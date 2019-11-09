Herkesin konuştuğu cheesecake'in en leziz tarifi

Henüz tatmayanlar için, lezzetini merak edenler için şunu söyleyebilirim, tadı kremalı bir kazandibiye benziyor. Sanırım bu benzerlik sayesinde ülkemizde bu kadar çok tutuldu.

Kısaca tarihçesine de bakalım sonra tarife geçelim.

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Bu cheesecake İspanya’nın özerk Bask bölgesinde bulunan San Sebastian kentinden çıkmış.

İlk yapıldığı yer o kentte bulunan La Vina Pastanesi’dir. Dolayısıyla, orijinal tarifi sadece oraya aittir. Tatlı o kadar beğenilir ki tüm dünyadaki restoran ve kafeler de bu lezzeti menülerine koymaya başlar.

Diğer isimleri burnt (yanık) cheesecake ve Basque (Bask) cheesecake’tir.

Malzemeler:

400 mililitre krema

800 gram tuzsuz yağlı taze sürme peynir

200 gram kaymak

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

3/4 su bardağı beyaz şeker

1/4 su bardağı esmer şeker

1 paket vanilin

Yapılışı:

Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

Yumurtaları şeker ve vanilin ile ayrı yerde çırpın.

Kremayı un ile başka kapta karıştırın.

Peyniri mikser ile çırpın. Çırpma işlemlerini sadece karışması için yapıyoruz. Fazla çırparsanız cheesecake söner.

Kaymağın üstünü alıp ilave edin.

Krema-un karışımını peynire ekleyin.

Yumurtalı karışımı da ilave edin.

22 santimetre kelepçeli kalıba 2 adet yağlı kağıdı çapraz şekilde yerleştirin (Kağıtların boyu kalıptan büyük olmalı).

Karışımı içine dökün. Kağıdın kenarlarını kesin ki yanmasın.

230 derecede ısıtılmış fanlı fırında 20 dakika pişirin. Ardından ısıyı 200 dereceye düşürüp 10 dakika daha pişirin.

Cheesecake hazır olduğunda jöle gibi sallanmalı 25’inci dakikada kontrol edin. 30 dakika ideal süresidir.

Tamamen soğuduğunda vaktiniz varsa bir gece yoksa 7-8 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...

Tarifin videosunu da buradan izleyebilirsiniz.

Instagram: @deryajerdev