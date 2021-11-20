Kastamonu top helvası
Annemin yaptığı onlarca güzel lezzetten sadece biri: Top helvası! Gün geçtikçe eski tarifleri birer birer unutuyoruz. Bunları sürdürebilmek bir ülkenin tarihi için ne kadar önemli.. Bir şef olarak fırsat buldukça eskiye dair ne varsa mutfağımda pişirmeye özen gösteriyorum. Bu tarif ben çocukken annemin yaptığı ve çok sevdiği top helva. İçerisinde şeker yerine pekmez, un yerine mısır unu var. Hala dün gibi aklımda annemin kavrulmuş mısır ununu pekmezli su ile hızlıca bir araya getirip, sıcakken toplar yapması...
Sizlerinde aile büyüklerinden kalan geleneksel tarifleriniz varsa sosyal medya üzerinden benimle paylaşırsanız mutfağımda denemeyi çok isterim..
MALZEME
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı üzüm pekmezi
½ su bardağı su
½ su bardağı iri dövülmüş ceviz ya da fındık
YAPILIŞI
Su ve pekmezi karıştırın.
Mısır ununu hafifçe renk alana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Mısır unu kavrulmaya başlayınca içerisine cevizleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
Hazırladığınız pekmez ve su karışımını ekleyip hızlıca karıştırın.
Mısır ununuza bağlı olarak pekmezli suyu çekme oranı değişiklik gösterebilir, bu aşamada kontrollü ekleyin.
Bir araya gelen helvayı mandalina büyüklüğünde toplar haline getirip servis edebilirsiniz.
Şimdiden ellerinize sağlık..