Normalleşme süreciyle ciğerciler de kapılarını açtı

Bölge insanının yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de bu lezzetin adeta tutkunu olduklarını aktaran Siyah, "Salgın nedeniyle vatandaşlarımız bu güzel lezzeti istedikleri gibi gelip yiyemediler. Biz de vatandaşlarımızın bu lezzetten mahrum kalmaması için paket servisleri yaptık" dedi.