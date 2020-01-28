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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Rezenenin hamur işleriyle müthiş uyumu: Hatay külçe böreği

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Rezenenin hamur işleriyle müthiş uyumu: Hatay külçe böreği

Hatay civarında ‘şumra’ olarak bilinen rezenenin kattığı lezzetle damaklarda çok hoş bir tat bırakan külçe böreği, kahvaltı ya da ara öğünlerde tüketilebiliyor. İşte Hatay bölgesinin sevilen tatlarından külçe böreğinin tarifi…

Malzemeler:

1 kilogram un
1 adet küçük yaş veya kuru maya (küçük paketin yarısı)
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım su bardağı rezene
Yarım çay bardağı çörek otu
Yarım çay bardağı susam
250 gram tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yapılışı:

Öncelikle rezene tavada kuru bir şekilde hafifçe kavrularak az iri olacak şekilde robotta çekilir.

1 küçük paket maya ılık su ve şeker eritilir. Çekilen rezene, az miktarda çörek otu ve susamla birlikte unun ortası açılarak ilave edilir.

Unun üzerine tuz atılır ve yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulmaya başlanır.

Hamur yumuşak bir kıvama geldikten sonra mayalanması için dinlenmeye bırakılır.

Tercihe göre zeytinyağı-tereyağı veya sıvı yağ-margarin karışımı eritilir.

Mayalanan hamurdan cevizden az büyükçe bezeler alınır.

Hamur açılma aşamasında bol yağ eklenmeli ve oval biçimde ince bir şekilde açılmalıdır.

Açılan hamur, gül böreği gibi kıvrılıp üstüne biraz susam ve biraz çörek otu serpilir.

Yağlı elle böreğin üstüne bastırılıp önceden ısıtılmış fırında 170 derecede pişirilir.

Afiyet olsun.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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