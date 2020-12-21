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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:27 | 

Türklerin Orta Asya'daki göçebe hayatından günümüze miras bir lezzet: Sasiço

Hatay'ın unutulan lezzeti sasiço, şeflerin ellerinde yeniden topluma tanıtılıyor.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na layık gören Hatay'ın unutulan lezzeti sasiço, şeflerin ellerinde yeniden topluma tanıtılıyor.

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Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra, yeni tatların keşfedildiği Hatay'da, geçmişte yapılan ama unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin topluma yeniden kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

3BEŞ BİN YIL ÖNCESİNE DAYANAN LEZZET: SASİÇO
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BEŞ BİN YIL ÖNCESİNE DAYANAN LEZZET: SASİÇO

Gastronomi alanında birçok projeye imza attıklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, nenesinden öğrendiği sasiço yemeğinin, yüz yıllardır Hatay'da yapılan lezzet olduğunu dile getirdi.

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Sasiço yemeğinin, Orta Asya Türk devletlerinin beş bin yıl önce yaptıkları bir yemek olduğunu belirten Erkan, "Orta Asya Türk devletleri, göçebe hayatı yaşadıkları zamanlarda, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlardı. Hayvanlardan elde ettikleri etleri, daha uzun günlere, aylara saklamak amacıyla kuzunun bağırsağına doldurarak yaptıkları bir lezzetti" dedi.

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Erkan, "At üzerinde bir yerden bir yere giderken acıktıklarında, doğadan hemen bir çöp şiş kopartıp, kuzu bağırsakları altışar santim şeklinde keserek, ateş üzerinde pişirip yedikleri bir lezzettir. Hatay'da da bu lezzet yüz yıllar önce yapılırdı" diye konuştu.

6HEM ŞİŞTE HEM TAVADA YAPILABİLİYOR
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HEM ŞİŞTE HEM TAVADA YAPILABİLİYOR

Sasiço yemeğinin yapılışını anlatan gastronomi şefi Erkan, "Sasiço yemeği, kuzu kıyması, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, yenibahar ve sarımsaktan oluşmaktadır. Bunların hepsini yoğurduktan sonra, kuzu bağırsaklarının içine dolduruyoruz, daha sonra kuzu bağırsağını altışar santim aralıklarla bağlıyoruz. Son olarak, çöp şiş olarak mangalda pişirilebilen sasiço yemeği, tavada kızartılarak da yapılabilir" ifadelerine yer verdi.

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Antakya sosisi olarak da adlandırılan, unutulmaya yüz tutmuş sasiço yemeğini yeniden topluma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkan, gastronomi kenti Hatay'ın tüm lezzetlerini geçmişten geleceğe aktarma çabasında olduklarını söyledi.

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