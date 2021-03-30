Mutlaka Denemeniz Gereken 5 Matcha'lı Tarif

Muffin Matcha muffin'lerin lezzeti de renkleri de şahane! Matcha ile çok yakışan bir malzeme var: limon. Bu muffin'leri limon ile lezzetlendirebilirsiniz. Un, süt, şeker, vanilin, matcha ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın ve muffin kaplarına yerleştirerek fırında pişirin. Minik yeşil kekleriniz hazır.