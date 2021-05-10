Rüzgar Şef'ten Lohuk Tarifi

Malzemeler

150 gr badem içi

750 gr dana eti

1.5 çay bardağı su

2 soğan

5 diş sarımsak

1 çay bardağı sade yağ

2 parça sakız

Tuz

2 tatlı kaşığı tarçın

40 gr akide şekeri

Yapılışı

Bademleri kabukları yumuşayana kadar sıcak suda bekletin.

Kabuklarını soyup yağsız tavada rengi hafif sararıncaya kadar kavurun.

Etleri küçük küp şeklinde doğrayıp bir tencereye alın.

Üzerine suyu ilave edip etler suyu çekene kadar pişirin.

Rendelediğiniz soğan ve sarımsakları sade yağ ile soteleyin.

Üzerine pişen etler ile harmanlayın, dövülmüş sakızı ve tuzunu ekleyip 2 dakika kavurun. Tarçın ve kavrulmuş bademleri ekleyip karıştırın. En son akide şekerleri ile bir iki tur çevirerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun…