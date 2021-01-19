Sofralarda Asya rüzgarı: Çin usulü tatlı-ekşi tavuk

Uzak Doğu mutfağının yeri ayrıdır. Özellikle 4 tadın (ekşi, tatlı, tuzlu, acı) uyumlu bir biçimde bir arada bulunması, Çin yemeklerini yapılması en zor ama bir o kadar da lezzetli yapar.

Bu mutfağın yemeğini yaparken sık sık tadına bakın, özellikle sosların. Damak zevkinize göre bu bahsettiğim 4 tadı ayarlayın.

Malzemeler:

Sos için:

1 yemek kaşığı nişasta

2/3 su bardağı (160 mililitre) ananas suyu veya su

1/3 su bardağı (80 mililitre) pirinç sirkesi

2 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı soya sosu

Yarım lime'ın suyu (yoksa limon)

2 diş sarımsak

2 parmak boyunda zencefil

Tavuk için :

700 gram tavuk göğsü (3-4 göğüs)

1/3 su bardağı (40 gram) mısır nişastası

1/4 su bardağı un (35 gram)

2 adet yumurta

Ayrıca:

3-4 adet yeşil biber

Yarım adet soğan

3 halka dilim ananas

Nasıl yapılır?

Sarımsak ve zencefili çok ufak doğrayın. Karışımın yarısını ayırın sotelerken kullanacağız.

Sıvı malzemeler ile nişastayı karıştırın. Tüm malzemeler ile birleştirin.

Tavukları kuşbaşı doğrayın biraz tuz ve karabiber serpin.

Un ve nişastayı karıştırın.

Yumurtaları hafif çırpın.

Nişasta un karışımına tavukları bulayın. Ben iyice içinde bulayıp süzgece alıyorum fazlasından kurtulmak için.

Düz bir tabağa bulanmış tavukları alın.

Ayçiçeği yağını kızdırın. (Ben yayvan tencerenin üçte birini yağ ile dolduruyorum.)

Nişastalı tavukları yumurtaya bulayıp yağda kızartın.

Kızaran tavukları kağıt havlu üzerine alın.

Wok tavanızda biraz zeytinyağında ayırdığınız zencefil ve sarımsağı 1 dakika soteleyin.

Kalın kare şeklinde doğranmış soğan ve sonra biberi çok az soteleyin. Sebzeler çok diri kalmalı.

6'ya doğranmış ananas halkalarını ilave edin.

1 dakika daha soteledikten sonra ilk başta yaptığımız sosu ekleyin.

1 dakika yüksek ateşte kaynatın. Çok katı olursa su ile açın.

Tavukları sosun içine alın ve 2 dakika kadar içinde pişirin. Kapağını kapatmayın.

Taze soğan ve susam ile servis yapın. Afiyet olsun...