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Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 12:57,
Kıymetini pek bilmiyoruz ama meğer içinde bir hazine gizliymiş
Umami ne anlama geliyor? Hangi yiyeceklerde umami tadı bulunuyor? Umami ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu içerikte bulabilirsiniz.
İnsanların dilleri beş farklı tat profilini algılayabilir. Bunlar tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umamidir. Peki son dönemde adını çok sık duyduğumuz umami ne anlama geliyor? Hangi yiyeceklerde umami tadı bulunuyor? Umami ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu içerikte bulabilirsiniz.
Aynı zamanda MSG kısaltmasıyla bilinen monosodyum glutamat adlı katkı maddesi de yiyeceklere sonradan umami eklemek için kullanılabiliyor. MSG özellikle Asya mutfaklarında çok sık kullanıldığı için Türkiye’de “Çin tuzu” olarak da biliniyor.
Et
Ette ve özellikle kurutulmuş ette glutamat seviyesi oldukça yüksek. 100 gram dana etinde 10 miligram civarı serbest glutamat bulunuyor. Tavuk da bu kadar zengin olmasa da glutamat içeriyor. Özellikle burgerler listede karşınıza çıkacak diğer umami kaynağı yiyeceklerle etin bir araya geldiği yemekler oldukları için yiyene çok lezzetli geliyor.
Deniz yosunları
Deniz yosunları glutamat seviyesi en yüksek yiyeceklerin başında geliyor. Yosunun türüne bağlı olarak 100 gram yosunda 1200 ila 3000 gram glutamat bulunuyor. Özellikle Japon mutfağında yemek sularında ve soslarında deniz yosununun bu kadar sık kullanılmasının sebebi de bu. Deniz yosunları aynı zamanda tuz açısından da oldukça zengin ürünler.
Yeşil çay
Demlenmiş yeşil çayın her 100 gramında 32 miligram serbest glutamat bulunuyor. Çayda aynı zamanda teanin isimli aminoasit de bulunuyor. Bu aminoasit de glutamata benziyor ve umami tadına katkı yapıyor. Sağlık deposu yeşil çayı içmek için bir sebebimiz daha oldu böylece.
Ağaçta yetişen yemişler
Ceviz ve badem gibi ağaç yemişleri, özellikle vegan yemeklere umami tadı katmak isteyenler için mükemmel bir kaynak. Yemişleri ve tohumlar kavrulduğunda umami tadı iyice ortaya çıkıyor. Özellikle ceviz bu konuda çok ileride. 100 gram cevizde 658 miligram serbest glutamat bulunuyor.
Süt
Hem inek sütünde hem de insan sütünde serbest glutamat bulunuyor. Bunun oranı insan sütünde 100 grama 22 miligramken inek sütünde 100 grama 2 miligram.
Peynir
Peynir olgunlaştıkça ve güçlendikçe umami tadı da artıyor. Peynir olgunlaştıkça proteoliz adı verilen bir süreç yaşanıyor. Peynirin yapısındaki aminoasitler parçalanıyor ve serbest glutamik asit seviyeleri yükseliyor. Yiyecekler fermente oldukça ve olgunlaştıkça umami artıyor. İtalyan peyniri parmesanın bu kadar lezzetli olmasının sebebi de bu. Parmesanın tamamen olgunlaşması için 24 ila 36 ay dinlenmesi gerekiyor.
Mantar
Mantarların vegan ve vejetaryen yemeklerde et yerine kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri, umamiyle ilişkili bileşiklerinin seviyesinin aslında etten bile yüksek olması. 100 gram mantarda 180 miligram serbest glutamat bulunuyor. Et yiyenler için de durum farklı değil aslında. Zira mantarın etle birlikteliği ortaya umami seviyesi çok yüksek sonuçlar çıkarıyor.
Kuşkonmaz
Bu yeşil sebze de umamiye doğal yollardan doymak isteyenlerin bir diğer kaynağı olabilir. Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Umami Bilgi Merkezi’ne göre (ister inanın ister inanmayın ama var böyle bir merkez) kuşkonmaz kızarmış dana eti, miso sosu ve pirinçle bir araya geldiğinde çok başarılı bir umami kaynağı oluyor.
Soya
Soya bazlı yiyecekler çok büyük miktarda umami tadına sahip. Örneğin soya sosunun 100 gramında 1264 miligram glutamat bulunuyor. Bu listedeki diğer birçok yiyecek gibi soya ürünleri de fermente olduklarında glutamat seviyeleri yükseliyor. Miso ve soya fasulyesi de umami açısından başarılı yiyecekler.
Et, kemik ve sebze suları
Et ve sebze suları umamiyi tabağınıza eklemenin en sağlıklı yollarından. Çorbalar, sulu yemekler ve soslar için çok iyi birer temel oluşturan et ve sebze sularını yemeklerinize mutlaka dahil edin. Özellikle balık sosu gibi yoğun aromalı ürünlerin birkaç damlası bile lezzeti güçlendirmek için yeterli olacaktır.
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