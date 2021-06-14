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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 15:32 | 

Yaza Uygun Smoothie Önerileri

Yaz sıcaklarına uygun içecekler hazırlamak isteyenler! İşte sizler için birbirinden leziz smoothie önerilerimiz.

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1Çilekli smoothie

Çilekli smoothie

Çilek, yoğurt, bir miktar yulaf. İster öncesinde çilekleri ezin ve shakede karıştırın, isterseniz hepsini blenderdan geçirin. İşte bu kadar basit ve serin!

2Muzlu smoothie

Muzlu smoothie

Güne hem zinde hem de doyurucu bir öğünle başlamak istiyorsanız muz, yulaf ve fıstık ezmesi üçlüsünü deneyebilirsiniz. Bu malzemeleri biraz süt ile birleştirip karıştırın.

3Elmalı smoothie

Elmalı smoothie

‘’Yeşil yeşil olsun.’’ diyenlere; hem metabolizma hızlandıran hem de sağlık fışkıran smoothie için; ekşi yeşil elma, maydanoz, dereotu, yarım kivi ve yarım bardak su yeterli olacaktır.

4Portakallı smoothie

Portakallı smoothie

‘’Daha fresh bir lezzet arıyordum.’’ diyorsanız 1 portakal, yarım havuç, yarım bardak süt ve 1 elma ile de vitamin bombası bir kahvaltı hazır bile.

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