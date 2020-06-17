Yumurta alırken üzerindeki numaralara dikkat! Kod olarak 3 yazıyorsa...
Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizin için derledik. Şimdiden kolay gelsin…
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1
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Yumurta hepimizin evlerindeki en temel gıda maddelerinden biri. En sağlıklı proteinlerin başında gelmesinin yanı sıra çok da doyurucu.
2
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Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizin için derledik. Şimdiden kolay gelsin…
3
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Yumurta buzdolabında saklanmalıdır. Birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce dışı kirli olduğu için yıkıyor ama bu çok büyük bir hata. Yıkadığınız takdirde yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden içeri girer. Faydadan çok zararı vardır yani…
4
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Yumurtanın tazeliğini test etmenin en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta taze, suyun üzerinde yüzen yumurta ise bayattır.
5
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Yumurtayı kırdığınızda ufak kabuk parçaları da içine kaçtıysa hiç üzülmeyin. Yumurtanın kabuğunu kaşık gibi kullanarak büyük parçaları toplayabilirsiniz. Ancak yumurtanın dışı kirliyse ve içiyle temas etmesini istemiyorsanız parmağınızı ıslatıp ucuyla yumurta kabuklarını toparlayabilirsiniz.
6
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Haşlanmış yumurtayı kolayı soymanın yollarından biri haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemektir. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.
7
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Tencerede haşlayacaksanız 4-5 taneden fazla yumurtayı aynı yere koymaktan kaçının. Eğer daha fazla sayıda yumurta haşlamak istiyorsanız fırından faydalanın. Yumurtaları ıslak bir havlunun üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. Düşük sıcaklıkta yarım saat pişirdiğiniz yumurtalarınız tam kıvamında olacak.
8
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Haşlanmış yumurtayı soymak için su dolu bir kavanoza koyup çalkalamanız yeterlidir. Birkaç dakika içinde yumurta kavanozdan fincandan ayrılmış halde çıkar.
9
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Yumurtanın kokusu birçok kişinin şikayet ettiği noktalardan. Sıcak yumurtanın kokusunu artırır. Doğrudan sıcak suda haşlamak yerine soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıttığınız yumurta daha az kokar. Aynı şekilde bulaşıklara sinmiş yumurta kokusunu da soğukla yıkayarak çıkarabilirsiniz. Limon ve sirke de hem bulaşıklarınıza hem de bulaşık makinenize sinmiş yumurta kokusunu ortadan kaldırmakta çok işe yarar.
10
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Yumurtalarınızı pişirirken fazla bulaşık çıkmasın istiyorsanız mutfak poşetlerinden faydalanın. Yumurtayı poşete kırıp poşe yumurta için olduğu gibi bırakın ya da diğer malzemelerle karıştırın ve bir omlet harcı hazırlayın. Ağzını bağladığınız poşeti sıcak suya batırdığınızda yumurtanız kolayca pişecek bulaşıkla uğraşmanıza gerek kalmayacak.
11
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Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir pet şişeden yardım alabilirsiniz. Şişenin ağzıyla yumurtanın sarısını vakumlayarak kolayca başka bir kaba aktarabilirsiniz.
12
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Yumurta tam bir protein zengini... 100 gram haşlanmış yumurtada tam 13 gram protein bulunuyor. Yumurta ayrıca A ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından da önemli bir gıda.
13
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Yumurta aynı zamanda önemli bir selenyum kaynağı, hatta piyasada selenyum açısından zenginleştirilmiş yumurtalar da bulmak mümkün. Haşlanmış yumurtanın 1 tanesi 20 mikrogram selenyum içeriyor ama haşlanmış yumurta sevmiyorsanız üzülmeyin. Başka şekilde pişmiş yumurtalar da deneyebilirsiniz.
14
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Rafadan yumurta 3, katı yumurta ise 15 dakika haşlanır. Ancak bu süreyi uzatırsanız yumurtanız yeşermeye başlar. Bu da vitamin ve minerallerini kaybettiği anlamına gelir.
15
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Mükemmel bir sahanda yumurta için önce tavayı ısıtın. Ardından tavaya biraz sıvı yağ ekleyip kızdırın ve yumurtayı kırın. Beyazı henüz pişmemişken karabiber ve tuz ekleyip 2 dakika boyunca dokunmadan pişmesini bekleyin. Kenarları kızarmaya başladığında servise hazırdır. Bir spatulayla tavadan alıp tabağa koyabilirsiniz.
16
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Mükemmel bir çırpılmış yumurta için bir nem kaynağına ihtiyacınız var. Bu süt ya da krema olabilir. Ayrıca yumurtanızı iyice sertleşene kadar pişirmeyin. Pişmeye çok az kala ocaktan alın. Çünkü yumurta kendi sıcağıyla bir süre daha pişmeye devam edecektir.
17
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Mükemmel bir omlet için öncelikle içine eklediğiniz diğer malzemeleri pişirip yumurtayı sonradan ekleyin. Böylece omletinizin sulanmasını ve kıvamını kaybetmesini önlemiş olursunuz.
18
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Yumurtanızın nereden geldiğine önem veriyorsanız, üzerinde basılmış olan kod numaralarının anlamını bilmelisiniz. Kod 0 ile başlıyorsa organik, 1 ile başlıyorsa free range yani serbest dolaşan, 2 ile başlıyorsa kümeste kafessiz yetiştirilen, 3 ile başlıyorsa kümeste kafeste yetiştirilen tavuk anlamına gelir.