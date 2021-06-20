Kahvaltımın 3 Yıldızı

PEYNİRCİ SONER YÜCEL

Bırakın Kadıköy’ü Anadolu yakasının en pahalı peynircisi. Bunu ben değil kendisi söylüyor. Nedenini ise “Ucuz peynir olmaz. Ucuz olursa peynir olmaz” diyerek açıklıyor. Pahalı dediysem öyle çok uçuk kaçık değil. “Fiyat-performans” karşılaştırması yaptığınızda “hakkıdır” diyorsunuz. En önemli özelliği peynirlerinin hepsinin şirden mayalı ve tuz oranının düşük olması. Sağlık için bu ikisi çok önemli. Şirden mayalı peyniri bilmeyenler olabilir. Şöyle açıklayayım; Henüz ot yemeye başlamamış sütle beslenen buzağıların/oğlakların midesinin, şirden veya “şırdan” ismi verilen dördüncü bölümünden elde edilen şirden mayası peynir üretiminde kullanılır. Kullanılan maya, peynirin lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için oldukça faydalıdır.

Yani peynirler A Plus. Kadıköy Göztepe’deki küçücük dükkanına Anadolu’nun dört bir yanından ortalama 10 günde bir gelen peynirler, yaklaşık 48 saatte tükeniyor. Kemikleşmiş müşteri kitlesi olan bir yer. Peynirlerinin hepsinin süt oranı oldukça yüksek. Favorilerim arasında, eski kaşar, isli peynir, Bingöl tulumu, keçi peyniri, dil peyniri ve kaşar loru var. Yeri Göztepe Marmaray istasyonuna 100 metre uzaklıkta. Ben de peynirlerimi buradan alıyorum ve çocuklarıma gönül rahatlığıyla yediriyorum. İstanbul’un 1 numaralı peynircisi... Tavsiye ederim.

INSTAGRAM: @peynircisoneryucel

☎️ TELEFON: 0532 418 13 97

📍 ADRES: Göztepe, Nadirağa Sk. No:24, 34730 Kadıköy/İSTANBUL

PINARBAŞI KAVURMA

Rize’de 4 kuşak kavurma yapıyorlar. Tam 100 yıl bir fiil kavurma ihraç ediyorlar. Evet yurt dışına bile kavurma gönderiyorlar. Özellikle gurbetçilerin çok tercih ettiği bir firma. Ne kadar ulusal niteliklerde olsa da yöresel lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden eski usullerde kavurma yapıyorlar. Ben de yeni keşfettim sayılır. Yağ oranı düşük. Tavaya attığınız zaman kavurma kendisini bırakıp, cıvıklaşmıyor. Ağzınızda iyi bir et tadı bırakıyor. Marketlerde satılan fabrika kavurmalarıyla alakası yok. Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyorlar. Denedikten sonra eminim bir daha sipariş vereceksiniz.

INSTAGRAM: @pinarbasikavurma

☎️ TELEFON: 0850 885 0 578

📍 ADRES: Pınarbaşı Köyü Gündoğdu/RİZE

ZEYTUNİ EMİNE TUNCER

Son olarak elbette zeytin. Şifa kaynağı zeytinin ülkemizde 50’nin üzerinde türü bulunmakta. Bu türlerin hepsi kendine özgü üstün niteliklere sahip kıymetli meyvelerdir. Kaliteli sofralık zeytin çeşitlerinde gereken özellikler; stiline uygun tat ve kokuya sahip olması, yabancı tat ve koku içermemesi, kendine özgü yenilebilme olgunluğunda olması, kokuşmuş ve küflenmiş olamaması çekirdek ve et oranın dengeli çekirdeğin etinden kolay ayrılması şeklide sıralanabilir.

Doğal zeytinler daha fazla meyve aromasına sahiptir, hafif acı tatta olabilir. Tüm bu kriterlere sahip zeytini bu firmada buldum. Daha önce de zeytinyağlarını yazmıştım. Uluslararası alanda 2 ödülü birden var. Siz de mutlaka bu lezzetli ürünleri denemelisiniz.

INSTAGRAM: @zeytunieminetuncer

☎️ TELEFON: 0532 205 96 45

📍 ADRES: Akçay Mahallesi 108.Sokak No:2/F Edremit/BALIKESİR