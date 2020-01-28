Rezenenin hamur işleriyle müthiş uyumu: Hatay külçe böreği

Malzemeler:

1 kilogram un

1 adet küçük yaş veya kuru maya (küçük paketin yarısı)

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı rezene

Yarım çay bardağı çörek otu

Yarım çay bardağı susam

250 gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yapılışı:



Öncelikle rezene tavada kuru bir şekilde hafifçe kavrularak az iri olacak şekilde robotta çekilir.

1 küçük paket maya ılık su ve şeker eritilir. Çekilen rezene, az miktarda çörek otu ve susamla birlikte unun ortası açılarak ilave edilir.

Unun üzerine tuz atılır ve yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulmaya başlanır.



Hamur yumuşak bir kıvama geldikten sonra mayalanması için dinlenmeye bırakılır.

Tercihe göre zeytinyağı-tereyağı veya sıvı yağ-margarin karışımı eritilir.



Mayalanan hamurdan cevizden az büyükçe bezeler alınır.

Hamur açılma aşamasında bol yağ eklenmeli ve oval biçimde ince bir şekilde açılmalıdır.

Açılan hamur, gül böreği gibi kıvrılıp üstüne biraz susam ve biraz çörek otu serpilir.



Yağlı elle böreğin üstüne bastırılıp önceden ısıtılmış fırında 170 derecede pişirilir.

Afiyet olsun.

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