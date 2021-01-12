Yeni yılda sağlıklı tariflere dönüş başlasın!

Yeni yılın gelişiyle sağlıklı tariflere dönüş yapmanın bence en güzel zamanı. Bol bol yedik içtik, beki biraz da hareketsiz kaldık, tam da bu yüzden lezzetten ödün vermeden, içeriği sağlıklı, kalorisi düşük harika bir tarif ile karşınızdayım!

🎈Tarif: Hindistan Cevizli Lokmalar

◾Kategori: Glutensiz

🔸Öğün: Sağlıklı tatlı/Atıştırmalık

👩🏼‍🍳Zorluk derecesi: Kolay

🍴Servis: 10 adet

🏃🏻‍♀Enerji: Her bir tanesi 55 kalori

👩🏼‍🍳Servis önerisi: Kahve yanına 2 adet

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

3 yemek kaşığı dolusu labne

2 yemek kaşığı bal

10 adet çiğ fındık

Hazırlanışı:

Fındık hariç tüm malzemeleri karıştır ve ellerinle yoğur.

10 eşit yuvarlak haline getir ve her birinin için bir adet fındık yerleştir.

1-2 saat buzlukta beklet, çıkar ve afiyetle ye!

Dolapta 2-3 gün muhafaza edebilirsin.

Kahve yanında harika oluyor :)

Instagram: @emineuluchay