Yılda sadece 1 ay yapılıyor! 1800'lerden beri devam eden bir gelenek

1800'lü yıllarda Hasan Basri Hazretleri tarafından keşfedilen tatlının sadece ramazan ayında oğulları nişanlı olan aileler tarafından hazırlanıp kız tarafına ikram edildiğini anlatan Uğur, “1800’lü yıllarda Hasan Basri Hazretleri tarafından keşfedilen tatlımız bugünlere kadar, 2020 yılına kadar devam etmekte. Bu tatlıyı 49 yıldır yapıyorum. Her ramazanda 30 gün boyunca Gördes halkına ikram etmekteyiz. Kayınvalidemden öğrendim. Onun ilk geliniyim ve ondan el aldım. Bugüne kadar da devam ediyorum” dedi.