Mutlaka Denemeniz Gereken 5 Matcha'lı Tarif

Instagram'da sıkça gördüğümüz renkli tabaklardan hazırlamak ister misiniz? Ama bu renk doğal!
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1
Muffin
Matcha muffin'lerin lezzeti de renkleri de şahane! Matcha ile çok yakışan bir malzeme var: limon. Bu muffin'leri limon ile lezzetlendirebilirsiniz. Un, süt, şeker, vanilin, matcha ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın ve muffin kaplarına yerleştirerek fırında pişirin. Minik yeşil kekleriniz hazır.
2
Dondurma
Matcha'lı dondurma yapmak mümkün. Suda çözündürdüğünüz matcha tozunu yoğurt ile karıştırıp mevsim meyveleri ekleyin. Karışımı dondurma kaplarına ekleyerek dondurucuya atabilirsiniz.
3
Latte
Dikkat! Kahve alışkanlığınız hızlı bir şekilde değişebilir. 2 tatlı kaşığı matcha, 3 tatlı kaşığı bal, 100 ml sıcak su ve 400 ml süt. Matcha lattenizi yapmak için temel malzemeleri saydık, şimdi en önemli kısmı matcha'nın suda çözünmesini sağlamak. Ardından diğer malzemeleri katıp lattenizi hazırlayabilirsiniz.
4
Matcha bowl
Matcha ve chia ile lezetli kâseler oluşturabilirsiniz. Yarım su bardağı yulaf, bir su bardağı süt, 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 yemek kaşığı chia tohumunu iyice karıştırın ve yarım saat boyunca sütün içinde bekletin. İyice yumuşadıktan sonra vanilya ya da tarçın ekleyerek karışımınızı tatlandırabilirsiniz.
5
Krep
Yüksek oranda antioksidan bulunan matcha tozunu, yulaf unu, süt ve yumurta ile iyice çırpın. Hindistan cevizi yağı sürdüğünüz tavada kreplerinizi hazırlayın. Yemyeşil krepleriniz hazır.