Rüzgar Şef'ten Lohuk Tarifi
Lohuk, macun kıvamında ikram edilen şekerli, sakızlı bir yemektir. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi gün yüzüne çıkarmak istedim. Bu tarif Osmanlı dönemine ait lezzetlerimizden bir tanesidir ve bir toplumun mutfağı, tarihinin her yönünü yansıtır. Çünkü toplumun kültürü, inançları, ekonomisi ve siyaseti mutfağında izler bırakır. Başka toplumlarla yaptığı temas ve alışverişler de mutfak kültürünü etkiler. Türkler Orta Asya’dan batıya ilerlerken ilişki içinde oldukları halkların yemek kültürlerinden etkilenmişlerdir ve onların yemek kültürlerini de etkilemişlerdir. Bu karşılıklı etkileşim Anadolu’ya yerleştikten sonra Selçuklu ve Beylikler dönemleriyle Osmanlı Devleti zamanında da devam etmiştir. Hazırsanız, tarihimizi yansıtan özel Lohuk tarifine geçiyoruz. İşte detaylar…
Malzemeler
150 gr badem içi
750 gr dana eti
1.5 çay bardağı su
2 soğan
5 diş sarımsak
1 çay bardağı sade yağ
2 parça sakız
Tuz
2 tatlı kaşığı tarçın
40 gr akide şekeri
Yapılışı
Bademleri kabukları yumuşayana kadar sıcak suda bekletin.
Kabuklarını soyup yağsız tavada rengi hafif sararıncaya kadar kavurun.
Etleri küçük küp şeklinde doğrayıp bir tencereye alın.
Üzerine suyu ilave edip etler suyu çekene kadar pişirin.
Rendelediğiniz soğan ve sarımsakları sade yağ ile soteleyin.
Üzerine pişen etler ile harmanlayın, dövülmüş sakızı ve tuzunu ekleyip 2 dakika kavurun. Tarçın ve kavrulmuş bademleri ekleyip karıştırın. En son akide şekerleri ile bir iki tur çevirerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun…