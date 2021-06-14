Yaza Uygun Smoothie Önerileri

Çilek, yoğurt, bir miktar yulaf. İster öncesinde çilekleri ezin ve shakede karıştırın, isterseniz hepsini blenderdan geçirin. İşte bu kadar basit ve serin!Güne hem zinde hem de doyurucu bir öğünle başlamak istiyorsanız muz, yulaf ve fıstık ezmesi üçlüsünü deneyebilirsiniz. Bu malzemeleri biraz süt ile birleştirip karıştırın.‘’Yeşil yeşil olsun.’’ diyenlere; hem metabolizma hızlandıran hem de sağlık fışkıran smoothie için; ekşi yeşil elma, maydanoz, dereotu, yarım kivi ve yarım bardak su yeterli olacaktır.‘’Daha fresh bir lezzet arıyordum.’’ diyorsanız 1 portakal, yarım havuç, yarım bardak süt ve 1 elma ile de vitamin bombası bir kahvaltı hazır bile.