MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizzMutlaka Denemeniz Gereken 5 Matcha'lı Tarif
GeriLezizz Mutlaka Denemeniz Gereken 5 Matcha'lı Tarif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz
Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 11:54 | 

Mutlaka Denemeniz Gereken 5 Matcha'lı Tarif

Instagram'da sıkça gördüğümüz renkli tabaklardan hazırlamak ister misiniz? Ama bu renk doğal!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Muffin

Muffin

Matcha muffin'lerin lezzeti de renkleri de şahane! Matcha ile çok yakışan bir malzeme var: limon. Bu muffin'leri limon ile lezzetlendirebilirsiniz. Un, süt, şeker, vanilin, matcha ve 1 adet rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın ve muffin kaplarına yerleştirerek fırında pişirin. Minik yeşil kekleriniz hazır.

2Dondurma

Dondurma

Matcha'lı dondurma yapmak mümkün. Suda çözündürdüğünüz matcha tozunu yoğurt ile karıştırıp mevsim meyveleri ekleyin. Karışımı dondurma kaplarına ekleyerek dondurucuya atabilirsiniz.

3Latte

Latte

Dikkat! Kahve alışkanlığınız hızlı bir şekilde değişebilir. 2 tatlı kaşığı matcha, 3 tatlı kaşığı bal, 100 ml sıcak su ve 400 ml süt. Matcha lattenizi yapmak için temel malzemeleri saydık, şimdi en önemli kısmı matcha'nın suda çözünmesini sağlamak. Ardından diğer malzemeleri katıp lattenizi hazırlayabilirsiniz.

4Matcha bowl

Matcha bowl

Matcha ve chia ile lezetli kâseler oluşturabilirsiniz. Yarım su bardağı yulaf, bir su bardağı süt, 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 yemek kaşığı chia tohumunu iyice karıştırın ve yarım saat boyunca sütün içinde bekletin. İyice yumuşadıktan sonra vanilya ya da tarçın ekleyerek karışımınızı tatlandırabilirsiniz.

5Krep

Krep

Yüksek oranda antioksidan bulunan matcha tozunu, yulaf unu, süt ve yumurta ile iyice çırpın. Hindistan cevizi yağı sürdüğünüz tavada kreplerinizi hazırlayın. Yemyeşil krepleriniz hazır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi