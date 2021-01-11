Kalkın! Sakatatın başkenti Manisa’ya gidiyoruz…

Bunların yanında oldukça başarılı olduğu bir alan var ki, kısacık ziyaretimde bunu gözlemleyebilme fırsatı buldum. Deyim yerindeyse “sakatatın başkenti” diyebileceğimiz Manisa’da, özellikle Akhisar ilçesinde fazlasıyla sakatat ve harika sokak lezzetlerini bir arada bulabilirsiniz.

Şen Kardeşler Pideli Paça

Manisa gezimde ilk durağım Şen Kardeşler Pideli (Doğrama) Paça oldu. Bakır kazanlarda, 24 saat pişirilen paça çorbası, dana kelle ve beyin ile birleştirilip bu şekilde servis ediliyor. Hem kokusundan hem de damağınızda bıraktığı lezzetten, gerçekten özenle hazırlanmış bir paça çorbası içtiğinizi anlıyorsunuz.

Yıldız Katmer

İlk başta şunu söylemeliyim ki, daha içeriye adım atarken sizi etkileyen bir tecrübe ile karşılaşıyorsunuz. Akhisar merkezde bulunan Yıldız Katmer, dört kuşaktır varlığını sürdüren bir işletme. Kasada duran, katmeri hazırlayan ve müşterilerle ilgilenen beyefendilerin hepsi yıllanmış tecrübelerini yaptıkları işe yansıtmayı başarmış. 1935 yılından bu yana faaliyette bulunan Yıldız Katmer’de, elde, incecik açılan ve saç tavaya serilen hamurun içine yumurta, maydanoz ve Ödemiş tulumu eklenerek katmeriniz hazırlanıyor. Daha sonra tereyağında dış yüzeyi kızartılarak servis ediliyor. Kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerden biri olduğunu söyleyebilirim.

Piramit Dondurma

Piramit Dondurma’nın işletmecisi Macit Abi astsubaylıktan emekli olduktan sonra 1994 yılında burayı açmış. Hep derler ya mesleği asker olanlar, o düzeni yaşamlarının her alanında uygular diye. İçeriye girince tam olarak bu hissi yaşıyorsunuz işte. Verdiği hizmeti kusursuz bir şekilde yapmaya çalışan bir esnaf görüyorsunuz karşınızda. Dondurmalarına gelince çok ama çok lezzetli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim favorim tahinli, fıstıklı ve vişneli çeşitler oldu.

Saray Kokoreç

1978 yılından beri kokoreç yapıp satan Soner Usta, 8 yıl önce Saray Kokoreç’i açmaya karar vermiş. Kuzu kokoreçin standart yöntemlerle pişirildiği işletmede, dana kokoreç fırında, 3 saat boyunca kendi suyu ve yağı ile pişiriliyor. En çok tavsiye edilen mekanların başında gelen Saray Kokoreç’in işletmecisinin İzmir’in meşhur kokoreççisi Asım’ın kardeşi olduğu bilgisini vermeden geçmeyeyim.

Can Köfte

40 yıldır aynı dükkanda köfte yapan Ali Osman Garipcan Bey, dana kıyma, soğan ve tuz kullanarak yaptığı köfteleri tereyağında ısıtılmış ekmek içinde servis ediyor. Salça sos ile birlikte hazırlanan köftelerin suyunu muhafaza etmesi beni cezbeden önemli bir ayrıntı oldu. Üzerine tahinli Kemalpaşa tatlısı yemeyi unutmayınız.

Ziyafet Kuzu Çevirme

Akhisar’da gezeceğim yerler tam bitti derken, İstanbul’a dönüş yolunda bulunan Ziyafet Kuzu Çevirme’ye uğramadan geçmek olmazdı. 2012 yılında açılan mekanı Şaban Taşkıran ve 3 oğlu işletiyor. Fakat sadece 8 yıl içinde şube sayısını 3’e, çalışan sayısını 150’ye çıkarmayı başarmışlar. Bu kadar kısa süre içinde işlerini azımsanmayacak ölçüde büyütmeleri, elbette ki sundukları hizmetin çok iyi olmasından kaynaklanıyor. Ziyafet Kuzu Çevirme’de; kuzu çorba, kuzu çevirme, Akhisar köfte, kokoreç ve daha birçok lezzete ulaşabilirsiniz. Yemeklerin dışında bol cevizli baklavalarının da çok iyi olduğunu belirtmeliyim.

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