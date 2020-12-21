Türklerin Orta Asya'daki göçebe hayatından günümüze miras bir lezzet: Sasiço

Sasiço yemeğinin, Orta Asya Türk devletlerinin beş bin yıl önce yaptıkları bir yemek olduğunu belirten Erkan, "Orta Asya Türk devletleri, göçebe hayatı yaşadıkları zamanlarda, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlardı. Hayvanlardan elde ettikleri etleri, daha uzun günlere, aylara saklamak amacıyla kuzunun bağırsağına doldurarak yaptıkları bir lezzetti" dedi.