Öğrenci evinden lüks mutfaklara… Birbirinden lezzetli makarna çeşitleri
Öğrenci dostu makarna son zamanlarda lük mutfaklarında favori lezzetleri haline geldi. Harika soslarla lezzetlendirerek tek başına doyurucu bir yemek haline getirebileceğiniz makarnanın birbirinden farklı pek çok çeşidi bulunuyor. Masterchef yarışmasında da sık sık önümüze gelen bu çeşitleri gelin birlikte tanıyalım…
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1
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Öncelikle evde nasıl makarna yapabileceğimizi öğrenelim. Hazırlarından çok daha lezzetli makarnalar yapmak için birkaç malzeme yeterli olacaktır. Bunlar; 300 gram un, 3 yumurta, Tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı.
2
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Geniş bir kaba unu eleyin ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın. Ardından unun ortasını açın ve yumurtaları kırın. Zeytinyağını da ekledikten sonra yumurtaları çatal yardımıyla çırpın. Daha sonra kenarlardan unu yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşak ama yapış yapış olmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuz hazır olduktan sonra üzerini streçle örtüp yarım saat dinlendirin.
3
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Eğer makarna makineniz varsa hamurunuzu eşit parçalara bölüp makinenizden ince bir hamur elde edene kadar 5-6 kez geçirerek açın. Makineniz yoksa açabileceğiniz kadar hamur parçası alıp unladığınız yüzeyde merdane yardımıyla açın.Hamur olabildiğince ince olmalı. Çok çabuk kurumaya başlayacağından, hemen kesmeyecekseniz açtığınız hamurların üstünü örtün. Ardından açtığınız hamurdan dilediğiniz kalınlıkta makarnalar kesin.
4
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Daha sonra kestiğiniz makarnaları elinizle dağıtarak unlu yüzeye koyup üstüne yine un serperek 20 dakika kurumaya bırakın. Pişirmek için suyu kaynatın ve kaynayan suya makarnaları atın. Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra makarnanız hazır. En basit haliyle makarna yapmayı öğrendiysek sıra geldi harika çeşitlere…
5
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Spaghetti
Makarna deyince belki de akla gelen ilk çeşidi olan spaghetti, uzun ve ince bir makarna türüdür. Geleneksel İtalyan mutfağının temel gıda maddelerinden biri olan makarna, bu çeşidiyle ülkemizde de çok sık kullanılıyor. Upuzun spaghettinin yemesi de oldukça zevkli. Sade olarak da oldukça lezzetli olan spaghetti, domates gibi farklı soslarla da harika bir lezzet haline geliyor.
6
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Acini de Pepe
Türk mutfağında kuskus makarna olarak bilinen acini de pepe, ufak taneli haliyle çorbaların ve yemeklerin içine de koyuluyor. Bu makarna İtalyan mutfağında doğurganlık sembolü olarak biliniyordu ve bu yüzden düğün çorbasında da kullanılıyordu. Tek başına tüketilmek için çok sık tercih edilmese de soğuk salatalar için harika bir tercih.
7
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Bucatini
Perciatelli olarak da bilinen bucatini, merkezinde bir delik bulunan spaghetti benzeri kalın bir makarnadır. Adı İtalyanca delik kelimesinden türeyen makarna, özellikle de Roma’da çok yaygındır. Son dönemlerde Türkiye’de restoranların menüsünde de sık sık yer alıyor.
8
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Pappardelle
İtalyan mutfağında sık sık adını duyduğumuz pappardelle, geniş fettuccine benzer, uzun ve geniş bir makarnadır. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pappardelleyi kurutup saklayabilirsiniz. Sonrasında da çeşitli soslarla şefleri kıskandıran bir lezzet ortaya çıkarabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz.
9
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Farfalle
Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen farfalle, genellikle papyonlu veya kelebek makarna olarak bilinir. Daha büyük olan versiyonuna farfalloni denilirken, küçüğüne de farfalle denilir. Evinizde de kolaylıkla makarnaya bu şekli verebilirsiniz. Hatta çok daha lezzetli hale getirmek için tam buğday unu da kullanabilirsiniz.
10
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Gnocchi
En belirgin özelliği içerisinde bulunan patates olan gnocchi, tek başına oldukça doyurucu bir yemektir. Yumurta, un ve patates kullanarak basitçe evde de yapabileceğiniz bu makarna, özel misafirleriniz için de uygun olacaktır. Üzerine bir de domates sos yaparsanız, parmaklarınızı yemeniz hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
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Campanelle
Çiçeğe benzeyen şekliyle harika bir sunum yapmanızı sağlayan campanelle, genellikle kremsi soslar ile servis edilir. Bazı bölgelerde ’gigli’ olarak da adlandırılabilir.
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Orzo
Türkiye’de şehriye olarak bildiğimiz makarna çeşidinin asıl adı orzo. Genelde pilavların en lezzetli eşlikçisi olan şehriye aslında bir makarna çeşididir. Türk mutfağında çorba ve salatalarda da sık sık kullanılır.
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Penne
Penne makarnayı neredeyse bilmeyen yoktur. Silindir şekle sahip makarna genellikle farklı soslarla tercih edilir. Türkiye’de de her markette rahatlıkla bulabilir ve değişik soslarla sofranızın yıldızı yapabilirsiniz.
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Ravioli
Türk mantısını andıran görüntüsüyle çok sevilen ravioli, ince bir dolgu içeren makarna türüdür. Genellikle et suyunda pişirilip, güzel bir sosla servis edilir. Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz bu makarnanın iç dolgusunu kendi zevklerinize göre çeşitlendirebilirsiniz.
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Orecchiette
Apulia’ya özgür bir makarna çeşidi olan orecchiette, küçük bir kaseye benzeyen şekliyle harika sunumlar yapmanızı sağlıyor. Küçük ve yuvarlak sebzelerle sık sık tercih edilen makarnayı sade olarak da tüketebilir hatta evde de kolaylıkla yapabilirsiniz.
16
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Shells
Deniz kabuğu şekline benzeyen makarna, farklı boyutlarda yapılabildiği gibi farklı yemeklerde de kullanılabilir. Büyük boy olanları fırında kremalı olarak yapabilirken, küçüklerini çorba ve salatalarda kullanabilirsiniz.
17
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Spaghetti Alla Chitarra E Barbabietola
Rengini pancardan alan makarna, son zamanlarda sık sık tercih ediliyor. Hem sunum olarak çok güzel duruyor hem de oldukça sağlıklı. Farklı sebzelerle farklı renklerini de yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.
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Spaghetti Alla Chitarra Al Nero
Ülkemizde pek de alışık olmadığımız bir çeşit olan siyah spaghetti, asıl rengini sepya mürekkebinden alır. Bu sebeple de içerisinde bolca protein ve mineral barındırır. Deniz ürünleri ile birlikte tüketilen makarna, harika bir sunum içinde iyi bir tercih olacaktır.
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Tortellini
Harika bir şekle sahip tortellini, evde de kolaylıkla yapabileceğiniz makarna çeşitlerindendir. İçerisinde kaşar peyniri koyacağınız bu makarna sebzeli soslarla da lezzetlendirilir.