄ±r.
Finansal sÃ¼reÃ§lerde yanÄ±lgÄ±lara aÃ§Ä±k bir zemin varÂ dikkat etmelisiniz. Daha duyarlÄ± ve dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. HayatÄ±nÄ±zla ilgili Ã¶zellikle iliÅŸkilerinizde artÄ±k size iyi gelmeyen insanlardan uzaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. EvliliÄŸinizde Ã¶nemli bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ± yaÅŸÄ±yorsanÄ±z baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klardan vazgeÃ§melisiniz. Biliyoruz ki bu sizin iÃ§in pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ama artÄ±k bunu yapmanÄ±z iÃ§in yeterli nedenler Ã¶nÃ¼nÃ¼ze geliyor olabilir. ArtÄ±k sizde daha cesur olmayÄ± seÃ§melisiniz.
7
Aslan burcu
Åžu sÄ±ralar tavsiyeye ihtiyacÄ±nÄ±z yok biliyorum. Ä°yi ÅŸeylere ihtiyacÄ±nÄ±z var. Bu dolunay iÃ§inizdeki coÅŸkuyu mutluluÄŸa Ã§evirebilecek amÃ¢ bunun iÃ§in sizlerin de harekete geÃ§mesi gerekiyor.Hedeflerinize ilerleyin. Ä°liÅŸkileriniziÂ gÃ¼Ã§lÃ¼Â veÂ duygusal baÄŸlar ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ±Â ile yÃ¼celtebilirsiniz. Ã‡ok iÃ§inizden gelmese de sosyal iliÅŸkilerinizdeÂ dahaÂ sosyalleÅŸmek konusunda hevesli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Åžu an bulunduÄŸumuz izole sÃ¼reÃ§te bu mÃ¼mkÃ¼n olmasa da dijital anlamda bunu gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.
HayatÄ±nÄ±zdaki insana iliÅŸkinizde ÅŸans vermek adÄ±na Ã¶nemli bir dÃ¶nem.Â EÄŸer bir partneriniz yoksa yeni bir iliÅŸki fÄ±rsatÄ± iÃ§inde olabilirsiniz. TabiiÂ partnerinizÂ buna fÄ±rsat verirse daha olumlu yÃ¶nde geliÅŸimler yakalayabilirsiniz.Â KarizmanÄ±zÄ±nÂ artacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem. AlacaÄŸÄ±nÄ±z haberler ve iletiÅŸimleriniz bu dÃ¶nemde daha da yoÄŸunluk kazanabilir. BazÄ± bilinmeyenlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla farklÄ± seÃ§imler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eski bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸ sergileyebilir. KÃ¼slÃ¼kler sizi yoruyor.BunlarÄ±n telafisi olur mu olmaz mÄ± siz karar vereceksiniz.
8
BaÅŸak burcu
Bu dolunay ile birlikte iliÅŸkiler konusunda anlaÅŸÄ±lmanÄ±n sizin iÃ§in oldukÃ§a zor olduÄŸunu gÃ¶zlemlemiÅŸ olabilirsiniz. Ama bu dolunayla ciddi kararlar verme noktasÄ±ndasÄ±nÄ±z. Kendi huzurunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Bu dolunay etkisiyle idealleriniz ve hayalleriniz ile zayÄ±flÄ±k ve duygusal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±za arasÄ±nda kalmanÄ±za neden olurken,Â hayatÄ±nÄ±zda en Ã§ok arzu ettiÄŸiniz konulara ise bir o kadarÂ yaklaÅŸtÄ±racaktÄ±r.Â
Herhangi bir sÄ±rrÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karabilir veya samimi olduÄŸunuzuÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iliÅŸkilerinizde bazÄ± gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸebilirsiniz. HÄ±zlÄ± ve olumlu bir deÄŸiÅŸim iÃ§ine Ã§ekiliyorsunuz. GÃ¼vensizlik ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±Â yeriniÂ heyecan ve tutkuÂ duygularÄ± ile deÄŸiÅŸim gÃ¶sterecektir.Â Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda daha Ã¶nceden belirlediÄŸiniz ve sÃ¼rekli Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda bÃ¼yÃ¼me ve mutluluÄŸu yakalama fÄ±rsatÄ±Â sunacaktÄ±r. YeniÂ baÅŸlangÄ±Ã§lar ve gÃ¼verte temizliÄŸi iÃ§inÂ harika zaman dilimi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.
