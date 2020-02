Kıymetini pek bilmiyoruz ama meğer içinde bir hazine gizliymiş

Et, kemik ve sebze suları Et ve sebze suları umamiyi tabağınıza eklemenin en sağlıklı yollarından. Çorbalar, sulu yemekler ve soslar için çok iyi birer temel oluşturan et ve sebze sularını yemeklerinize mutlaka dahil edin. Özellikle balık sosu gibi yoğun aromalı ürünlerin birkaç damlası bile lezzeti güçlendirmek için yeterli olacaktır.