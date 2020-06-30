Ustalara saygı diye başladı geleneğe dönüştü! Çatalla yendiğinde lezzeti değişiyor

Göçenoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir restorandan sadece ev ve iş yerlerine paket servisi yaptıklarını, normalleşme süreciyle birlikte kebabı özleyen müşterilerin restorana akın etmeye başladığına dikkati çekti. Türkiye'nin salgın dönemini iyi yönettiğini ve işletme olarak bu dönemde çok iyi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Göçenoğlu, şunları söyledi: "Hijyen noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. Girişte dezenfektanımız var, bütün çalışanlarımız maske ve eldivenli olarak hizmet vermekteler. Dükkanımıza gelen kişileri sosyal mesafeye uygun şekilde oturtuyoruz. Evde çocuklarımızın ve kendimizin sağlığını nasıl düşünüyorsak mutfakta da aynı özveriyle çalışıyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize hemen maske veriyoruz. Bu bizim için bir başlangıç oldu. Bu hassasiyeti koronavirüs geçmiş olsa bile aynı şeklinde devam ettirmeyi düşünüyoruz çünkü her şeyin başı insan sağlığıdır, insan sağlığına çok önem veriyoruz. Diğer ülkeler arasında en güvenilir ülke Türkiye'dir. Ülkemiz güvenilir, bölgeye turistleri bekliyoruz." Müşterilerden Mustafa Çelti ise kebabı çok sevdiğini, haftada en az 2 kez Denizli kebabı tüketmeye çalıştığını anlatarak, "Meşhur Denizli kebabı elle yendiği için zaten çatal bıçak kullanmıyoruz." dedi.