İnsanlar neden gerçek kimliğini gizler?

1- Beş yıldır beraber olduğum erkek arkadaşımla evlendim ve evlendikten kısa bir süre sonra inanılmaz değişti, hiç bu kadar agresif, hırçın olduğunu görmemiştim, şiddet eğilimleri de var, ben beş senede hiç mi tanıyamadım, sizce nerede hata yaptım?

İnsanlar, her zaman bizler de dahil olmak üzere bir ‘persona’ takar, yani bir oyuncu maskesi takarız, bu, okulda başka, ailemiz içinde başka ve kişinin özel ilişkisinde başka olabilir. Aile içinde çok sakin, okulda sakin, flörtün ilk yıllarında sakin ve hatta sonrasında bile sakin ama kesin elde ettikten ve seni uzantısı yaptıktan sonra, kendine mecbur bıraktıktan sonra çok başka olabilir. Bu sağlıklı bir çerçevede ise sorun yok ama çok uçlarda ise bir tuzak var demektir. Ne yazık ki kişilik bozukluklarında, narsisizmde kişi kendini çok iyi saklayabiliyor. Kendini suçlamayı bırak lütfen, kendini suçlayarak ve ‘Bu neden benim başıma geldi?’ sorusundan çıkmanı, ‘Buradan nasıl çıkarım?’ sorusuna odaklanmanı rica ediyorum, içsel gücünü tekrar yakala ve danışmanlık alarak, olabiliyorsa evliliği kurtarmalı değilse kendini, ruhunu koruyarak acil bir çözüm yolu bulmanızı tavsiye ederim. Bir çözüm yolu bulamazsan daha kötü olur, daha iyi olmaz bu kesin.

2- Ailem çok muhafazakâr ve ben onlardan çok daha modern bir bakış açısına sahibim. Giyimim ve tarzım yüzünden çok sorun yaşıyorum, onlardanmış gibi davranmak zoruma gidiyor, onlar sıktıkça daha asileşiyorum, nasıl bir çözüm yolu bulabilirim?

En başta şunu söylemeliyim; zaten onlardansın… Sen ailenin bir parçasısın ne kadar farklı bakış açılarına sahip olsanız da onlar senin ailen ve ilelebet onların bir parçası olacaksın, bunu hayata gelirken sen seçtin. Asi olmanın kimseye faydası olmaz, savaşarak elde etmek yerine, politiklikle, saygı çerçevesinde bir ahenk yaratmalı, orta yolu bulmalısın. Orta yolu bulduğunuzda hepiniz huzura ereceksiniz, senin seçimlerin de onlara saçma ve garip geliyor olabilir. Hayatta kaç kişi var ise işte o kadar farklı bakış açısı var. Bizler gerektiğinde personalar takarız, orta yolu bulurken onların tuşuna basacak, inadına kızdıracak şeylerden kaçınmak bu personayı takınmak büyük ve güçlü bir adım olacaktır. Saygın davran ki onlar da bilmiyorlarsa bunu senden öğrensinler.

3- İnsanlar her yerde farklı davranıyorlar ve bu beni çok kızdırıyor. Ben her yerde olduğum gibiyim, kimseye göre davranamam bu konuda hep sorun yaşadım. Neden her girdiğim ortamda bu suç oluyor?

Sağlıklı bir persona yani oyuncu maskesi takmak bir sorun değildir. Her yerde kafamıza göre davranamayız. Bir protokolde evdeki gibi ya da arkadaşlarımızla olan davranışlarımızı sergileyemeyiz. Farklı personaların olmalı. Ben burada danışman personası ile yazıyorum, evde anne personası ile davranıyor, çocuklarımı terapiye almıyorum, annelik yapıyorum, arkadaşlarımın derdini dinliyor, destekliyor ama talep etmeden seansa almıyorum çünkü orada arkadaş personası ile bulunuyorum. Her arkadaşlığında da aynı personayı kullanmadığın gibi… Esnek ve aynı zamanda yerine göre davranmalısın, her yerde olduğumuz her halimiz gibi olamayız, olmamalıyız. Bu belli çerçevede ise sağlıklıdır, tabii ki karakterini ve çizgini korumalısın. Bu seni saygın yapacaktır. Farklılık güzeldir, kendinden ödün vermeni elbette ki istemem. Bir denge ve ahenk yaratırsan harika olur.

4- Eşim ile aynı iş yerinde çalışıyorum ve benim müdürüm, o kadar zorlanıyorum ki yıllardır çok sevdiğim işimden ayrılma noktasına geldim, evde bana emirler yağdırıyor ve yapmam gerekenler konusunda direktifler verip, sonuçlarını kontrol ediyor. Anlayacağınız sürekli bir performans değerlendirmesi yapıyor. Kararsızım ya evliliğimi ya işimi seçmek zorundayım, ne tavsiye edersiniz?

Anlaşılan eşiniz evde patron, müdür personası ile bulunuyor. Bu konuda onunla etkili bir iletişim kurmalı ve kendinizi, hislerinizi ifade etmelisiniz. Evde eş personasını kullanmalı, işi eve taşımamalı. İş işte kalır. Evde eş olabilme becerisini geliştirmelisiniz. Bu istenirse yapılabilir. İnsan bazen alışageldiği için davranışlarını fark edemiyor. Şikâyet etmeden sevgiyle kendinizi ifade edebileceğinizden eminim. İletişimle, anlayışla ve bolca istekle çözüme ulaşacaktır.

5- İşim konusunda oldukça tanınan bir bayanım. Bulunduğum pozisyonum gereği her an protokoller içindeyim. Gerçek kimliğimi, neşemi unuttum, eğlenmeyeli yıllar oldu, ben çok neşeli, eğlenceli, mizahı seven bir kişilik olmama rağmen yaşadığım habitatta soldum, eskiyi çok özlüyorum, ciddiyetten duvarlaştığımı hissediyorum, ne yapmalıyım?

Bizler her an bir persona takarız, genelde protokol ilişkileriniz olmuş olabilir ve bu böyle olmak zorunda da olabilir. Bu sizin neşelenemeyeceğiniz, eğlenemeyeceğiniz anlamını taşımaz. Kendinize özünüzü yaşayabileceğiniz ortamlar yaratmalısınız. İçinizden geldiği gibi davranabileceğiniz ortamlar size iyi gelecektir. Bunu dengeyle yapabileceğinizden eminim. Elit, kaliteli, size, konumunuza ve ağırlığınıza yaraşır şekilde neşeli ortamlarda olursunuz. Bilin istedim… Hürriyet okurları için sevgiyle…