2020 Grammy Ödülleri: Ariana Grande Stili

Grammy Ödülleri’ne Giambattista Valli tasarımı kabarık gri elbiseyle katılan Ariana, gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Yılın albümü ve yılın şarkısı kategorileri dahil olmak üzere beş ayrı ödül için aday gösterilse de Billie Eilish ve Lizzo gibi adaylarla aynı kategoride olduğu için şansı yakalayamadı.Gri kabarık tüllü elbisesiyle, Christian Louboutin ayakkabıları ve eldivenleri ile Grande tam bir prensesi andırıyordu.Ariana Grande, 1 saatten daha az bir süre sindirella elbisesiyle boy gösterdikten sonra, tamamen gri bir Giambattista Valli görünümüne büründü. İkinci kombininde yine Valli efekti taşıyan kabarık kat kat bir etek ve üzerine saten gri düz bir büstiyer dikkat çekti. Eldiven aksesuarlarını bu kombinde de tamamlayıcı parça olarak kullandı.İşte tüm detaylarıyla Ariana Grande'nin 2020 Grammy stili...