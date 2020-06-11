5 Adımda Doğru Diş Macunu Seçimi

2. Diş Hassasiyetiniz Var mı? Dişin mine tabakasının altında kanallar içeren dentin tabakası vardır. Dentin kanalları sağlıklı bir dişte mine tarafından örtülüdür. Çeşitli sebeplerden ötürü açığa çıkan dentin tabakası soğuk, sıcak, ekşi, tatlı gibi uyaranlar ile hassasiyete sebep olur. Hassasiyet problemi olan hastalar diş macunu seçerken hassasiyet giderici olanları tercih etmelidir. Hassasiyet giderici macunların içerisinde bulunan bazı iyonlar açığa çıkan dentin kanallarını tıkayarak hassasiyeti engeller.