Hazır mevsimi gelmişken bebeğiniz için salça yapmaya ne dersiniz?

Kapya biberi minik minik doğrayıp tek kullanımlık kilitli poşetler de buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

Bebeğinizin çorbalarına, yemeklerine katıp lezzetlendirebilirsiniz.

6.aydan itibaren kapya biberden bebeklerimizin yemeklerine katacağımız salçayı da kolaylıkla yapabiliriz.

Gelelim tarife…

3 adet kapya biberi eşit parçalara bölüp buharda pişirelim.

Daha sonra blender’dan geçirip temiz bir kavanoza koyup 15 gün boyunca dolapta muhafaza edip kullanabiliriz.

Dilerseniz fazla yapıp vakumlama yöntemi ile uzun süre de muhafaza edebiliriz.

Ama az az yapıp taze taze bebeklere sunmak en iyi yöntem çünkü mideleri çok hassas.

Instagram: @bebekkoala