9
Terazi Burcu
Kimseyle kÃ¶tÃ¼ kalmamak adÄ±na verdiÄŸiniz mÃ¼cadeleler, artÄ±k sizi kendinize dÃ¼ÅŸman etmiÅŸ olabilir. Kendinize vermediÄŸiniz deÄŸerin yÃ¼zÃ¼nden ÅŸimdi bir bedel Ã¶dediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olabilirsiniz. GeÃ§inmeye gÃ¶nlÃ¼ olmayan insanlara Ã§ok zaman harcadÄ±nÄ±z ve onlarÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±nÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te duygusal anlamdaÂ daha dengeliÂ bir benlik iÃ§erisinde olabileceksiniz.Â Bu barÄ±ÅŸ ve genel iyilik hali, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n sorunsuz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, Ã¶zellikle de samimi iliÅŸkilerinizi tekrar kazanmak adÄ±naÂ yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
Mesleki ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda dahaÂ ahenkli ve baÅŸarÄ±lÄ±Â olmanÄ±z gereken bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. ArtÄ±k kendinizi yenilemeli ve hedeflerinize ulaÅŸmak iÃ§in her zamankinden daha kararlÄ±Â olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Sahip olduÄŸunuz saplantÄ±lÄ± veya zorlayÄ±cÄ± iliÅŸkileri bÄ±rakmak zorundasÄ±nÄ±z. Sizler iÃ§in muhteÅŸem yenilikÃ§i gerÃ§ekleÅŸecek bu dolunayÄ± bir fÄ±rsata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmelisiniz.
10
Akrep burcu
Partnerinizle para yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸmaktan veyaÂ ekonomik koÅŸullarÄ±n adÄ±na kendinizi gÃ¼vende hissetme Ä±srarÄ±ndan vazgeÃ§melisiniz. Bir ÅŸey olmuyorsa olmuyordur. Bu dolunay, idealleriniz ve hayalleriniz ile zayÄ±flÄ±k ve duygusal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±za arasÄ±nda kalmanÄ±za neden olurken,Â hayatÄ±nÄ±zda en Ã§ok arzu ettiÄŸiniz konulara ise bir o kadarÂ yaklaÅŸtÄ±racaktÄ±r.Â Herhangi bir sÄ±rrÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karacak ve samimi olduÄŸunuzuÂ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iliÅŸkilerinizde bazÄ± gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸeceksiniz.
GÃ¼vensizlik ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±Â yeriniÂ heyecan ve tutkuÂ duygularÄ± ile deÄŸiÅŸim gÃ¶sterebilir.Â Daha Ã¶nceden belirlediÄŸiniz ve sÃ¼rekli Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda bÃ¼yÃ¼me ve mutluluÄŸu yakalama fÄ±rsatÄ±Â sunacaktÄ±r. YeniÂ baÅŸlangÄ±Ã§lar ve gÃ¼verte temizliÄŸi iÃ§inÂ harika zaman dilimi diyebiliriz. MÃ¼mkÃ¼n oldukÃ§a aile iliÅŸkilerinizde daha nazik ve esnek davranÄ±n. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda herhangi bir gerginlik yaratmayÄ±n. ManipÃ¼le edici davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z sonunda sizi zorlayabilir.
11
Yay burcu
HayatÄ±nÄ±z ve kendinizle ilgili Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapma zamanÄ± geldi. Ã–nemli kararlar alabilir ve bunlarÄ± uygulamaya geÃ§irebilirsiniz. AlacaÄŸÄ±nÄ±z radikal kararlarÄ± uygulamaya geÃ§irerek hayatÄ±nÄ±zda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaratabilirsiniz. Ä°liÅŸkileriniz yoluyla hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli fÄ±rsatlar edinebileceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§. SÃ¼rpriz teklifler baÅŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¶ndÃ¼rebilir.
Neden iÃ§inde olduÄŸunuzu bilmediÄŸiniz iliÅŸkiler ve olaylar iÃ§inde olmaktan artÄ±k vazgeÃ§melisiniz. Kariyerde Ã¶nemli krizlere Ã§are bulucu olmanÄ±z sizi farklÄ± noktalara taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Otorite figÃ¼rleri ile iliÅŸkilerinizde biraz daha sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zda fayda var. Ticari projeleriniz, eÄŸitiminiz ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± bazÄ± konularÄ±nda askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda Ã¶nemli giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz.
12
OÄŸlak burcu
Kendinizi gÃ¼vende hissetmek iÃ§in gayret gÃ¶sterirken bazÄ± ÅŸeyleri kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir dolunay yaÅŸÄ±yor olabilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p yorulduÄŸunuz ve yorulduklarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â alacaÄŸÄ±nÄ±z o gÃ¼nÃ¼n iÃ§inizdeki inancÄ±nÄ± kaybetmemelisiniz. Bu dolunay geÃ§miÅŸte eksik kalan karar vermeleriniz adÄ±na veya yarÄ±m kalanÂ iletiÅŸimsel konularÄ±nÄ±zÄ±n yeniden Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi iÃ§in Ã¶nemli fÄ±rsatlar bulunduruyor. Sadece dikkat etmeniz gereken saldÄ±rgan ya da savunma amaÃ§lÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÂ sÃ¶zler veya size karÅŸÄ± yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalar, Ã¶fke ve itici eylemler sizi dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸruÂ patlatabilir.
ArtÄ±k aÅŸk hayatÄ±nÄ±zdaki mazeretlere sabrÄ±nÄ±z olmayacak. Daha tutkulu ve hÄ±zlÄ± baÅŸlayan gÃ¼ven dolu iliÅŸkiler tercihinizÂ olacak. Sizin iÃ§in zorlayÄ±cÄ± bir dolunay olsaÂ daÂ iÃ§Â gerginlik ve dÄ±ÅŸ baskÄ±lara karÅŸÄ± enerjinizi boÅŸa harcamayarak Ã§atÄ±ÅŸma ve krizleri fÄ±rsataÂ dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ±z veÂ beklentileriniz arasÄ±ndaÂ partnerinizleÂ doÄŸru dengeyi kurabilirseniz Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z.Â KuramazsanÄ±z bu iliÅŸkinin sonuna gelmiÅŸ olabilirsiniz.
13
Kova Burcu
SessizliÄŸiniz anlaÅŸÄ±lmÄ±yorsa, restleÅŸme noktasÄ±na gitmemelisiniz. ArkanÄ±zdan sÃ¶ylenenlere itibar etmeyin. Ä°liÅŸkilerinizde gÃ¼vensizlik veÂ inanÃ§sÄ±zlÄ±k duygularÄ± sizleri birazÂ yorabilir. EgoÂ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¶nleyebilir veÂ kendinize gÃ¼venli bir alan oluÅŸturabilirseniz yaratÄ±cÄ±, manevi ve hayÄ±rseverÂ duygularÄ±nÄ±zla Ã§evrenizde dostluklarÄ±nÄ±zda, iliÅŸkilerinizde baÅŸarÄ± elde edebileceksiniz. HayatÄ±nÂ sert gerÃ§eklerini sorgulamak yerine kendinizi biraz daha akÄ±ÅŸ iÃ§erisine almalÄ±sÄ±nÄ±z.
GereksizÂ iddialÄ± insanlarla uÄŸraÅŸmak durumundaÂ ya da kendinizi bu alanda ispat etmek zorundaymÄ±ÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki hafta boyunca, sevgiÂ veyaÂ parasal iliÅŸkilerinizde sÃ¼regelen herhangi bir sorununuzunÂ Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ sizi mutlu edecektir.Â Bu dolunay ile umut kaybetmeye baÅŸlÄ±yorsanÄ±z,Â gerÃ§ekliklerinizi tekrar sorgulamayÄ± unutmayÄ±n. YaÅŸam sizlere daha ne fÄ±rsatlar sunacak. SabÄ±rlÄ± olun ve bu sÃ¼rece adapte olmayÄ± seÃ§in. Her ÅŸeyi bilemezsiniz ya da bildiklerinizin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Yeniden Ã¶ÄŸrenmeyi ret etmeyin.
14
BalÄ±k burcu
Ekonomik koÅŸullarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zene sokmak ve eksiklerinizi tespit etmek bu dolunayÄ±n konusu olabilir. ArtÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±z doÄŸrultusunda hareket etmeyi Ã¶ÄŸreneceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki hafta boyunca, iÃ§ dengedeÂ olacaÄŸÄ±nÄ±z ve ayrÄ±ca yaÅŸamÄ±nÄ±zlaÂ memnuniyet duygusu hissetmek iÃ§in gayret gÃ¶stereceksiniz.Â YakÄ±n geÃ§miÅŸteki kiÅŸisel veya iliÅŸkisel yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÂ sorunlarÄ±nÄ±zÄ±n ortaya gelmesi veÂ her iki tarafÄ±nÄ± da adil ve dengeli bir ÅŸekildeÂ olayÄ± gerÃ§eklikleriyle gÃ¶rmesi sÃ¶z konusu olabilir. ÅžuÂ an ilgilendiÄŸiniz ÅŸey ne olursaÂ olsun,Â konunun tam anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± kazanacaksÄ±nÄ±z.
Pozitif dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler iÃ§in kendi hayatÄ±nÄ±z Ã¼zerinde daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ ve nÃ¼fuz sahibi olabilirsiniz. AslÄ±nda MerkÃ¼râ€™Ã¼n balÄ±k burcundaki uzun seyahati ve NeptÃ¼n ile kavuÅŸumlarÄ± sizleri oldukÃ§a yordu ve bir takÄ±m gerÃ§ekleri Ã¶nÃ¼nÃ¼ze sundu. ArtÄ±k bu dolunay ile yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ± iÃ§ine giriyorsunuz. Ã‡evrenizdeki insanlar Ã¼zerindeÂ Ã§ok daha fazla gÃ¼Ã§ veÂ etkileyiciÂ Ã¶zellik gÃ¶sterebileceksiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki yeni dÃ¼zenlemelere hazÄ±rlÄ±klÄ± olun ve yÃ¶neticilerinize karÅŸÄ± sizlerden bir ÅŸey istemeden sunumlar yapÄ±n.