Öğrenci evinden lüks mutfaklara… Birbirinden lezzetli makarna çeşitleri

Spaghetti Makarna deyince belki de akla gelen ilk çeşidi olan spaghetti, uzun ve ince bir makarna türüdür. Geleneksel İtalyan mutfağının temel gıda maddelerinden biri olan makarna, bu çeşidiyle ülkemizde de çok sık kullanılıyor. Upuzun spaghettinin yemesi de oldukça zevkli. Sade olarak da oldukça lezzetli olan spaghetti, domates gibi farklı soslarla da harika bir lezzet haline geliyor.