Portakallı Şam Kurabiyesi Tarifi
Portakallı Şam kurabiyesi ya da anne/anneanne kurabiyesi.. Bu tarifi sosyal medyamda paylaştığımda onlarca nostaljik mesaj aldım. Ben küçükken anneannem yapardı, babamın teyzesine her gittiğimde bu kurabiyelerden yapardı gibi onlarca benzer mesaj.. Eski tariflere önem vermemin en büyük sebeplerinden biri bu işte. Bir tat bir koku sizi hemen geçmişteki anılarınıza götürüyor, çok büyülü değil mi ? Kurabiyemiz aslında kek-kurabiye arasında bir yerde. Bir kurabiyeye göre normalden fazlaca büyük ve içi yumuşacık.. Malzemeleri hazırladıysanız eğer şimdi çocukluğumuza döneceğiz.
ŞAM KURABİYESİ MALZEMELERİ
6 adet büyük kurabiye için;
- 250 gr un (2 su bardağı + 2 yemek kaşığı)
- 1 adet yumurta
- 100 gr toz şeker (5 yemek kaşığı)
- 100 ml zeytinyağı (1/2 su bardağı)
- 100 gr yoğurt (2 dolu yemek kaşığı)
- 2 gr kabartma tozu (1 çay kaşığı)
- 3 gr karbonat (1 çay kaşığı)
- 1 çimdik tuz
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
Üzeri için:
- Toz şeker
YAPILIŞI
Fırınızı alt üst ayarlı 175 derece de ısıtınız.
Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayıp eleyin.
Yumurta ve toz şekeri bembeyaz olana kadar 2-3 dakika çırpın.
Zeytinyağı, yoğurt ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karışana kadar çırpın.
Kuru malzemeleri ekleyip elinizle yoğurun.
Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak.
Hamura kolayca şekil verebilmek için elinizi zeytinyağı ile yağlayıp hamuru 6 eşit parçaya bölüp yuvarlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluk olacak şekilde dizin.
Üzerlerine toz şeker serpin.
Önceden alt üst ayarda 175 derece de ısıttığınız fırında ilk 20 dakika orta rafta, son 5 dakika turbo ayarda üst rafta kızarana kadar pişirin.